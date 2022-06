Prima edizione del Master in Music Industry Management

Direzione:

Alceste Ayroldi

durata 12 mesi

(500 ore in aula + 500 ore di stage garantito)

Settembre 2022/settembre 2023

C.S.A.D. – Centro Studi Ambientali e Direzionali, organizza e promuove il Maste In Music Industry Management, con la direzione di Alceste Ayroldi, presso la sede MAST – Music Academy Recording Studio (Via de Amicis 31/33).

Il master è rivolto a 15 laureati in tutte le discipline. Costituiscono titolo preferenziale le lauree ad indirizzo umanistico, economico, giuridico, artistico.

OBIETTIVI FORMATIVI: Il master mira a formare professionisti nel settore dell’industria musicale, sviluppando competenze utili a intraprendere una carriera in agenzia di management, case discografiche, uffici stampa, media, editoria musicale, consulenza artistica, organizzazione di eventi di spettacolo, gestione del music business. Tutti gli studenti, impareranno a creare e sviluppare una propria identità professionale legata al settore specifico della musica e, più in generale, delle arti performative, partendo dalle varie aree di sviluppo professionale dell’artista. Ad esempio: Performance, SelfMarketing, Promozione, Music Copyright, Monetizzazione della musica, marketing e comunicazione, gestione e organizzazione dei live music, editoria musicale e molto altro. Tutto questo, al fine di garantire ad ogni studente una formazione completa, che si distingua dalle altre proprio per l’approfondimento sull’industria musicale al fine di creare delle professionalità in un segmento di mercato che necessità di tali figure professionali. In questo modo, una volta terminato il percorso, l’allievo affronterà con maggiore dimestichezza e conoscenza il mercato del lavoro, aprendosi anche nuove porte grazie a tutte le conoscenze che avrà acquisito.

COSTI: 7.500€ (iva compresa) Il master è finanziabile dal Bando Pass Laureati 2022 di Regione Puglia fino al 100 %. Supporto tecnico gratuito di consulenti esperti per la gestione della richiesta del voucher regionale.

FACULTY

ALCESTE AYROLDI: Editor Manager della webzine Jazzitalia, editor della rivista Musica Jazz. Docente di ruolo, saggista, critico musicale, producer e consulente artistico

ANTONELLO BOEZIO: direttore Mast Bari, direttore corsi University of the West of Scotland

SABRINA PECORARO: docente University of the West of Scotland e imprenditrice

GIANLUIGI TREVISI: direttore artistico Time Zones, Experimenta, Premio Nino Rota

FIORENZA GHERARDI DE CANDEI: ufficio stampa settore musicale, docente percorsi Pearson ART VILLAGE ROMA , conduttrice radiofonica

EMANUELE DIMUNDO: direttore artistico Beat Onto Jazz Festival, avvocato

NICOLA TARANTO:direttore generale associazione Multiculturita

CARLO CHICCO: dj, speaker radiofonico, giornalista, direttore Radio

RKO LUCA CONTI: direttore rivista MUSICA JAZZ VINCENZO BELLINI direttore Bass Culture, Presidente Distretto Puglia Creativa

ANNAMARIA DE MEO: coordinatrice corsi Pearson Art Village Roma

ALEX TRAVI: Presidente della Cooperativa Zenart

DAVIDE VITERBO:musicista e direttore organizzativo società cooperativa Herostrato

GAIA GENTILE: musicista e imprenditrice del settore musicale

GIULIA ULIVI: consulente del lavoro, saggista, esperta nel settore della musica

EMANUELE ARCIULI: titolare della cattedra di pianoforte presso il Conservatorio di Bari

MASSIMO FAVIA: consulente senior in organizzazione, qualità e strategia d’impresa ALESSANDRO ABATE: Master Practitioner e NLP Business & Team Coach

SEGRETERIA DIDATTICA PER INFORMAZIONI SUL MASTER E SUPPORTO BANDO PASS LAUREATI 2022 REGIONE PUGLIA : info@csad.it /0805618455