Scintille 22 – Il nuovo teatro in vetrina

SCINTILLE 2022

IL NUOVO TEATRO IN VETRINA

Dodicesima edizione

Si è conclusa il 19 giugno al Teatro Menotti la dodicesima edizione del Premio Scintille, il concorso rivolto a compagnie teatrali professionali under 35 finalizzato alla produzione di uno spettacolo da circuitare sul territorio nazionale. Il premio è promosso e realizzato dal Teatro Menotti in collaborazione con Festival AstiTeatro e la Fondazione Piemonte dal Vivo. La compagnia vincitrice è stata scelta dal pubblico e da una giuria di operatori teatrali, riceverà un contributo di 8 mila euro e la possibilità di rappresentare lo spettacolo finito nelle stagioni teatrali 2022/2023 di Asti e del Teatro Menotti di Milano.

PRIMO PREMIO

Lo spettacolo PASOLINI-SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI del collettivo Margot Theatre Company ha vinto il Premio Scintille 2022. La giuria tecnica ha valutato positivamente l’originalità, la contaminazione tra i linguaggi della scena e la proposta teatrale di forte impatto visivo, fisico emozionale che riesce a restituire le tematiche pasoliniane, in particolare il disagio e la “rabbia” dell’intellettuale di fronte al decadimento di una nazione e di una società. La giuria ha apprezzato la capacità di costruire teatro con l’unico elemento scenico rappresentato da una pedana di legno che la qualità anche fisica degli interpreti e la visionarietà della regista ha trasformato in luoghi fisici, mentali e metaforici. La giuria, come nella tradizione del PremioScintille, ha voluto premiare anche la potenzialità del progetto della Margot Theatre nella convenzione che il “corto” visto a Milano e ad Asti possa diventare uno spettacolo di forti suggestioni per un omaggio a Pierpaolo Pasolini e alla sua lucida visionarietà profetica nel centenario della sua nascita.

Menzioni speciali.

La giuria di Scintille 2022 assegna una menzione speciale al progetto L’ORIGINE DELL’EROE della compagnia Alessandro Sesti e Giacomo Sette per la qualità degli interpreti, attore e musicisti, l’originalità della drammaturgia, la capacità di miscelare tematiche differenti. È stata inoltre valutata positivamente in particolare la visione complessiva del progetto ben illustrata dagli interpreti e dal regista indirizzata alla realizzazione di uno spettacolo di sicuro valore ottimamente anticipato da quanto visto e apprezzato nelle

serate di Scintille 2022.

Atra menzione per lo spettacolo MADRIOSKA della compagnia Marcello Manzella, in particolare all’attrice Valentina Elia per la sua interpretazione vigorosa e ricca di accenti che ha ricevuto l’unanime gradimento da parte del pubblico di Asti e di Milano. La giuria ha apprezzato anche la riuscita integrazione tra il tessuto

sonoro musicale e l’interpretazione.