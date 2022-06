“Searching For John” di Stefan Kinsman

Compagnie La Frontiera in prima nazionale per la stagione di Circo FLIC

Biglietti: 15 € intero e 10 € ridotto acquistabili su mailticket.it

www.flicscuolacirco.it

Si svolge sino al 7 luglio 2022 la “Stagione Spazio FLIC 2021/22”, intensa programmazione di spettacoli organizzati dalla FLIC Scuola di Circo, progetto avviato nel 2002 dalla Reale Società Ginnastica di Torino.

Sabato 11 e domenica 12 giugno l’artista svizzero-costaricano Stefan Kinsman della compagnia francese La Frontera, presenta in prima nazionale lo spettacolo “Searching For John”, che la FLIC ha sostenuto attraverso l’ospitalità in residenza creativa dell’artista, allievo della scuola torinese dieci anni fa e collaboratore da diversi anni in qualità di formatore per la disciplina di roue Cyr.

Dopo la FLIC, Stefan ha proseguito la sua formazione al prestigioso Centre National Des Arts Du Cirque di Châlons-en-Champagne e, tra le numerose esperienze artistiche, ha creato due spettacoli in collaborazione con il noto autore di circo contemporaneo Mathurin Bolze della compagnia francese MPTA ed è stato interprete dello spettacolo “HIP 127” della compagnia Jérôme Thomas.

I biglietti di ingresso sono di 15 € intero e 10 € ridotto, acquistabili online in mailticket.it o presso la biglietteria dello Spazio FLIC a partire da 1 ora prima dell’inizio.

Il biglietto ridotto è per studenti fino a 26 anni e over 65. Ulteriori informazioni si possono richiedere alla segreteria: tel. 011530217; email booking@flicscuolacirco.it

SINOSSI SPETTACOLO SEARCHING FOR JOHN

Cow-boy dei tempi moderni, proveniente dall’est o dall’ovest, John Henry si lascia trasportare dalle sue convinzioni animiste in una capanna fragile e precaria. Proveniente dal sud degli Stati Uniti, è un uomo in cerca di completezza, pace e soddisfazione. Ispirato da personaggi della letteratura americana (tra cui Hucckleberry Finn) e dalle origini culturali di Stefan Kinsman, John Henry è un viaggiatore, un migrante per alcuni, un avventuriero per altri. I suoi viaggi sono una continua introspezione di sé stesso. Attraverso questo racconto autobiografico, le questioni dell’identità e dell’appartenenza vengono affrontate in modo sottile e profondo.

LA COMPAGNIA LA FRONTERA

Dopo diversi anni di collaborazione con diverse compagnie circensi e teatrali, Stefan Kinsman ha sentito l’esigenza di difendere le proprie idee all’interno di una compagnia indipendente.

La Frontera, nata all’inizio del 2029, porta avanti un progetto artistico e culturale basato sull’accessibilità dell’arte nella nostra società, sull’insegnamento e sulla relazione tra il circo e le altre forme d’arte.

Prima di intraprendere la sua prima creazione intitolata “Searching For John”, La Frontera ha iniziato a lavorare a diversi progetti artistici e culturali.

Tra il 2019 e il 2021, La Frontera ha presentato performance di John Henry in vari festival, come La Route du Sirque (Nexon 2019), Coup de Chauffe (Cognac 2020) e FAB (Bordeaux 2021).

STEFAN KINSMAN – Autore, creatore e interprete

Nato in Svizzera, Stefan Kinsman è cresciuto in Costa Rica. Ha collaborato con diverse compagnie circensi dell’America Centrale come giocoliere e acrobata prima di partire per l’Europa alla ricerca di una formazione che chiarisse le sue espressioni artistiche. Dopo due anni di studi di circo alla FLIC in Italia e altri tre anni in Francia (Centre National Des Arts Du Cirque) dove si è si è specializzato nella roue Cyr, Stefan ha iniziato a lavorare con diverse compagnie in Europa, creando spettacoli con Juan Ignacio Tula, con Mathurin Bolze e Séverine Chavrier e come interprete dello spettacolo “HIP 127” della compagnia Jérôme Thomas.

Attratto anche dal teatro, Stefan ha partecipato ad alcuni progetti in qualità di attore.

Nel 2019, ha creato la compagnia La Frontera con Andrea Speranza, Kim Marro, Flavio d’Andrea e Isabelle le Morvan. Da gennaio 2019, Stefan fa parte di un team di 7 artisti associati a “Le Sirque – Pole National Cirque de Nexon” e sta sviluppando un lavoro iniziato nel 2013 grazie all’incontro con la fotografa Ximena Lemaire Castro.