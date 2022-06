Siena Jazz – Con il trombettista Ralph Alessi 

Si chiude il programma dei

SJU Stage 2021/2022

Giungono al termine le masterclass internazionali e le attività performative del cartellone SJU Stage Anno Accademico 2021/2022.

Con la residenza musicale che vedrà protagonista il trombettista statunitense Ralph Alessi, si chiudono i workshop che hanno fatto incontrare gli studenti di Siena Jazz con musicisti del calibro di Philip Dizack, Yonathan Avishai, Demian Cabaud e David Linx.

Il laboratorio musicale tenuto da Ralph Alessi, da domenica 12 a martedì 14 giugno, sarà come di consueto seguito da un appuntamento concertistico targato Siena Jazz University, e il trombettista americano si esibirà con gli allievi dell’Accademia senese in una performance, ospitata presso la biblioteca di Siena jazz (Fortezza Medicea, a Siena con ingresso gratuito), a corollario della masterclass.

Ancora una volta la proposta formativa di altissima qualità offerta da Siena Jazz darà l’opportunità ai propri studenti di mettere in pratica tutto quello che è stato appreso durante il workshop, sia dal punto di vista della ricerca musicale, sia per il perfezionamento della propria tecnica, ma soprattutto come momento di confronto con musicisti eccezionali.

La performance del 14 Giugno, alle ore 21,30, sarà ad ingresso riservato a studenti, docenti e personale degli atenei senesi (rivolgersi agli uffici di Siena Jazz).

Biografia Ralph Alessi

Nato nella Bay Area di San Francisco, Ralph Alessi è cresciuto in una famiglia di musicisti. I suoi genitori si sono conosciuti lavorando entrambi al Metropolitan Opera: sua madre, Maria Leone Alessi, cantava nel coro, mentre suo padre, Joseph Alessi Sr., è stato la prima tromba per quasi 15 anni.

Anche il fratello di Ralph, Joseph Alessi, ha seguito le orme dei genitori ed è oggi un trombonista della New York Philharmonic.

Oggi Ralph Alessi è considerato un trombettista virtuoso e compositore di primordine. I suoi progetti più acclamati sono il suo Baida Quartet, con Jason Moran, Drew Gress e Nasheet Waits, e il progetto This Against That, il suo quintetto con Andy Milne, Gress, Mark Ferber e Ravi Coltrane. Alessi ha al suo attivo una lunga lista di partecipazioni eccellenti avendo suonato con artisti del calibro di Steve Coleman, Uri Caine, Fred Hersch e Don Byron.

La sua attività di musicista è completata da quella di insegnante. Oltre ad avere fondato nel 2001 la School for Improvisational Music a Brooklyn, New York, ha insegnato in prestigiose scuole americane e in Italia alla Siena Jazz University

Siena Jazz

Accademia Nazionale del Jazz

Fortezza Medicea, 10

53100 – Siena

www.sienajazz.it