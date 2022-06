Sotto il cielo di Santa Severa, la mostra di Pat Carta

“Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa“, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, presenta dal 6 luglio all’11 settembre la mostra Anticorpi a fumetti di Pat Carra.

Con la mostra Anticorpi a fumetti, Pat Carra interroga la pandemia da Covid19 in chiave umoristica e satirica, passando dalla crisi della sanità a quella sociale e politica, dalle paure attraversate negli ultimi due anni al pandemonio del presente. Una carrellata di fumetti fissa i momenti cruciali dell’emergenza: il motto “io resto a casa”, il burn out del personale sanitario, i dilemmi dello smart working e della didattica a distanza, l’avvento dei vaccini, l’obbligo di green pass, il rumore della guerra e così via.

Decine di vignette e strisce illuminano le sfaccettature di questo trauma collettivo e lo riportano a una misura umana, facendo ridere e sorridere. Un’attonita ragazza si chiede “Pandemonio è il maschile di pandemia?”. Di fumetto in fumetto, sfilano dialoghi tra amiche, medici e pazienti, bombe e margherite, maghe, gatte, vermi, larve… anche il virus ha un volto per parlargli meglio e non ridurlo a un fantasma scientifico. Ogni personaggio, come accade nelle favole, ha voce.

La mostra, che ha esordito a Parma Capitale della Cultura nel 2021, è attualizzata e arricchita da nuove tavole per il Castello di Santa Severa, uno spazio magico per favole moderne, di paura e di speranza.

www.anticorpiafumetti.it

Pat Carra è nata a Parma e vive a Milano. A partire dagli anni Settanta pubblica i suoi fumetti su riviste e giornali, e raccoglie i suoi lavori in libri e mostre.

www.patcarra.it

Il Castello, di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture.

