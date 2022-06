Summertime 2022, Pepito il Principe del Jazz

Casa del Jazz intende inaugurare la propria stagione estiva di concerti Summertime 2022 celebrando degnamente il Music Inn, Pepito e Picchi Pignatelli e quell’epoca così speciale per il jazz a Roma con una giornata di eventi.

Il Music Inn nasce nel 1971 grazie alla passione senza eguali di Pepito Pignatelli e della moglie Picchi. Pepito, batterista e appassionato di jazz, nobile decaduto, personaggio leggendario, aveva già dato vita a Roma ad altri due jazz clubs: il “Mario’s bar” ed il “Blue Note”. Ma il Music Inn si impose in fretta come un punto di riferimento per un’intera generazione, in un momento storico e culturale assai complesso. Pepito con la moglie Picchi riportarono Roma al centro del mondo jazz, tra sacrifici e amore. Vi suonarono Chet Baker, Bill Evans, Charles Mingus, Dexter Gordon, Ornette Coleman, Gato Barbieri, Elvin Jones, Johnny Griffin, Archie Shepp, Steve Lacy e centinaia di altri grandissimi musicisti internazionali. Vi suonavano a condizioni speciali per l’amicizia che nutrivano per i due proprietari, per la loro passione, per la loro ospitalità e generosità. Per i musicisti italiani c’era la possibilità di suonare con loro, di fare incontri fondamentali per la loro crescita artistica e professionale. Il Music Inn era un cenacolo, una “università “.

Escono contemporaneamente sull’argomento un documentario di Carola De Scipio (“Music Inn, arriva il jazz a Roma”) ed un libro di Marco Molendini (“Pepito, il Principe del jazz” ed.Minimum Fax).

Domenica 5 giugno 2022

PEPITO, IL PRINCIPE DEL JAZZ

Omaggio a Pepito e Picchi Pignatelli

il Music Inn e il jazz a Roma

ore 11 e ore 15

proiezione documentario

“Music Inn, arriva il jazz a Roma”

di Carola De Scipio e Roberto Carotenuto

Introduce Enrico Pieranunzi

sala concerti

ingresso libero con ritiro voucher online

ore 21

“Pepito,il Principe del Jazz”

musica e racconti

con Luciano Linzi e Marco Molendini

parco

biglietto 5€

parteciperanno e suoneranno alcuni dei musicisti italiani

che sono stati protagonisti di quella stagione memorabile tra cui:

Maurizio Giammarco

Dino e Franco Piana

Enzo Scoppa

Marcello Rosa

Carla Marcotulli

Rita Marcotulli

Antonello Salis

Enrico Pieranunzi

Danilo Rea

Enzo Pietropaoli

Giorgio Rosciglione

Gegè Munari

Roberto Gatto

Bruno Biriaco

Fabrizio Sferra

