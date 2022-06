Teatro Sistina, Massimo Romeo Piparo presenta CATs

Il musical per eccellenza dal 7 dicembre ‘22 a Roma e da febbraio ‘23 in tour

La nuova grande Produzione internazionale della PeepArrow Entertainment in collaborazione col Teatro Sistina di Roma firmata dal più attivo e creativo Regista, Produttore e adattatore di Musical italiano, Massimo Romeo Piparo sarà CATs, il “Musical per eccellenza”, il titolo che ha cambiato la Storia di questo genere di spettacolo, con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel T.S. Eliot, che avrà la sua Opening Night ufficiale al Teatro Sistina di Roma il prossimo 7 Dicembre per poi proseguire in tour a Milano e nel resto d’Italia.

Questo titolo tra i più spettacolari mai creati al mondo e tra i più amati, riesce nell’impresa di riunire a Teatro intere generazioni di famiglie. E’ per questo che la produzione italiana aprirà a Dicembre 2022 per celebrare i 40 anni dal suo debutto a Broadway (1982), dove ha fatto registrare fino al 2006 il record mondiale di repliche consecutive, restando ancora oggi, tra i primi quattro Musical più rappresentati della Storia.

Per la prima volta al mondo, il Cats di Massimo Romeo Piparo ha ottenuto dall’autore l’autorizzazione ad essere ambientato a Roma, città ben nota nel mondo per le sue colonie feline e per l’amore particolare verso questo animale domestico divenuto ormai compagno di vita di tante famiglie.

In particolare il Cats italiano sarà ambientato in una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte, di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo. Tra statue di Marco Aurelio, frammenti di Bocca della verità, capitelli, colonne e altri reperti. Tutto di misura “gigante” per rendere ancora più spettacolare e magica l’umanizzazione dei gatti.

“Sarà un’occasione- commenta Piparo- per ribadire ancora una volta a tutto il mondo, la centralità culturale e artistica della Capitale italiana, della sua Storia e del fascino che può conferire a storie prettamente anglosassoni come questa dei gatti Jellicle narrati da T.S.Eliot. Lo spettacolo – continua il Regista- sarà riadattato, restando come sempre fedelissimo alla partitura musicale e allo spirito voluto dai suoi creatori, e avrà un’aderenza completa al gusto del pubblico italiano. I personaggi-gatti porteranno tutti uno stile e un carattere molto in linea con la nostra abitudine di interagire con questo animale-compagno di vita.”

Oltre la musica- che resta centrale- e la danza (Cats ha fatto Storia proprio per aver avviato il genere del dance-musical), un ruolo molto importante nella confezione dello show avranno l’illusionismo, la magia e gli effettisti speciali, che saranno affidati al gatto-mago Mr.Mistoffelees interpretato da un’eccellenza italiana dell’illusionismo contemporaneo.

Molto attesa è già la versione del grande capolavoro della canzone moderna che Cats ha consegnato alla Storia: chi darà voce a Grizabella, la gatta-glamour, che canterà l’intramontabile Memory?. “Senz’altro– dichiara Piparo- quest’Opera (anch’essa interamente cantata, come Jesus Christ Superstar e Evita dello stesso Webber) si presta al coinvolgimento di star della canzone pop-rock italiana: ci sono personaggi come- appunto- Grizabella o Rum Tum Tagger, il gatto-punk-rock, fino al grande saggio, il gatto-capo Old Deuteronimy, che ben si addicono ad alcuni volti molto popolari del nostro panorama pop-rock. Ci stiamo lavorando…”

In accordo con i creatori di Cats, essendo l’abbinamento tra danza e mimica felina uno dei segreti del suo successo, a firmare le coreografie della versione italiana sarà direttamente l’attuale coreografo associato delle ultime produzioni di Webber (da School of Rock a Cinderella) Billy Mitchell.

La Direzione Musicale, la conduzione della band (che suonerà rigorosamente dal vivo tutte le sere) nonché la programmazione dei suoni originali di Cats, saranno affidate al M° Emanuele Friello (Direttore di tutti i grandi successi firmati da Piparo), che annovera nel proprio curriculum “giovanile” la militanza all’interno dell’orchestra originale di Cats nel West End londinese.

Le scene -di suggestiva ambientazione archeologica romana- saranno di Teresa Caruso, anch’essa presenza stabile del team di Piparo da oltre dieci anni, come la costumista Cecilia Betona a cui sarà affidato il delicato compito di supervisionare l’intero look della trasformazione realistica, da umano a felino, del cast.

Cats, musical di Andrew Lloyd Webber del 1981, è uno dei più famosi musical nel mondo: ha battuto tutti i record di longevità, spettatori e incassi. E’ stato visto da oltre 73 milioni di persone e ha affascinato il pubblico in oltre 300 città in tutto il mondo. La trama è basata sul libro di Thomas Stearns Eliot “Old Possum’s Book of Practical Cats”, raccolta di poesie nella quale i gatti sono i protagonisti. È una meravigliosa miscela di fantasia, dramma e romanticismo: in una speciale notte dell’anno, tutti i gatti Jellicle si incontrano al Ballo Jellicle dove Old Deuteronomy, il loro saggio e benevolo capo, sceglie e annuncia chi di loro potrà rinascere ad una nuova vita da Jellicle.

Con un’incredibile colonna sonora che include l’indimenticabile “Memory”, scenografie spettacolari, splendidi trucco e costumi, coreografie mozzafiato, Cats è magia pura come nessun altro musical ha mai saputo creare.

Cats, al suo debutto nel 1982 a Broadway (dopo un anno di successo nel West End londinese) è stato prodotto in origine dal veterano Cameron Mackintosh e dalla Società di Sir A.L. Webber, The Really Useful Group.

La canzone Memory è stata incisa da 150 artisti diversi tra cui anche Celine Dion, Luciano Pavarotti, Barbra Streisand, Placido Domingo, José Carreras, Milva, Ute Lemper, Susan Boyle e nel recente film del 2019 da Jennifer Hudson.