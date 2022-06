Teatro Tor Bella Monaca, la rassegna Libero Teatro in un Teatro Libero

Dal 4 al 26 Giugno al Teatro Tor Bella Monaca a Roma, teatro con la direzione artistica di Alessasandro Benvenuti, si svolgerà la rassegna teatrale Libero Teatro in un Teatro Libero organizzata dalla UILT- Unione Italiana Libero Teatro e Teatro Tor Bella Monaca, iniziativa nel circuito -Teatri in Comune-. Venti giorni di rassegna, quattordici spettacoli tra: commedia brillante, teatro di ricerca, tragedia, dramma borghese, recital musicale, teatro in musica e in vernacolo romanesco e ancora: appuntamenti con i testi dei grandi autori del passato: lo spettacolo Circus Dark Queen di Stefano Napoli, tratto da Antonio e Cleopatra di W. Shakespeare; i due classici di Luigi Pirandello messi in scena dalla Compagnia La Pirandelliana diretti ed interpretati tra gli altri da Marcello Amici: I giganti della Montagna e Sei personaggi in cerca d’autore; il teatro civile con un omaggio a Pier Paolo Pasolini, nel centenario dalla nascita con lo spettacolo: Quella notte all’idroscalo di Carlo Selmi; è poi la volta di uno spettacolo umoristico, vincitore del premio Achille Campanile 2020, Risorgimenticchio, diretto da Gianni de Feo; tocca poi alla drammaturgia contemporanea tutta al femminile con il testo di Cinzia Berni, Ricette d’amore diretto da Franco Tuba; ancora un testo al femminile con l’interprete ed autrice di Tutto quello che hai fatto per me, spettacolo di e con Paola Negrin diretta da Roberto Belli; ci sarà un omaggio a Giorgio Gaber con il recital musicale, Vorrei essere libero diretto da Irene Romalli; insomma, un’offerta davvero ampia per titoli e genere…nel segno della ripartenza il teatro torna ad aprire il Sipario. Info e dettagli su teatorbellamonaca.it, Di seguito il calendario con le date degli spettacoli.

BIGLIETTI

intero 12,00 Euro

ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro

GIFT CARD 78,00 Euro (10 ingressi)

06/2010579 (dalle 10:30 alle 19:30)

dal 4 al 26 giugno 2022

promozione@teatrotorbellamonaca.it

http://www.teatriincomune.roma.it/events/libero-teatro-a-tor-bella-monaca

“LIBERO TEATRO IN UN TEATRO LIBERO”

Rassegna UILT Lazio • Unione Italiana Libero Teatro

SALA PICCOLA ore 21 (tutti i giorni dal martedì alla domenica alle ore 21)

sabato 4 e domenica 5 giugno

APS POLVERE DI STELLE – MUSICA E CULTURA

“Incanto d’amore” versi diversi d’autore

di AA.VV.

regia di Henos Palmisano

martedì 7 e mercoledì 8 giugno

COLORI PROIBITI APS

“Circus Dark Queen” ricordando Antonio e Cleopatra di W. Shakespeare

scritto e diretto da Stefano Napoli

giovedì 9 e venerdì 10 giugno

FERRO E FUOCO APS

“Risorgimenticchio” opera vincitrice del Premio “Achille Campanile” 2020

di Giovanni Di Grezia

regia di Gianni De Feo

sabato 11 e domenica 12 giugno

DIVIETO D’AFFISSIONE APS

“Ricette d’amore”

di Cinzia Berni

regia di Franco Tuba

martedì 14 giugno

FERRO E FUOCO APS

“Mi vendo! (Sell me)” testi di Carlo Selmi

regia di Alessandra Ferro

mercoledì 15 giugno

S.P.Q.M. APS

“Quella notte all’idroscalo…”

scritto e diretto da Carlo Selmi

giovedì 16 e venerdì 17 giugno

COMPAGNIA LINEA DI CONFINE APS

“Tutto quello che hai fatto per me”

di e con Paola Negrin

regia di Roberto Belli

sabato 18 e domenica 19 giugno

I.P.C. INSIEME PER CASO APS

“La paura numero uno (oggi)”

di Eduardo De Filippo

regia di Angelo Grieco

martedì 21 e mercoledì 22 giugno

COMPAGNIA LE PARTENZE INTELLIGENTI

“L’incredibile viaggio di Lady C.” – una Costituzione così non l’avete mai vista!!!

scritto e diretto da Alessio Pinto

giovedì 23 e venerdì 24 giugno

KA.ST.

“In Due”

di Carlangelo Scillamà Chiarandà

regia di Carlo Cianfarini

sabato 25 giugno

LA BOTTEGA DELLE MASCHERE APS

Pirandelliana 2022 – “Sei personaggi in cerca d’autore”

di Luigi Pirandello

regia di Marcello Amici

domenica 26 giugno

LA BOTTEGA DELLE MASCHERE APS

Pirandelliana 2022: “I Giganti della montagna”

di Luigi Pirandello

regia di Marcello Amici

Inoltre:

FOYER ore 18

domenica 12 e domenica 19 giugno (ore 18)

ARTISTI DA SALOTTO APS

“Omaggio a Giorgio Gaber”

testi e musica di G. Gaber e S. Luporini

regia di Irene Romalli

SALA GRANDE ore 18

domenica 5 giugno (ore 18)

IL TEATRO APS “La Spallata”

di Gianni Clementi

regia di Salvatore Margiotta