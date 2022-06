Teatro Villa Pamphilj di Roma, il programma di giugno

Progetti nati e cresciuti al Teatro Villa Pamphilj di Roma, che hanno preso forma e sostanza come Testimoni di Testimoni, il PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) del Liceo Kennedy di Roma curato dal Professore di storia Simone Colafranceschi, che ha coinvolto gli studenti in una ricerca di storie e ricordi di familiari e personalità del quartiere di Monteverde legati alla Shoah e che troverà la sua conclusione nell’incontro dal titolo Memorie del 16 ottobre 1943 lunedì 6 giugno alle ore 12.30.

O come il Master Verde, il laboratorio teatrale espressivo condotto da Valeriano Solfiti, che coinvolge ragazze e ragazzi dai 16 anni in su che andranno in scena martedì 7 giugno alle ore 18.30 con lo spettacolo Piccoli frammenti di due giovani innamorati, ispirato alla storia di Giulietta e Romeo, ma riportato alla quotidianità di ognuno di loro.

E poi la mostra C‘era un grande prato Rock a cura di Roma BPA e Paolo Masini, per festeggiare il compleanno di uno degli eventi che hanno segnato la storia musicale del Paese: fotografie, filmati, documenti e racconti inediti riempiranno, fino al 26 giugno, le sale del Teatro Villa Pamphilj e della Biblioteca Villino Corsini, in quella Villa Doria Pamphilj che 50 anni fa ospitò il concerto e i 100.000 spettatori che accorsero ad assistere al grande evento.

Tra i tanti appuntamenti segnaliamo l’incontro di mercoledì 8 giugno alle 18.30, sulla terrazza della biblioteca, Al parco si può! Cultura, sociale e solidarietà: Paolo Masini ne parla con Sabrina Alfonsi, Assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti del Comune di Roma, Nicoletta Mantovani, produttrice cinematografica, Veronica Olmi, autrice, regista, attrice e direttrice artistica del Teatro Villa Pamphilj e Annalisa Corrado, responsabile sviluppo progetti innovativi AzzeroCO2

Venerdì 10 giugno ore 18 la presentazione del libro La musica per amare la vita a cura di Annibale Rebaudengo, edizioni ETS. L’evento rientra in Ricercare in 5 tempi la festa musicale di fine anno della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia. Il libro presenta una realtà diffusa ma poco conosciuta: quella di chi suona o canta per passione senza finalità professionali. Chi ama la musica, praticandola o no, troverà interessante la narrazione in prima persona di chi sa esprimere e mettere in atto concretamente tale passione nella propria vita. Chi insegna musica agli adulti troverà consistenti le esperienze presentate nei contributi autobiografici di appassionati e insegnanti. Così come il profilo definito dall’indagine condotta nelle 30 scuole di musica di Roma e Milano. Saranno presenti: Annibale Rebaudengo, docente emerito Pianoforte Conservatorio G. Verdi Milano – curatore del libro; Marta Bonafoni – Consigliera Regione Lazio – Prima firmataria Legge regionale sull’invecchiamento attivo; Elio Tomasetti – Presidente Municipio Roma XII; Checco Galtieri – direttore Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, autore; Giuliana Pella – coordinatrice didattica Scuola Popolare di Musica di Testaccio – autrice

Dal lunedì 13 giugno riparte il Centro Estivo Teatrale “Teatro è Natura” quest’anno incentrato sul tema Tesori Nascosti. Ogni settimana, per 5 giorni si partirà alla scoperta di incredibili Tesori sulle tracce di sognatori, visionari e ricercatori. Raccontando scoperte e viaggi di personaggi realmente vissuti o immaginari, esplorando terre e paesaggi. Dal furto della Gioconda alla ricerca del sacro Graal; da Eldorado ad Atlantide, dalla città di Troia al lato nascosto della luna, alla città perduta… con i linguaggi del teatro e delle arti. E ogni venerdì: tutti in scena!

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 16.30, per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni. Realizzato in collaborazione con Città del Sole – Vivibistrot – Anicia Edizioni.

Il 18 giugno a partire dalle ore 16.30 ultimo appuntamento de La Commedia dell’arte, il lungo ciclo di incontri curati da Claudio Ciannarella e Federico Moschetti tra spettacolo dal vivo e formazione che ha portato a Roma, al Teatro Villa Pamphilj, tra gli altri, grandi artisti come Bonavera, Boso, Luly.

Alle ore 16,30 Arlecchino in Oriente, una conferenza/spettacolo sulla Commedia dell’Arte di e con Marco Luly e un’esposizione di maschere teatrali della commedia dell’arte realizzate dall’artigiano Giancarlo Santelli, di maschere teatrali Balinesi e della collezione privata di Marco Luly.

Alle ore 17.30 in scena Antigone Pop, uno spettacolo a cura della compagnia I fiori di Bacco con la regia e drammaturgia di Carlo Boso. Un’opera originale liberamente ispirata all’Antigone di Sofocle, la pièce racconta l’epopea della famiglia di Edipo, illustrata da personaggi pittoreschi che indossano maschere alla maniera della Commedia dell’arte. Combattimenti, pantomime, canti e balli originari d’Europa e d’Oriente arricchiscono quest’opera di teatro mirata a divertire, istruire e far riflettere sul dramma di questa giovane donna, Antigone, che cerca di far trionfare la ragione del cuore sulla ragione di uno stato cieco e disumano.

Teatro Villa Pamphilj

ingresso Via di San Pancrazio 10 – P.zza S. Pancrazio 9/a Roma

Orari segreteria: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19

tel 06 5814176 – scuderieteatrali@gmail.com

Convenzioni con Bibliocard e Affido Culturale

è consigliata la prenotazione

il ritiro del biglietto deve avvenire almeno 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo

al chiuso: mascherina FFP2 obbligatoria