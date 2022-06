Tournée umbra, tra Perugia e Terni, per il Teatro Due Mondi

Lo storico gruppo faentino, ospite del Verdecoprente Umbria Festival e del Sorrisi Festival, proporrà un riallestimento della celebre fiaba dei fratelli Grimm I musicanti di Brema e l’opera buffa in cucina Rossini Flambé. Ingresso gratuito, tutti sono benvenuti.

Da venerdì 24 a domenica 26 giugno il Teatro Due Mondi di Faenza sarà in viaggio tra le provincie di Perugia e Terni, in Umbria, per presentare due creazioni in altrettanti Festival del territorio: lo spettacolo itinerante Carosello, tratto da I musicanti di Brema dei fratelli Grimm, sarà in scena venerdì 24 giugno alle ore 21 a Melezzole, frazione di Montecchio (TR) e sabato 25 giugno alle ore 21.30 a Massa Martana (PG) ospite del Verdecoprente Umbria Festival, mentre l’opera buffa in cucina Rossini Flambé sarà presentata domenica 26 giugno alle ore 18 a Scheggino (PG) nell’ambito del Sorrisi Festival.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.

«Carosello mette in scena i personaggi dalla fiaba popolare I musicanti di Brema per raccontare una storia nuova, contemporanea, nelle strade delle città d’Europa» spiega il regista Alberto Grilli in merito allo spettacolo interpretato da Federica Belmessieri, Denis Campitelli, Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa e Renato Valmori «I nostri musicanti sono artisti girovaghi e un po’ imbonitori, che arrivano nella piazza del paese per cantare le loro canzoni e raccogliere il denaro sufficiente per mangiare. Ed ecco gli elementi di novità della storia: insieme ai quattro animali della fiaba, l’asino, il cane, il gatto e il gallo, qui troviamo anche un’oca. Per ultima poi si aggiunge al gruppo una cicogna che ha un fagotto con sé, un bambino appena nato da recapitare a una famiglia. Il neonato è di colore, la madre ha il nome simbolico di Madame Europe e abita in una strada che si chiama “Via dell’ospitalità”, una strada che non è sempre facile trovare nelle città del vecchio continente. Nella ricerca di Madame Europe i musicanti coinvolgono da subito anche il pubblico, che accompagna gli spostamenti e la ricerca, con la particolare partecipazione dei bambini, affascinati dalla fisicità dei personaggi e dai continui scherzi che si susseguono nelle varie tappe».

«Rossini Flambé è uno spettacolo per grandi e piccoli che racconta dell’Italia e dei suoi sapori e suoni, che porta allo scoperto la passione verso la vita e i suoi piaceri come tratto caratteristico della nostra cultura popolare» continua Alberto Grilli «Pensiamo alla cucina come luogo di convivialità per eccellenza e al teatro e alla musica come spazi di condivisione di storie e emozioni. C’è quindi gioia nel condire con risate e meraviglia ogni scena dello spettacolo, c’è felicità perché torniamo a incontrare il pubblico». Partendo dalle sonorità dell’opera buffa, Antonella Talamonti, collaboratrice storica di Giovanna Marini, ha composto per questo lavoro musiche e arrangiamenti originali che si alternano alle ouverture rossiniane più famose e che raccontano di passioni e contrasti in cucina. Di quadro in quadro gli scatenati cuochi trascinano il pubblico in una girandola di imprevisti, schermaglie amorose, dispetti e disastri culinari, successi e trionfi di gusto e di piacere.

Nato a Faenza nel 1979 come teatro di gruppo, il Teatro Due Mondi è da allora impegnato in una ricerca tesa alla costruzione di un teatro colto e popolare, sia per spazi al chiuso che all’aperto, radicato nelle tradizioni ma teso a costruire un linguaggio accessibile a tutti, attento a cogliere le urgenze della società. Uno degli obiettivi del lavoro è, da sempre, creare un dialogo con le fasce di pubblico con minori opportunità (stranieri, persone distanti dalla fruizione culturale, fasce socialmente deboli, giovani). In oltre quarant’anni di attività militante hanno portato i loro spettacoli e i loro progetti artistici e sociali in tutto il mondo, dal Nord Europa al Sudamerica, dall’Asia all’Est Europa (più di quattromila repliche nei teatri e nelle piazze di trentasei Paesi di quattro continenti).

