Tre Clown – detective sulla scena di un crimine a Busca 

L’8 luglio a Busca, in Piazza della Rossa con “Bang Bang” di e con The Clown Angels.

Alla nona edizione di Teatri D’Estate, “Sì di Venere”, una serie di serate a ingresso libero dedicate al Teatro Strada, dal 24 giugno al 29 luglio nei comuni di Busca e Dronero. Appuntamento di Santibriganti Teatro in una collaborazione con i Comuni di Busca e di Dronero, Vivi Busca e con il contributo della Fondazione CRC.

Il terzo appuntamento di quest’anno sarà l’8 luglio a Busca, in Piazza della Rossa alle 21.30 con “Bang Bang” di e con The Clown Angels.

Un caso misterioso. Tre detective sulla scena del crimine. Piccolo inconveniente: sono tre clown e nulla va come dovrebbe andare. Le missioni diventano sfide per conquistare il detective capo. Stravaganti gare con le pistole e motivi per stuzzicarsi. Tutto ciò le porta sempre a perdere di vista l’obiettivo. Una cosa è certa: qualunque sia il misfatto, ci si ritrova a ridere di e con loro!

La nona edizione di Sì di Venere, del 2022, si è ampliata con la partecipazione del comune di Dronero, nel centro storico e in uno spazio suggestivo della frazione Monastero. Questo grazie alla proficua collaborazione tra comuni confinanti di cui Santibriganti Teatro è sempre stato fautore così come le amministrazioni dei Comuni: i Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero, insieme da anni in un’unica grande stagione teatrale, ne sono la prova. Il programma completo su www.santibriganti.it

SÍ DI VENERE vi aspetta per passare un’estate insieme con i grandi artisti della strada!

Sì di Venere, Teatri d’Estate

Nona edizione, dal 24 giugno al 29 luglio nei Comuni di Busca e Dronero

Spettacoli a Ingresso Libero

8 luglio, Busca – piazza della Rossa ore 21.30

Bang Bang

di e con The Clown Angels

Per Informazioni:

Santibriganti Teatro: santibriganti.it, tel. 011 645740, mail santibriganti@santibriganti.it, Social: Facebook, Instagram

Comune di Busca: comune.busca.cn.it, tel. 0171 948621, Social: Facebook, Instagram

Comune di Dronero: comune.dronero.cn.it, tel. 0171 917080, Social: Facebook, Instagram