Visite Guidate Teatralizzate, il successo de I Borgia

Tornano le Visite Guidate Teatralizzate, frutto della collaudata collaborazione fra l’associazione I Viaggi di Adriano e Luca Basile, autore del format e dei testi, con la partecipazione della Compagnia Teatrale Fenix 1530: alla dodicesima edizione, le visite teatralizzate ripartono con lo stesso entusiasmo e successo di pubblico.

Tutto merito del fortunato format che unisce all’emozione di una visita guidata tutto il valore aggiunto della teatralizzazione della storia per scoprire e riscoprire le bellezze e la storia di Roma.

L’edizione 2022 si apre con una una serata sold out, per gruppi di 50 persone e con una nutrita presenza di volti noti, gli attori Milena Miconi, Vincenzo Bocciarelli, appassionati di storia come Adriana Russo, i giornalisti Rai Antonietta Di Vizia e Josephine D’Alessio, con una visita dedicata ai Borgia, la più famigerata famiglia spagnola della storia di Roma.

Ma chi erano davvero i Borgia? In oltre due ore, la visita svela tutti i segreti della chiacchierata famiglia attraverso i luoghi che li hanno visti davvero protagonisti. Partendo dalla suggestiva Piazza dell’Orologio, i sette attori della compagnia animano vicoli suggestivi e piazze storiche della città, passando da piazza della Chiesa Nuova a Palazzo Farnese e rappresentando i più importanti momenti della storia della famiglia.

Sei le scene teatrali intervallate dal frizzante racconto della guida che coinvolge gli spettatori in una passeggiata emozionante e trascinante per una totale immersione nella storia.

Rimasti a Roma per meno di 50 anni, i Borgia sono stati al centro di pettegolezzi e di intrighi, passati alla storia fra verità e leggenda: sotto gli occhi degli spettatori prendono vita Alessandro VI Borgia, il papa eletto nel 1492, spregiudicato e nepotista che ha agevolato e sfruttato i suoi figli.

Non mancano le trame e gli intrighi amorosi attraverso numerose figure femminili tratteggiate nel volto della bellissima Giulia Farnese, ultima potente amante del papa, Fiammetta, amante del duca Valentino o attraverso la parabola dell’infelice Lucrezia Borgia, pedina nelle mani del padre. Il pubblico rivive i tormenti d Lucrezia, prima sposa di Giovanni Sforza, poi costretta a sposare Alfonso d’Aragona, amato marito che sarà assassinato per ragioni politiche per sposare infine Alfonso d’Este allontanandola per sempre dai pettegolezzi romani.

Spazio poi a Cesare Borgia futuro Duca Valentino, imprigionato suo malgrado nell’abito cardinalizio, assassino geloso del fratello Juan, prediletto di Rodrigo Borgia.

Intrighi, sotterfugi, omicidi, rivalità al centro della storia dei Borgia con il pregio dei maestri d’armi e il tutto il fascino e la violenza della Roma notturna dalle cinquecentesche atmosfere. Avvincenti e divertenti, le visite guidate teatralizzate tornano tutti i weekend di giugno e luglio proponendo la storia di tanti illustri personaggi, da Michelangelo a Caravaggio, da Borromini e Bernini avvinti in una storica rivalità a Trilussa, senza dimenticare neppure Beatrice Cenci, il Marchese del Grillo, Aldo Moro o il viaggio nel Medioevo di Roma da San Francesco a Cola di Rienzo. Appuntamento da non perdere.

Fabiana Raponi