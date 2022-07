Al Padova Pride Village l’irresistibile comicità de Le Bambole

La quarta settimana al Padova Pride Village inizia mercoledì 6 luglio all’insegna della comicità de “Le Bambole” storica compagnia en travestì di Chioggia, la cui nascita e repertorio si ispirano al film “Splendori e miserie di Madame Royale” (1970) con Ugo Tognazzi e Vittorio Caprioli.

Sul palco del festival porteranno “Le Baruffe In Calle”, uno spettacolo che ricalca il varietà degli anni ‘60 con una serie di divertenti ed irriverenti imitazioni di personaggi famosi, per giungere a situazioni ispirate in parte alle “Baruffe chiozzotte” del Goldoni e in parte a quello che succede realmente nelle calli di Chioggia, fino a comprendere parodie dialettali di noti musical o di apprezzate trasmissioni televisive del momento.

La serata proseguirà sulla pista esterna del Festival dove alla consolle troveremo Missy J Light. Nelle sue serate Missy ha collaborato ad eventi che uniscono hip hop, R&B e trap, coreografati dai campioni italiani di street show Jam Session crew diretti dalla coreografa Giorgia Chiurato (già conosciuta nel piccolo schermo per diverse partecipazioni in format Rai Mediaset ed MTV).

[Ingresso 10 € dalle 19:30 alle 23:30, gratuito dalle 23:30 alle 02:00]

