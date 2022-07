Al Padova Pride Village Lorenzo Balducci, Diego Passoni, Immanuel Casto & Karma B

Sabato 9 luglio grandi ospiti faranno tappa al Padova Pride Village in corso alla Fiera di Padova, per una serata da non perdere.

A cominciare dai talk show che vedranno protagonisti l’attore Lorenzo Balducci e Diego Passoni, voce notissima di Radio Deejay, che sarà al Village anche in qualità di scrittore, per presentare il suo nuovo libro “Isola” (Mondadori).

Formatosi artisticamente al Susan Batson Studio e all’Atlantic Acting school di New York, Lorenzo Balducci ha avuto modo di lavorare con registi del calibro di Pupi Avati, Carlos Saura, Carlo Verdone, Luca Lucini e Andrea Adriatico. Nella sua filmografia più recente troviamo “La solitudine è questa”, “Gli anni amari”, “Good as you”, “Le cose che restano”, “Ce n’è per tutti”, “Due vite per caso”, “Io, Don Giovanni” e “Tre metri sopra il cielo”. Ha inoltre lavorato in televisione nelle fiction “Don Matteo 11”, “Provaci ancora Prof. 6” e Medici: Masters of Florence”

“Isola” di Diego Passoni ci racconta invece in maniera sorprendente e caleidoscopica Milano, con le sue mille luci e altrettante ombre, fatta di frammenti di vite all’apparenza ordinarie che il suo sguardo unico e profondo illumina, svelandone l’umanissima straordinarietà. Persone che ogni giorno compiono gli stessi gesti senza mai sfiorarsi, come tante piccole isole, ciascuna con i propri bisogni e desideri, le proprie fragilità e contraddizioni. Eppure, tutte unite da un grande sogno: trovare un posto da chiamare, finalmente, casa.

Ma non di solo talk vive il Village, che vedrà la propria notte animarsi con l’Aftershow di Immanuel Casto & Karma B, a Padova per celebrare i recenti dieci anni di “Adult Music”, disco della consacrazione del manifesto porn groove in chiave pop. Senza dimenticare i recenti singoli “D!ck Pic” e “Piena”, che vede come featuring proprio le Karma B, duo drag eclettico e pungente, ospiti fisse nel programma “Ciao Maschio” condotto da Nunzia De Girolamo su Rai1, dopo la scorsa stagione passata a “Propaganda Live” su La7, dove con acuta ironia analizzavano le disavventure italiane nel tortuoso percorso dei diritti civili.

E, ancora, il pubblico appassionato di camicie di flanella, dei muscoli e del vello maschile non potrà perdersi la Bear Night, uno degli appuntamenti firmati Bear Doc più attesi nel corso di tutte le precedenti edizioni del Festival. La Festa Orsa per eccellenza sarà animata dai Beardoc Boys al ritmo della musica di Silver Dj, noto per i suoi remix e la partecipazioni alle notti di famosi locali italiani e Alex O’Neill, protagonista della notte di Radio Company, che vanta la partecipazione ai migliori djset d’Europa.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 21:00; 8€ dalle 21:00 alle 23:30; 18€ dalle 23:30 alle 4:00 con prima consumazione inclusa]

Per informazioni

www.padovapridevillage.it