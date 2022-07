AmbriaJazz Armonia 2022

AMBRIAJAZZ 2022

Oggetto: presentazione concerti 8 luglio – 9 luglio – 10 luglio,

iniziative collaterali e riscontri concerti di apertura

Ci prepariamo ad un weekend intensissimo pronti a fare il pieno di

energia, buona musica e Armonia.

L’appuntamento di Venerdì 8 luglio alle ore 21:00 al Funtanèe di

Polaggia a Berbenno di Valtellina con BARIONDA – Helga

Plankensteiner 5T si delinea come uno dei più energici del nostro

calendario. Helga Plankensteiner sax baritono, Massimiliano Milesi

sax baritono, Rossano Emili sax baritono, Giorgio Beberi sax

baritono, Mauro Beggio drums.

Il progetto che Helga Plankensteiner porta in Valtellina grazie ad

AmbriaJazz è nato con l'idea di rivalutare il repertorio dei grandi

baritonisti del jazz come Gerry Mulligan, Pepper Adams, Harry Carney,

Serge Chaloff, Gary Smulyan ed altri. Dal vivo questa musica si libera

con un’energia deflagrante grazie alla potente e raffinata esuberanza

dei sassofonisti. Tra i brani del repertorio vi sono delle composizioni

fortemente caratterizzate dal suono del baritono come Moanin di

Charles Mingus. C’ è spazio anche per brani originali composti dai

membri del gruppo. La peculiarità della formazione è la presenza di 4

sax baritoni e una batteria. Il primo disco del gruppo esce nel 2022 su

etichetta Jazzwerkstatt di Berlino.

I baritonisti che finora hanno partecipato a questo progetto sono

Javier Girotto, Florian Bramböck, Klaus Dickbauer, Nikolaus Leistle,

Massimiliano Milesi, Giorgio Beberi, Rossano Emili e Stefano Menato.

Helga Plankensteiner ha studiato sassofono classico con Florian

Bramböck al Conservatorio di Innsbruck e jazz al Conservatorio di

Trento. Ha inoltre frequentato numerosi workshop jazz con, tra gli

altri, Dick Oats, Steve Slagle, Gary Bartz, Bobby Watson, Bob Bonisolo,

Heinrich von Kalnein e Sandro Gibellini. Nel 1994 fa esperienza

teatrale come cantante nella "Dreigroschenoper" di Merano "Rocky

Horror Show" di Bolzano. Musica teatrale per lo Stadttheater Brunico

("Medea", "From Now"). Ha lavorato come sassofonista nel Teatro

Comunale di Bolzano ("Kiss me Kate", "The Threepenny Opera"

"Cabaret") e realizzato workshop per Big Band con l'Orchestra

Laboratorio di Trento.

Helga suona in numerosi festival jazz in Italia e all'estero, tra cui il

Nice Jazz Festival, Verona Jazz, Alpentoene (CH), Kraków Jazz Festival,

Gdansk (PL), San Sebastian (E), Alpenjazz Festival (D), Bucharest Jazz

Festival (RO), Veneto Jazz, Villa Celimontana Roma e molto altro.

Sonorità internazionali in un contesto rurale, quello del funtanèe di

Polaggia a Berbenno di Valtellina, un antico lavatoio quindi, luogo

storico di lavoro domestico e incontro, nelle dinamiche ormai arcaiche

di un piccolo paese di montagna, diventa scenario attrattivo e luogo di

aggregazione per questo terzo appuntamento di

#AmbriaJazzArmonia2022 anche grazie ad un lavoro di

“riqualificazione urbana” operata nei giorni scorsi dagli stessi abitanti

del Comune di Berbenno di Valtellina che hanno lavorato per

risistemare il selciato e ripulire un luogo simbolo di un passato

identitario.

L’evento si svolge in collaborazione con il Comune di Berbenno di

Valtellina e la Biblioteca “G.B. Noghera” che si fa sostenitrice del

progetto Germogli Sonori , laboratori gratuiti di musica e gioco,

promossi da AmbriaJazz per bambini di età compresa tra i 6 e gli 11

anni. I laboratori si svolgeranno tra le 14:00 e le 16:00, informazioni

ed iscrizioni alla mail biblioteca@comune.berbenno.so.it .

In caso di pioggia il concerto si terrà presso il Teatrino delle scuole di

Polaggia.

Sabato 9 luglio alle ore 18:00 a Poggiridenti nella Piazza della Torre

dei Da Pendolasco ascolteremo MUD PIE – Marta Colombo 4T.

Marta Colombo voce percussioni, Alex Stangoni cigarbox guitar e

dobro, Nicola Rizzi armonica, Sebastiano Ruggeri batteria.

La musica del progetto MUD PIE ha radici nel lontano Mississippi con

un blues essenziale e dai forti tratti comunicativi che viene arricchito

da ingredienti quali l'elettronica, la musica africana, il jazz, il rock e le

sonorità europee. Mud significa fango, miscela, unione, fusione.

MUD PIE come l’antica torta al cioccolato originaria del Mississippi ,

luogo natio di sonorità foriere di una lunga progenie di musicisti e

tutt’ora luogo evocativo e attrattivo dal quale scaturisce anche il

denominatore comune del progetto MUD PIE. Musicisti con percorsi e

sonorità differenti che trovano il filo logico del loro pensiero nel blues,

nel jazz e nelle profonde influenze africane.

Marta Colombo 4T e i loro scambi di forma libera tra blues, jazz,

elettronica, rock e suoni provenienti dal continente africano saranno

preceduti dalla performance musicale itinerante dei bambini di

“Germogli sonori”.

Alle ore 16:30 nella Piazza del Buon Consiglio a Poggiridenti si

esibiranno i bambini che hanno partecipato, dal 17 giugno al 9 luglio,

al laboratorio di musica e gioco Germogli Sonori promosso da

AmbriaJazz con il sostegno della Fondazione PROVALTELLINA e la

collaborazione della Biblioteca e del Comune di Poggiridenti. Gli

incontri sono stati coordinati dal musicista Andrea Murada che nel

corso delle otto lezioni previste ha guidato e formato i ragazzi che

condurranno i laboratori dei Germogli Sonori previsti in concomitanza

con le altre date dei concerti del Festival #AmbriaJazzArmonia2022

nel fine settimana, quindi l’8 luglio a Berbenno di Valtellina e il 10

luglio a Bianzone.

Sarà pertanto il weekend dei “Germogli Sonori”, germogli che in senso

metaforico il Festival #AmbriaJazzArmonia2022 intende coltivare in

un rapporto di crescita e scambio tra bambini e adulti e l’intera

comunità valligiana.

In caso di pioggia gli eventi si svolgeranno presso il Salone

parrocchiale San Fedele, sempre a Poggiridenti.

Anche in questa data AmbriaJazz propone il format #jazzcamminante,

tutte le informazioni per partecipare a questa nuova forma di

fruizione dei concerti, quindi arrivando a piedi o in bicicletta nei

luoghi prescelti attraverso itinerari suggeriti sono reperibili al

seguente link: https://www.ambriajazzfestival.it/concerto/mud-pie-

marta-colombo-4t/

Domenica 10 luglio alle ore 18:00 presso la Tenuta La Gatta di

Bianzone ascolteremo RENACERO’ – Ugo Viola 6T. Ugo Viola

fisarmonica, Marco Viola violino, Valentina Fornero violoncello,

Valerio Signetto saxofono clarinetto, Giuseppe Calvagna

contrabbasso, Maurizio Fornero pianoforte.

Renacerò è il titolo di una delle ultime composizioni di Astor Piazzolla,

«rinascerò», ed è diventato il nome di un gruppo che ha riversato vera

passione per il mondo del tango, del nuevo tango e per l’artista

argentino fin dal primo concerto dedicato alla sua memoria, nel 1992,

quando “il maestro” scomparve. I RENACERO,’ attraverso l’originale

sguardo di un gruppo cameristico, rielaborano la musica di ASTOR

PIAZZOLLA, l’esponente più colto e raffinato del tango argentino e lo

fanno, nelle loro eterogenee componenti timbriche e strumentali,

restituendo la grandezza dell’Autore.

L'originaria e comune passione di sei musicisti proveniente da

esperienze musicali diverse e si è via via trasformata in ricerca e

studio approfondito delle origini e dell’evoluzione del tango per

affrontare la produzione di Piazzolla con una consapevolezza

decisamente autorevole. L'attenzione è rivolta in modo particolare alle

composizioni dell'ultimo periodo nelle quali il musicista argentino

sperimentava i mezzi espressivi più audaci, creando un tango non più

e non soltanto in funzione della danza, ma vivo di per sé e portatore di

un valore intrinseco.

Dal 2021 AmbriaJazz promuove in collaborazione con il Circolo

ControTempo l’evento alla Tenuta La Gatta di Bianzone, pubblicato nel

calendario del portale https://www.italiajazzwine.com insieme agli

eventi assimilabili, organizzati dai festival aderenti all’Associazione I-

Jazz in tutta Italia.

Il progetto Italia Jazz & Wine unisce sette regioni, il Trentino Alto

Adige, il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte, la Lombardia, le Marche,

l’Abruzzo e la Campania, ciascuna delle quali è contraddistinta da zone

di produzione vinicola di eccellenza e già sede di eventi che

valorizzano il connubio tra la musica jazz e il vino.

Il pubblico vive un’ esperienza di conoscenza territoriale e culturale di

forte impatto, unica nel suo genere, dove turismo culturale e musicale

si fondono in un’unica proposta.

Il fulcro del progetto si basa su una stretta collaborazione con realtà

produttive del territorio, cantine ed aziende vitivinicole, per la data

valtellinese la Casa Vinicola Triacca, la promozione e la

valorizzazione della musica jazz.

Il contesto è quello della Tenuta La Gatta, edificio cinquecentesco

incastonato tra ettari di vigneti sul versante retico Valtellinese. Uno

scenario imperdibile tra terrazzamenti, note tanniche e sonorità jazz.

Anche in questo contesto invitiamo amici e partecipanti a prendere

parte al percorso #jazzcamminante attraverso i circuiti guidati a cura

dell’Eco Museo Terrazze Retiche di Bianzone. Tutte le informazioni

riguardanti orari e percorsi suggeriti sono reperibili sul sito di

AmbriaJazz al link:



Per i bambini sarà possibile partecipare, martedì 12 luglio, al

laboratorio Germogli Sonori nell’ambito delle iniziative del Centro

estivo proposto dal Comune di Bianzone. Dalle ore 14:30 alle ore

17:30 presso il Centro Sportivo Omar e Pietro di Bianzone per

bambini tra i 6 e gli 11 anni , laboratorio gratuito previa iscrizione

obbligatoria entro l’11 luglio. (protocollo@comune.bianzone.so.it o

info@abbriajazzfestival.it)

La Casa Vinicola Triacca propone una Cena tipica valtellinese abbinata

ai vini Triacca dopo il concerto. Per informazioni e

prenotazioni: lagatta@triacca.com

Durante e prima del concerto i visitatori potranno acquistare dei calici

di vino e visitare la cantina.

Concerti 30 giugno – 2 luglio

Abbiamo cominciato in #Armonia giovedì 30 giugno all’Auditorium

Leone Trabucchi di Castione Andevenno. L’armonia melodica del

Michele Fazio Trio, leggerezza del tocco, approccio sapiente, interplay

immediato e coinvolgente con Marco Loddo al contrabbasso e Mimmo

Campanale alla batteria. Pezzi melodici e ben costruiti che hanno

emozionato l’intera sala in un crescendo di partecipazione emotiva del

pubblico che ha lungamente applaudito i musicisti convenuti sul palco.

Armonia promessa, armonia respirata in questa occasione di incontro

e rinnovamento che il Festival #AmbriaJazzArmonia2022 propone e

promuove.

Sabato 2 luglio è stata la volta dei ragazzi della Residenza Artistica,

progetto nato in collaborazione con l’Associazione I-Jazz e l’Accademia

Musicale Antonio Lamotta di Sondrio. Il clarinettista Federico

Calcagno ha guidato ed egregiamente condotto Stefano Grasso alle

percussioni e batteria, Federico Scali alle chitarre, Mirco Franchetti,

synth, tastiere, fisarmonica, Natalia Roganti voce e Clelia di Capita

voce dando vita alla performance alla quale abbiamo assistito

entusiasti e ammirati nel prato adiacente la chiesa di Piateda Alta.

Giovani musicisti coraggiosi che hanno proposto accanto a melodie

jazz meno desuete musica contemporanea attraverso un utilizzo

performativo degli strumenti convenzionali, della voce e di strumenti

realizzati ed utilizzati ad hoc. Il progetto che ha assunto il nome

#Armonia si rifà al tema del Festival e stando alle parole dello stesso

Federico Calcagno “questa residenza, nata come un germoglio, ha dato

vita ad una pianta che ha prodotto e produrrà dei frutti”. Questo, con

soddisfazione, è l’esito migliore di un progetto che con convinzione e

orgoglio AmbriaJazz promuove e sostiene per le nuove generazioni di

musicisti.

Anche il progetto #jazzcamminante ha visto una buona partecipazione

di pubblico anche grazie all’associazione L’Ghirù e alla Comunità di

Piateda Alta sempre nella ferma volontà di AmbriaJazz di apportare un

cambiamento significativo nelle abitudini di fruizione del Festival

nell’ottica di ridurre gli impatti ambientali e implementare le iniziative

volte alla tutela del territorio.

Concludiamo invitando a partecipare al nostro Festival

#AmbriaJazzArmonia2022 mettendo in pratica comportamenti green

promossi da AmbriaJazz quali #jazzcamminante scegliendo quindi una

mobilità sostenibile e promuovendo consuetudini suggerite

dall’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, di auto elettriche evitando

gli sprechi energetici e ottimizzando i consumi necessari anche

attraverso il carpooling, invitiamo inoltre a limitare al minimo

l’utilizzo della plastica e a tenere conto di tutte le altre pratiche volte a

limitare gli esiti del cambiamento climatico .

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito

www.ambriajazzfestival.it , i concerti di #AmbriaJazzArmonia2022

sono ad ingresso con offerta libera e prenotazione obbligatoria sul

sito al seguente link https://www.eventbrite.com/cc/ambriajazz-

festival-2022-greenfest-in-armonia-465759