Casa del Jazz, doppio concerto con ONJGT di Paolo Damiani – Ambrose Akinmusire…

Un doppio concerto all’insegna della sperimentazione e della ricerca musicale alla Casa del Jazz di Roma, mercoledì 6 luglio ore 21 con la ONJGT Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti diretta da Paolo Damiani, una delle formazioni più originali del panorama jazzistico italiano prodotta dalla Fondazione Musica per Roma e il quartetto del trombettista Ambrose Akinmusire, esponente di punta del jazz contemporaneo.

L’ONJGT, “Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti”, diretta dal compositore e contrabbassista Paolo Damiani, è un progetto promosso dalla Fondazione Musica per Roma con lo scopo di valorizzare alcuni dei migliori nuovi professionisti della scena italiana riunendoli in orchestra. Nell’anno 2022 sarà costituita la quarta edizione del progetto, caratterizzata da una significativa novità: i musicisti sono stati selezionati attingendo alle graduatorie del referendum nazionale Top Jazz indetto dal prestigioso mensile Musica Jazz, tra le più autorevoli testate internazionali di settore. Si tratta quindi di giovani già affermati tra i più originali e personali, come attesta il riconoscimento del Top Jazz, a cui partecipano 80 tra i più qualificati giornalisti e studiosi del jazz e delle musiche improvvisate d’arte.

L’orchestra comprende 11 musicisti per lo più under 35, con un ammirevole equilibrio tra presenze femminili e maschili: purtroppo il jazz storicamente ha sempre lasciato poco spazio alle donne, l’ONJGT vuole decisamente invertire questa anacronistica tendenza.

Anche la nuova edizione dell’Orchestra punterà sulle composizioni di tutti i musicisti, che inoltre potranno essere orchestrate da alcuni dei migliori arrangiatori italiani, giovani o già affermati.

Ambrose Akinmusire, nato nel 1982 e cresciuto a Oakland, in California, era un membro del Berkeley High School Jazz Ensemble quando attirò l’attenzione del sassofonista Steve Coleman. Ad Akinmusire è stato chiesto di unirsi ai Five Elements di Coleman, intraprendendo un tour europeo quando era solo uno studente di 19 anni alla Manhattan School of Music. Dopo essere tornato sulla costa occidentale per conseguire un master presso la University of Southern California, Akinmusire ha continuato a frequentare il Thelonious Monk Institute of Jazz di Los Angeles, dove ha studiato con Herbie Hancock, Wayne Shorter e Terence Blanchard. Nel 2007 Akinmusire ha vinto il prestigioso Thelonious Monk International Jazz Competition, Quell’anno Akinmusire pubblicò il suo album di debutto “Prelude…To Cora” per l’etichetta Fresh Sound. Tornato a New York, ha iniziato a esibirsi con artisti del calibro di Vijay Iyer, Aaron Parks, Esperanza Spalding e Jason Moran.

Il debutto su etichetta Blue Note di Akinmusire, “When The Heart Emerges Glistening”, è stato pubblicato nel 2011 con recensioni entusiastiche in tutto il mondo. Il suo ultimo album “On the tender spot of every calloused moment” (Blue Note) ha ottenuto una nomination ai Grammy nel 2021 come “miglior album jazz” e ha confermato Ambrose come uno dei migliori trombettisti del mondo. Non più una stella nascente ma una delle più brillanti realtà del jazz contemporaneo. info e dettagli, casadeljazz.com

ONJGT

ORCHESTRA NAZIONALE JAZZ GIOVANI TALENTI

DIRETTA DA PAOLO DAMIANI

Camilla Battaglia – voce; Anais Drago/Eloisa Manera – violino

Francesco Fratini – tromba; Federico Calcagno – clarinetto, clarinetto basso

Michele Tino – sax alto, sax soprano; Sophia Tomelleri – sax tenore

Michele Fortunato- trombone; Giacomo Zanus – chitarra

Federica Michisanti – contrabbasso; Nazareno Caputo – vibrafono

Francesca Remigi – batteria; Paolo Damiani – direzione, contrabbasso

AMBROSE AKINMUSIRE QUARTET

Ambrose Akinmusire, tromba

Fabian Almazan, piano

Harish Raghavan, contrabbasso

Timothy Angulo, batteria

MERCOLEDI’ 6 LUGLIO ORE 21

CASA DEL JAZZ

Biglietto unico 20 euro