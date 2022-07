Cortile Teatro Festival: “Le mille bolle blu”

Con Filippo Luna e due spettacoli di danza concludono la prima parte del cartellone

Lunedì 25 luglio nel Cortile Calapaj-D’Alcontres l’attore palermitano sarà il protagonista di un vero e proprio classico: “Le mille bolle blu”. Martedì 26 la messinese Gaia Gemelli presenterà “Alter_Azione/Metamorfosi. Infine il 1. agosto l’argentina Agostina D’Alessandro danzerà “Tower speaks” con Hernan Mancebo Martinez e con musiche dal vivo eseguite da Pierfrancesco Mucari

Ultime battute di grande interesse della prima parte del cartellone e attesa per il programma della seconda: così si presenta la prossima settimana dell’undicesima edizione del Cortile Teatro Festival, che quest’anno si muove tra varie contaminazioni, sotto il segno del sottotitolo “Forma e sostanza”.

Lunedì 25 (Cortile Calapaj-D’Alcontres, ore 20,45) dopo il successo di “Astolfo sulla Luna” dell’anno scorso, torna Filippo Luna con quello che è ormai un classico: “Le mille bolle blu” di Salvatore Rizzo. È la storia di Nardino e Manuele, barbiere di borgata il primo, avvocato il secondo: si conoscono, giovanissimi, nel salone da barba dove Nardino fa l’apprendista sotto lo sguardo del padre e Manuele è figlio di un cliente facoltoso. È l’inizio degli anni Sessanta, quello, per l’appunto, in cui Mina impazza con “Le mille bolle blu”. Destinati a ruoli sociali e familiari prestabiliti (quelli di mariti irreprensibili e di padri premurosi) i due portano avanti per trent’anni una storia di sentimento e passione che si nutre anche della clandestinità in cui viene vissuta, che ne è linfa e tormento al tempo stesso. Ma con l’attore palermitano non finisce qui: possiamo rivelare che sarà protagonista anche nella seconda parte del cartellone del Festival con una novità.

Martedì 26 luglio ci sarà un altro ritorno, quello della danzatrice coreografa messinese Gaia Gemelli che presenta “Alter_Azione/Metamorfosi” (Area Iris, ore 21,30), produzione Danzarte. Sul palcoscenico saranno Carolina Parisi, Simona Rando, Martina Romano e Alice Sanni. Gemelli presenta così la sua creazione: «“A narrare il mutare delle forme in corpi nuovi mi spinge l’estro. O dei, se vostre sono queste metamorfosi, ispirate il mio disegno, così che il canto dalle origini si snodi ininterrotto fino ai miei giorni”. Così il proemio delle Metamorfosi di Ovidio. Il mutare delle forme in corpi nuovi. L’alterazione. La modificazione della sostanza e dell’aspetto delle cose, di una condizione, essenza stessa della vita e dunque dell’arte. La crisalide che diventa farfalla, le foglie, fiori, Dafne che diventa pianta d’alloro, per sempre cara ad Apollo, Gregor che diventa scarafaggio. La metamorfosi che è alterazione, è il cambiamento che genera, crea. Nella morte la vita, nella vita la morte. La natura è il punto di partenza. Nella natura e nell’arte è la metamorfosi, lo strumento grazie al quale ognuno crea un’identità propria, definita e unica con cui può volare, viaggiare, danzare. Seconda riflessione post-pandemica attorno al movimento, all’alterazione dell’essere, questa piece tenta di modificare la crisalide in farfalla, di ragionare sul senso della creazione artistica».

Infine, lunedì 1. agosto sarà la volta di “Tower speaks” (Cortile Calapaj-D’Alcontres, ore 20,45), presentato dalle compagnie Agostina D’Alessandro/Expansive Being, che operano tra Bruxelles e l’Argentina. In scena la stessa D’Alessandro con Hernan Mancebo Martinez; musiche dal vivo affidate a Pierfrancesco Mucari. “Towers Speaks” è un dialogo tra due corpi, tra la musica e la danza, tra due personaggi, tra un uomo e una donna, tra la mente e l’anima. Muovendosi in un’atmosfera piena di sofferenza, i ballerini sono in grado di costruire la nuova dimensione di una relazione. Agostina D’Alessandro, argentina, è arrivata in Europa nel 2002 per sviluppare la sua carriera ed estendere il suo stile di danza e la conoscenza del corpo. Il suo lavoro è sostenuto dalla Federation Wallonie Bruxelles e da Grand Studio.

Il Cortile Teatro Festival, nasce da un’idea di Roberto Zorn Bonaventura, direttore artistico, e Giuseppe Giamboi. Il Castello di Sancio Panza organizza il Festival con la collaborazione del ristorante ‘A Cucchiara, di Nutrimenti Terrestri, della Multisala Iris, del Lido Horcynus Orca e con il sostegno di Latitudini, rete di drammaturgia siciliana, e di Caronte-Tourist. Il Festival aderisce ad Arcipelago, la rete di Festival Siciliani. Grafica di Riccardo Bonaventura.

