Cose che non avremmo sperato di potervi dire

ROBERTO MERCADINI & GUIDO CATALANO

Due schegge impazzite percorrono ciascuna la sua imprevedibile traiettoria, ma possono pur sempre incrociarsi. Due cani sciolti non hanno padroni né un branco; ma possono, liberamente, percorrere un tratto di strada correndo fianco a fianco. Due errori del sistema, possono trovare una imprevedibile armonia. Così Guido Catalano e Roberto Mercadini, esseri simili e complementari, opposti e analoghi, raccontano le loro solitarie vicissitudini e la loro lunga amicizia, fra palesi somiglianze e altrettanto palesi differenze. Memorie, confessioni, racconti, poesie, favole, miti, pianti, risate, amori, odii, sfrenata esuberanza e toni di ineccepibile sobrietà.

ROBERTO MERCADINI (Cesena, 1978), narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità, dai grandi interpreti della letteratura ai temi sociali (bullismo, ambiente ed ecologia). Nel 2018 esce ‘Storia perfetta dell’errore’ edito da Rizzoli, il suo primo romanzo, ora in edizione economica e giunto alla quinta ristampa.

Nel 2019 il Teatro Stabile d’Abruzzo (con direzione artistica di Simone Cristicchi) produce il suo spettacolo teatrale ‘Vita di Leonardo’, regia di Alessandro Maggi. Nel 2020 esce, ancora per Rizzoli, ‘Bomba atomica’, uscito in edizione economica nell’ ottobre 2021, ed eletto dal concorso indetto da Robinson (inserto culturale della Repubblica) come il Miglior Libro del 2020. Attivo in rete, ha un canale canale YouTube seguito da oltre 155.000 followers. È di aprile 2022 il libro ‘L’Ingegno e le tenebre: Leonardo e Michelangelo. Due geni rivali nel cuore oscuro del Rinascimento’, sempre edito da Rizzoli.

GUIDO CATALANO nasce a Torino il 6 febbraio 1971 ed è ancora vivo. A 17 anni decide che vuole diventare una rockstar, più tardi ripiega sulla figura di poeta professionista vivente perché ci sono più posti liberi. Produce otto libri di poesie.

Negli anni la lobby dei poeti lo accusa di essere un cabarettista, la lobby dei cabarettisti di essere un poeta: nonostante tutto Catalano rimane vittima di un passaparola irresistibile e i suoi versi iniziano a diffondersi sui social, nei bar delle periferie, nei circoli Arci, nelle librerie, sui palchi dei centri sociali, festival letterari e musicali. Conquista anche i palchi dei teatri e dei live club più importanti d’Italia registrando diversi sold out. Nel febbraio 2016 pubblica per Rizzoli, il romanzo ‘D’Amore si muore ma Io no’, che riscuote un notevole successo. Parte per il suo fortunatissimo Grand Tour 2016 con oltre 100 date. A novembre 2016 arriva sugli schermi del 34° Torino Film Festival la pellicola ‘Sono Guido e non Guido’, un mockumentary firmato da Alessandro Maria Buonomo per Elianto Film e Fargo Film

che lo vedo protagonista assieme al suo alter ego Armando Catalano. Il 2017 è l’anno del nuovo libro di poesie dal titolo ‘Ogni Volta Che Mi Baci Muore Un Nazista’, edito da Rizzoli, e del Ogni Volta Che Mi Baci Muore Un Nazista Live Tour che lo vede di nuovo sui palchi più importanti d’Italia, fra moltissimi baci e altrettanti sold out.

Seguirà il fortunato tour con il cantautore Dente, dal titolo ‘Contemporaneamente insieme’ che vedrà i due artisti esibirsi in tutta l’Italia in uno spettacolo teatral-poetico-musicale ad alto tasso comico e amoroso, con la regia di Lodo Guenzi. Nel 2018 esce il secondo romanzo, dal titolo ‘Tu che noi sei romantica’ (Rizzoli). Sempre nel 2018 partecipa

come ospite fisso alla trasmissione televisiva ‘Brunori sa’, ideata e condotta dal cantautore Dario Brunori, su Rai 3 Il mese di dicembre 2019 vede l’uscita di ‘Poesie al megafono’, il primo libro poetico parlante della storia, nel senso che è un libro di carta, inchiostro e parole, ma dentro c’è anche la voce dell’autore, un po’ come nei libri per bambini

con i versi degli animali della fattoria. A febbraio 2021 esce la sua ultima fatica, ‘Fiabe per Adulti Consenzienti’ (Rizzoli), una raccolta di fiabe esilaranti scritte in piena pandemia e magistralmente illustrate da Marco Cazzato. Il 29 marzo 2022 esce l’ultima fatica ‘Amare Male’ (Rizzoli). Tutti i suoi libri, anche quelli vecchissimi, sono presenti nella prestigiosa Biblioteca Universale Rizzoli, anche detta BUR.

