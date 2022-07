Diego Basso Direttore d’Orchestra plays Queen. Special Guest Stef Burns

Sarà una serata all’insegna delle musiche che hanno fatto la storia della musica rock quella che il pubblico potrà vivere mercoledì 27 luglio 2022 alle 21.30 in Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto (TV).

Il Maestro Diego Basso, con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci soliste e coro di Art Voice Academy, porteranno in palcoscenico “Diego Basso Direttore d’Orchestra PLAYS QUEEN”, che vedrà i brani del gruppo dei Queen riarrangiati per orchestra ritmico sinfonica. Evento nell’evento sarà la partecipazione in qualità di special guest di Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, che nel corso della sua carriera ha avuto modo di suonare con vene e proprie leggende del rock quali Alice Cooper, i Berlin, Michael Bolton, i Judas Priest e i Motorhead.

«L’amministrazione comunale è felice di collaborare per poter ospitare un concerto di qualità con un ospite eccezionale come Stef Burns – dichiara il vicesindaco, Marica Galante – Ci piacerebbe pensare a questo concerto – finalmente in Piazza – come il simbolo di una ripartenza libera da qualsiasi restrizione dopo gli anni difficili che abbiamo vissuto. Occasioni simili non solo danno lustro alla Città ma sono gli stessi cittadini a richiederli, consci della qualità Art Voice Academy e della professionalità del Maestro Diego Basso con cui ormai si è instaurata una solida collaborazione. Ringrazio quindi il Maestro Basso per il valore aggiunto che crea in Città con la sua scuola e con eventi come questo che l’amministrazione comunale ha tutta l’intenzione di continuare a promuovere»

Aggiunge il sindaco, Stefano Marcon: «Ringrazio il Maestro Diego Basso per essersi messo ancora una volta a disposizione di Castelfranco Veneto con la sua dedizione, competenza e rete di relazioni che fanno onore a Castelfranco e ne esportano il nome oltre i confini regionali e nazionali. Professionalità, musica e bellezza sono gli elementi di questo appuntamento che, sono certo, ancora una volta lascerà il segno in Città»

«Quello che il pubblico potrà ascoltare mercoledì – racconta il Maestro Diego Basso – saranno i brani immortali dei Queen arrangiate in un’inedita versione rock sinfonica che, nel rispetto dell’originale, rappresentano il nostro modo peculiare di vivere la loro musica. Il concerto sarà ulteriormente arricchito dalla presenza del chitarrista Stef Burns che, con la sensibilità e il virtuosismo che lo contraddistingue, eseguirà gli assoli scritti da Brian May mettendo la sua interpretazione straordinaria al servizio della musica della band inglese»

«Questo live – prosegue il Maestro Basso – rientra in un progetto più ampio che punta a portare Castelfranco Veneto a diventare un centro rock pop sinfonico di livello nazionale e internazionale. Nel corso degli ultimi anni, grazie anche all’appoggio dell’Amministrazione Comunale – si sono esibiti astisti del calibro di Roby Facchinetti, che proprio a Castelfranco Veneto ha iniziato il suo tour nazionale di “Symphony”, e il flautista di fama internazionale Andrea Griminelli, che ha portato Morricone sotto le mura del castello. Tutti eventi che hanno avuto vasta eco e contribuito ad accrescere la notorietà del nostro Comune».

Un concerto che sicuramente non mancherà di andare dritto al cuore del pubblico che potrà ascoltare in un’inedita versione rock sinfonica inni rock quali “Bohemian Rhapsody”, “We Are the Champions”, “We Will Rock You”, “The Show Must Go On” e canzoni d’amore come “Somebody to love” e “These are the day of our lives”, “Love of my life” e “Who Wants to Live Forever”.

Il rapporto del Maestro Diego Basso, il cui repertorio concertistico spazia dalle arie d’opera al pop e al rock sinfonico, con la musica dei quartetto inglese risale fin dalla giovane età, prima come giovane fan e poi, nel corso della sua carriera musicale, come studioso ed estimatore dei brani scritti da Brian May e Freddy Mercury. Musiche che ha voluto arrangiare per orchestra e che sono stati eseguiti dal vivo nel corso di progetti ed eventi di alto livello.

Nella serata finale del 70° Festival di Sanremo ha diretto il tenore Vittorio Grigolo e l’Orchestra dell’Ariston, in un applaudito medley dei Queen. Con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana ha diretto inoltre lo spettacolo “We never stop” che, grazie al team di Synapsy, ha vinto il 1° premio come miglior format al BEA Word. Sul palcoscenico artisti di fama mondiale tra cui Marc Martel, la vera voce di Freddie Mercury nel film “Bohemian Rhapsody”, Tony Hadley degli Spandau Ballet, Kerry Jane Ellis cantante e attrice inglese, nota soprattutto come interprete di musical a Brodway e nel West End di Londra e il chitarrista Stef Burns.

Il concerto, produzione AVA Sound Live Music, è promosso dal Comune di Castelfranco Veneto in collaborazione con Art Voice Academy e Agenzia Zurich Spadavecchia & Partners Srl. Partner sono Bluergo, Resingroup srl, I Giardini del Sole, Marauto, Penta Services srl, Cantine Ponte.

Posti a sedere con prenotazione obbligatoria https://bit.ly/3oigzZv

L’accesso a Piazza Giorgione per posti in piedi è libero e gratuito.

Per informazioni

www.diegobasso.com