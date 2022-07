Estate in città? A Firenze con le visite in costume al Museo Galileo

12 appuntamenti durante i mesi di luglio e agosto in compagnia di una guida d’eccezione.

Che cos’è un astrolabio? Quali erano gli strumenti del mestiere di uno scienziato nel 1600? E quali gli strumenti matematici, ottici, astronomici e di navigazione del tempo? A queste e ad altre domande risponderà Galileo Galilei in persona, interpretato da un attore in costume, che accompagnerà i visitatori durante gli appuntamenti dell’iniziativa “Incontra/Meet Galileo” proposta dal museo fiorentino a partire da martedì 5 luglio fino al 24 agosto. La partecipazione agli appuntamenti, disponibili in italiano e in inglese, è gratuita per i visitatori in possesso del biglietto di ingresso al museo.

Il Museo Galileo, che nella sua proposta culturale ed educativa coniuga conoscenza e divertimento, offrirà ai visitatori un’esperienza coinvolgente, un’occasione unica per interagire con il celebre scienziato e apprendere direttamente da lui informazioni e curiosità sulla sua vita e il suo lavoro. La guida accompagnerà grandi e piccini in un viaggio affascinante nel mondo di Galileo Galilei tra aneddoti e racconti, attraversando le varie sale che racchiudono i tesori delle collezioni museali fino ad arrivare al telescopio con cui Galileo, nel 1609, poté osservare la superficie lunare e, nel 1610, scoprire i satelliti di Giove.

Il Museo Galileo è aperto tutti i giorni

Informazioni: 055 265311, info@museogalileo.it, www.museogalileo.it

Pagina dedicata: https://www.museogalileo.it/it/eventi-e-news/2299-incontra-galileo.html

Appuntamenti:

Martedì 5 luglio, 10.00-12.00

Giovedì 7 luglio, 10.00-12.00

Lunedì 11 luglio, 14.30-16.30

Mercoledì 13 luglio, 10.00-12.00

Lunedì 18 luglio, 14.30-16.30

Mercoledì 20 luglio, 10.00-12.00

Mercoledì 10 agosto, 10.00-12.00

Venerdì 12 agosto, 10.00-12.00

Martedì 16 agosto, 10.00-12.00

Giovedì 18 agosto, 10.00-12.00

Lunedì 22 agosto, 14.30-16.30

Mercoledì 24 agosto, 10.00-12.00