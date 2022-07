Festa delle 7 Arti, nuovo evento a Roma

Lunedì 4 luglio, dalle ore 20,00, è tornata la FESTA delle 7 ARTI a Roma sulla meravigliosa terrazza privata a piazza Navona con vista mozzafiato sul Cupolone.

Gli Artisti della FESTA delle 7 ARTI, Musicisti, Ballerini, Cantanti, Attori, Pittori, Scrittori, Fotografi, Registi, Sportivi si sono dati appuntamento sulla terrazza privata del collezionista di Arte Contemporanea e Mecenate, Alberto De Marinis, per festeggiare il compleanno della Regista, Performer e fondatrice del movimento artistico d’avanguardia della FESTA delle 7 ARTI, Francesca Chialà, e per ringraziare tutte le Istituzioni che hanno supportato le Performance Artistiche e Sportive sul Tevere per promuovere la Pace, l’Ambiente e la Salute.

L’evento è stato promosso da Italy Foundation ed è diventato una nuova Performance Artistica con musica dal vivo, canto, danza e video-proiezioni.

Sono partiti con l’aperitivo al tramonto sulla meravigliosa terrazza privata con vista su tutti i tetti di Roma. Tra i primi invitati ad arrivare il volto del cinema e della TV, Rodolfo Corsato che nella Performance a Piazza Tevere aveva recitato la Bomba del poeta della Beat Generation Gregory Corso con l’attrice e performer Marta Forcellati, arrivata alla festa in abito nero aderente.

Tanti personaggi del mondo della televisione, del cinema, dello spettacolo dal vivo, dello sport e della politica sono stati accolti all’ingresso dalle tele danzate e musicate, dipinte dai bambini ucraini e italiani con la Chialà nelle Performance a Piazza Tevere e sull’Isola Tiberina, e dai chitarristi Emanuele Schillaci, Marco Caponegro con le cantanti Benedetta Piatti e Belen Grattoni.

Ospite istituzionale illustre della serata è stato il Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, che ha supportato e patrocinato le Performance sul Tevere della Chialà con i Bambini Ucraini dei centri di accoglienza italiani.

Il mondo della musica era super rappresentato con i Direttori D’Orchestra Pino Jodice, Gianni Mazza, Maurizio Abeni, Lorenzo Macrì, i Compositori Paolo Vivaldi, Enrico Cresci, Marco Albani e Gabriele Rubeo, la cantante Jazz Cinzia Tedesco, la Soprano Dragana Moles, la violoncellista Barbara Painvain, il violinista Orazio Vicari e il sassofonista Roberto Petti, tutti sostenitori del movimento artistico della FESTA delle 7 ARTI.

Anche tanti personaggi del mondo dello sport perchè le Performance sono state realizzate in collaborazione con il CONI, Sport e Salute, le Federazioni Italiane di Taekwondo e Canottaggio, Confsport, Movimento Sportivo Popolare Italia e i più prestigiosi Circoli di Canottaggio di Roma. Il delegato allo sport del Presidente Zingaretti della Regione Lazio è arrivato con dei meravigliosi girasoli per la festeggiata, il noto Dirigente Sportivo Fabrizio Santangelo, l’ex campione del mondo di scherma Stefano Pantano che ha improvvisato un tango con la Chialà per i suoi vecchi trascorsi come concorrente della trasmissione di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.

Tra i primi ospiti ad arrivare il Direttore di RAI per il Sociale, Giovanni Parapini, perchè l’evento desiderava ringraziare anche la RAI che ha sostenuto e raccontato con tanti servizi televisivi le Performance sul Tevere e per l’occasione sono stati serviti i vini pugliesi prodotti dal noto giornalista Bruno Vespa e i vini bianchi del cantante Albano Carrisi. Sono arrivate il volto del Tg1 Barbara Carfagna, le giornaliste RAI Isabella Schiavone e Lorella di Biase, la meravigliosa conduttrice della trasmissione “Sulla Via di Damasco”, Eva Crosetta, che ha donato delle splendide orchidee alla Chialà. E non poteva mancare lo scienziato Valerio Rossi Albertini, il volto RAI della divulgazione scientifica e sostenitore del movimento ambientalista creato dalla Chialà per prendersi cura del Tevere con artisti, sportivi e volontari delle diverse associazioni già impegnate sull’ambiente.

Un susseguirsi di personaggi di diversi mondi a celebrare la FESTA delle 7 ARTI, il famoso attore di cinema e fiction televisive, Claudio Crastrogiovanni, il Ballerino Argentino di Ballando con le Stelle, Pablo Moyano, nonché maestro di tango della Chialà, il Proprietario del Teatro Brancaccio e della Sala Umberto, Alessandro Longobardi, la Stilista Federica Balestra, il produttore cinematografico Angelo Bassi, la donna della lirica Daniela Traldi con il marito Stefano, l’Etoile del Teatro dell’Opera di Roma in un divertente abito colorato, i Top Manager Danilo Cattaneo e Gianluca Grondona, l’Imprenditore Antonio Porsia, gli Attivista Sociali Francesca Traclò, Giuseppe Teano e Vittoria Michelucci, la video-maker Iryna Zinchenko, il fotografo Marco Nardo, il Commissario del padiglione italia all’EXPO di Dubai Paolo Glisenti, l’Ambasciatrice della Colombia Gloria Ramirez e l’Ambasciatore di Israele, Dror Eydar, che ha regalato alla Chialà il simbolo storico della Città di Gerusalemme, il Sigillo di Ezechia.

Durante la cena sono state proiettati dalla terrazza sui muri del centro storico di Roma le riprese delle Performance realizzate sul fiume per anticipare alcuni estratti del Documentario che la Chialà sta realizzando sul progetto di Rinascita del Tevere, attraverso l’arte e lo sport.

La Chialà ha indossato un abito lungo rosso disegnato da lei stessa per l’occasione e cucito dalle sarte pugliesi di Locorotondo.

Cena in terrazza con i piatti della tradizione pugliese, con la chef della Valle D’Itria, Vita Gentile, venuta dalla Puglia per preparare i piatti della terra di origine della festeggiata, nata nella barocca Martina Franca.

Nel post cena sono iniziate le improvvisazioni musicali, l’inarrestabile chitarrista Enrico Cresci ha duettato con tutte le cantanti invitate alla serata, dalla Soul music con la potente voce Maria Grazia Scordo, ai ritmi brasiliani con Cinzia Tedesco, alla musica d’autore con Clelia Liguori.

E non poteva mancare il mondo dell’arte, la patron di Arthemisia e Produttrice delle più grandi mostre internazionali in Italia, Iole Siena, il noto Critico d’Arte Vittorio Maria De Bonis, l’artista e mecenate culturale a Corviale Monica Melani, la Storica dell’Arte Miriam Mirolla, il Pittore Corrado Veneziano arrivato con in dono un suo quadro per la festeggiata. E l’Art Designer Sabrina Baldacchini ha ha portato una delle sue sedie sculture su cui si è esibita la Chialà che ha voluto regalare ai suoi ospiti una sorpresa musicale, suonando la fisarmonica a fine serata.

Sulla Terrazza si sono susseguite diverse performance di danza con la ballerina Marica Pace che, con la Chialà, hanno stimolato i partecipanti in chiave performativa, avvolti dalle video-proiezioni con le immagini della FESTA delle 7 ARTI sul Tevere.

“Il nostro movimento artistico riunisce ormai centinaia di artisti”, sostiene la Chialà, “e abbiamo deciso di eliminare non solo le barriere tra le 7 arti che troppo spesso non si contaminano reciprocamente, ma di includere le discipline sportive che sono da sempre forme di espressione delle diverse culture nel mondo. Non a caso lo spettacolo dal vivo nell’antica Roma vedeva questa costante integrazione tra sport e arte.”

Nel giorno in cui negli Stati Uniti si celebra l’indipendenza, la FESTA delle 7 ARTI ha voluto celebrare l’importanza della libertà di espressione e, allo stesso tempo, del bisogno di comunità inclusive, con l’obiettivo per ringraziare anche le altre Istituzioni coinvolte nelle Performance sul Tevere, Regione Lazio, Roma Capitale, l’Accademia Nazionale di Danza, l’Accademia di Belle Arti di Roma, le scuole Montessori di Roma, le tante Associazioni ambientaliste coinvolte, Legambiente, MareVivo, Tevere Day, RiviviAmo Roma e quelle culturali, Tevereterno, Isola del Cinema, Just Children, il Mitreo di Corviale, Cultura Italiae, RosaRemo, Fondazione Prometeus, Opera in Roma, l’Altro Tevere e le organizzazioni Sanofi, L’Eco della Stampa, Rome Boat.