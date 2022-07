Festival Illica di Castell’Arquato.

sabato 16 luglio, evento di apertura del Festival affidato ad Anna Maria Sarra, soprano, e Dario Tondelli, pianoforte, in programma alle 21 al Giardino Ufficio Tecnico.

I due artisti presenteranno la versione musicata da Claude Debussy della celebre raccolta di poesie Fêtes Galantes di Paul Verlaine, edita per la prima volta nel 1869 e nella quale il poeta propone gli archetipi delle Maschere settecentesche con sguardo impressionista. Oltre alla versione di Debussy, Anna Maria Sarra e Dario Tondelli offriranno al pubblico anche la versione meno conosciuta di Régine Wieniawski, figlia del noto violinista e compositore polacco Henryk Wieniawski. In scaletta, a chiudere un programma che lascia dialogare mondi di grande ricchezza compositiva, anche alcuni lavori di Richard Strauss per un concerto che, spaziando fra diversi linguaggi espressivi, accompagna in territori di profondo respiro artistico, sul filo di una creatività pronta a regalare momenti di grande intensità;

domenica 17 luglio, si comincia alle 15 con la visita guidata del Museo Renata Tebaldi a Busseto, con sede all’interno del Palazzo delle Scuderie di Villa Pallavicino. Nell’anno in cui ricorre il centenario della nascita del grande soprano, la visita al Museo rappresenta la preziosa occasione per ripercorrere la lunga carriera della celebre cantante lirica che con la sua “voce d’angelo” ha incantato le platee di tutto il mondo.

Il calendario della giornata prosegue a Castell’Arquato alle 16.15 con la visita guidata al Museo Illica che ha sede a pochi passi dalla casa natale del poeta, drammaturgo e librettista arquatese.

Alle due visite segue alle 17, al Giardino del Museo Geologico, lo spettacolo di Riccardo Pazzaglia Sei mani e tante mascherine per un’immersione tra le molteplici suggestioni del teatro di figura (burattini e marionette). Lo spettacolo vede Riccardo Pazzaglia,“burattinaio per vocazione” ma anche autore di testi teatrali, scenografo e scultore di burattini, portavoce di una tradizione di altissimo artigianato artistico con più di trent’anni di carriera alle spalle, impegnato nelle tante voci dei personaggi che mirabilmente porta in scena.

La “colonna sonora” dello spettacolo è affidata a Letizia Bonavita e Claudio Rausa, in collaborazione con il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: https://www. festivalillicacastellarquato. it/