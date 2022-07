Genesis Piano Project: giovedì all’Arena Milano Est

Adam Kromelow celebra Peter Gabriel & Co.

Un grande appuntamento per l’arena estiva più grande della città. Nell’ambito di Ahymé

–festival interculturale di musica internazionale- un omaggio di altissimo livello

all’intramontabile band britannica. Non il solito concerto-tributo, ma la versione live del

recente album di cover al pianoforte acustico, risultato di 10 anni di ricerca e di lavoro

appassionato del musicista americano con il compianto amico e collega Angelo Di Loreto.

Tornano all’Arena Milano Est le note di condivisione e dialogo tra i popoli promosse da

Ahymé-Festival interculturale di musica internazionale e questa volta in particolare, c’è da

scommetterci, saranno davvero in tanti a condividerle con entusiasmo. Sì, perché chi non ha, oggi come ieri, nell’universo tutto, amato la musica dei Genesis?

Quello che farà vibrare il palcoscenico questo giovedì, 21 luglio, non sarà il solito concerto-

tributo, ma un vero atto d’amore firmato Adam Kromelow e Angelo Di Loreto. Ogni cover

dell’album uscito lo scorso anno e frutto di uno studio e lavoro durato un decennio, sarà un

omaggio di Kromelow non solo all’intramontabile prog band inglese, ma anche al grande

amico e collega scomparso prematuramente nell’ottobre 2020. “Io e Angelo abbiamo passato ore e ore ad ascoltare i Genesis e a cercare di arrangiare le canzoni per due pianoforti a coda. È stato un vero lavoro d'amore” racconta il musicista di Chicago, che -dopo esibizioni con Di Loreto in America e in Europa- porta ora avanti il progetto da solista. GENESIS PIANO PROJECT, uscito nel 2021, è un album di cover di alcuni dei brani più iconici della storica band inglese, realizzate con pianoforti acustici e registrati presso la

Charterhouse School a Godalming, nel Regno Unito, ovvero il college dove Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford e Anthony Phillips hanno dato vita ai mitici Genesis.

DA SAPERE

– Gli spettacoli iniziano alle 21.30.

– Costi: cinema 7 euro, possibilità di abbonamento a 40 euro per 10 ingressi; comedy show 20 euro; concerti 20 euro.

– Acquisto online biglietti ( www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com ) o al telefono

con carta di credito.

– Il programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.

– In caso di pioggia, gli eventi vengono spostati all’interno del Teatro (430 posti).

Teatro Cinema Martinitt – via R. Pitteri, 58 • 20134 Milano • tel. 02.36580010 • www.teatromartinitt.it • info@teatromartinitt.it

– Info: ARENA MILANO EST – tel. 02/36580010, info@teatromartinitt.it e

www.arenamilanoest.it