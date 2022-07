Gli appuntamenti dell’ORT a Settembre 2022

A settembre due trasferte fuori Regione chiudono un'estate ricca e calda di

concerti. L’ORT ospite al Festival delle Nazioni omaggiando la Spagna, e al

Fraschini di Pavia per la rassegna musicale Preludi d’autunno.

A settembre l’Orchestra della Toscana si dedica agli ultimi due eventi di fine estate,

prima del debutto della nuova Stagione a ottobre. Entrambi gli appuntamenti sono

fuori Toscana: il primo in Umbria e il secondo in Lombardia.

A inizio mese, sabato 3 settembre (ore 21.00), si chiude a Città di Castello il

Festival delle Nazioni, che per la sua 55esima edizione ospita per la prima volta la

Spagna.

La storica rassegna, anima culturale dell’Alta Valle del Tevere, fin dagli esordi ha

assunto un’identità distintiva di grande respiro nel panorama europeo, dando la

possibilità a tutte le nazioni europee di proporre a un vasto pubblico le loro più

significative tradizioni musicali, dedicando ogni anno a una di esse il proprio progetto

artistico, culturale e musicale. Le melodie e danze del Paese iberico, firmate da

Antonio Sarrier, Rodolfo Halffter e Manuel de Falla, risuoneranno nel programma

eseguito dall’ORT, unica protagonista del palco allestito nella Chiesa di San

Domenico. Sul podio il messicano Juan Carlos Lomonaco, dal 2009 direttore

artistico e musicale dell’Orchestra Sinfonica dello Yucatán e nel 2010 selezionato dalla

rivista «Líderes Mexicanos» come uno dei trecento messicani più influenti.

Da Città di Castello a Pavia, ospiti della rassegna musicale Preludi d'autunno

organizzata dalla Fondazione Teatro Fraschini. Dal 16 al 30 settembre 8 concerti

con cinque grandi orchestre e tre prestigiosi ensemble animeranno l'attesa prima della parte dell'attesa stagione d’opera del Fraschini, teatro gioiello della città, fresco di restauro dell’ordine di palchi e riorganizzazione degli spazi.

All’Orchestra della Toscana spetta l’appuntamento di sabato 24 settembre: in

programma musiche di Ravel – Tombeau de Couperin – e Prokof’ev con la Sinfonia

Classica op.25 e il Concerto per violino e orchestra op.63 interpretato da Roman

Simović. Ucraino, classe 1981, ha iniziato la sua formazione in patria e

successivamente in Serbia e al Conservatorio di Mosca; da tredici anni ricopre il ruolo

di primo violino della London Symphony Orchestra. Dal podio dirige il giovane e

talentuoso Daniel Smith. Australiano, di Sydney, e residente a Roma, Daniel Smith,

che parla benissimo l’italiano, a 40 anni è riuscito a guadagnarsi l’acclamazione

mondiale, conquistando ben quattro dei più prestigiosi concorsi internazionali di

direzione d'orchestra, tra cui: UNESCO’s Grzegorz Fitelberg International Competition, dove ha anche ricevuto il Gold Baton e l’Orchestra's Choice Prize, insieme al Concorso Internazionale di Direzione d'Orchestra Sir Georg Solti. Su invito del Maestro Valery Gergiev, è stato il primo australiano a dirigere l'Orchestra Mariinskij, diventandone poi ospite regolare.

CALENDARIO IN ORDINE CRONOLOGICO SETTEMBRE 2022

sabato 3 settembre | Città di Castello, Chiesa di San Domenico ore 21:00

55° Festival delle Nazioni – Omaggio alla Spagna

Juan Carlos Lomonaco direttore

Orchestra della Toscana

SARRIER Sinfonia in re maggiore, per piccola orchestra

HALFTER La Madrugada del Panadero, Suite del balletto op.12a

DE FALLA El amor brujo, Suite orchestrale

DE FALLA El sombrero de tres picos, Suite n.1

sabato 24 settembre | Pavia, Teatro Fraschini ore 21:00

Preludi d’autunno 2022

Daniel Smith direttore

Roman Simović violino

Orchestra della Toscana

RAVEL Tombeau de Couperin

PROKOF’EV Concerto n.2 per violino e orchestra op.63

PROKOF’EV Sinfonia n.1 op.25 'Classica’

