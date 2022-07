I Concerti nel Parco, Yamandu Costa e Armandinho Macêdo in concerto

Venerdì 29 luglio “MPB” Tributo alla più bella musica popolare brasiliana con due autentici fuoriclasse come Yamandu Costa e Armandinho Macedo, artisti tra i più conosciuti e popolari nel loro paese , per la prima volta insieme a Roma, per I Concerti nel Parco, sul palco di Casa del Jazz.

Fanno tappa a Roma all’interno di un tour in Europa che prevede concerti e la registrazione di un nuovo album in duo. Entrambi vincitori dell’ultimo Latin Grammy: Yamandu con l’album strumentale“Bachianinha” in duo con Toquinho e Armandinho Macedo con l’album “Rosa” del suo leggendario gruppo “A Cor do Som”

Amanti di un vasto repertorio, Yamandu e Armandinho sono maestri dell’improvvisazione su composizioni di Caetano Veloso, Radamés Gnatalli, Pixinguinha, tra gli altri, per cui il loro incontro diventa un tributo al meglio della musica popolare brasiliana (MPB).

Entrambi chitarritsti, Yamandu virtuoso della chitarra a sette corde, usata in Brasile principalmente nel Choro e nel Samba, Armandinho virtuoso della chitarra elettrica ma anche di quella acustica, i due musicisti hanno sviluppato una forte affinità musicale che trova la sua massima espressione dal vivo, trasformando il concerto in una vera “sfida musicale” al top .

L’incontro musicale tra questi due autentici fuoriclasse della musica brasiliana, si è svolto per la prima volta nel 2000 a Rio de Janeiro. Virtuosi dei loro strumenti, i musicisti hanno subito individuato una forte affinità musicale sul palcoscenico e intravisto la possibilità di nuovi incontri, nuovi concerti, iniziando così una serie di concerti in duo, in Brasile e in Europa. Quando nel 2001 Yamandu vinse il “Visa Music Award”, il cui premio era la produzione di un CD, ci fu la possibilità di registrare insieme il brano “Bahia X Grêmio”, una composizione dei due strumentisti, in onore delle squadre di calcio di cui sono tifosi. La collaborazione ha portato anche alla canzone “A Nossa” è da allora che sul palco hanno iniziato a combattere veri duelli tra virtuosi.

YAMANDU COSTA è uno dei maggiori fenomeni della musica brasiliana di tutti i tempi, chitarrista e compositore, il suo strumento principe è la chitarra a sette corde. Yamandu suona dal Choro alla musica classica, ma essendo un gaùcho (abitanti della provincia del Rio Grande do Sul) il suo stile è ricco anche di milonghe, tanghi, zambas e chamané. Yamandu incarna quindi un “mix” di tutti questi stili musicali e crea interpretazioni di rara personalità sulla sua chitarra 7 corde, giustificando così il significato in tupi-guarani (lingua dei nativi indiani-brasiliani) del suo bel nome, Yamandu, “il precursore delle acque”. Oltre ad avere ricevuto numerosissimi premi, Yamandu si è esibito praticamente in tutto il mondo: oltre al Brasile e in tutta l’America Latina, in quasi tutti i paesi europei, in Russia, Medio Oriente, India, Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia, Stati Uniti, Emirati Arabi.

Armandinho Macedo ha convissuto con il mondo artistico musicale sin da quando era molto giovane. Suo padre, Osmar Macedo, è stato un pioniere nella storia del trio elettrico: ha fondato la Dodô e Osmar, che nel 1974 è stata ribattezzata Armandinho, Dodô e Osmar. Il chitarrista concilia la sua carriera solista con il trio elettrico, la sua grande passione, e con il suo leggendario gruppo “A Cor do Som”.

Info tel. 06.5816987 | 339.8041777

info@iconcertinelparco.it

www.iconcertinelparco.it

LUOGO: CASA DEL JAZZ

INDIRIZZO: Viale di Porta Ardeatina, 55 – 00153 Roma

ORARIO SPETTACOLI ORE 21:00

BIGLIETTI

Da € 25 a € 10 dp inclusi

RIDUZIONI

Veli elenco dettagliato sul sito www.iconcertinelparco.it

PREVENDITE INTERNET

www.ticketone.it

PREVENDITE TELEFONICHE

Telefono TicketOne: 892.101

(dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 21:00 e il sabato dalle 9:00 alle 17:00)

Prenotazione posti spettatori diversamente abili

Se interessati, gli spettatori diversamente abili e loro accompagnatori possono effettuare la prenotazione dei posti disponibili scrivendo a info@iconcertinelparco.it entro 3 giorni dalla data dell’evento.

VENDITA IN LOCO

La biglietteria a Casa del Jazz è aperta al pubblico dalle ore 18:30 fino a 40 minuti dopo l’inizio dello spettacolo Si consiglia arrivare con congruo anticipo per adempiere alle prescrizioni sanitarie post Covid_19

PARCHEGGIO

La Casa del Jazz è servita da un parcheggio adiacente alla villa, in via Cristoforo Colombo angolo viale di Porta Ardeatina

Arrivare in Bus

Utilizzare la Linea 714, frequenza ogni 6 minuti, fermata Colombo/Marco Polo

Arrivare in Metro

Utilizzare la Linea B, fermata Piramide

DOVE MANGIARE

Ristorante -Pizzeria Bo.Bo all’interno del parco di Casa del Jazz

