“Il teatro viene da te”, sold out per il lancio del progetto We’re South nel borgo di Guardavalle (Cz), realizzato in collaborazione con la compagnia Teatro del Carro

Buona la prima per “Il teatro viene da te”. Nel borgo di Guardavalle (Cz), si è infatti svolto lo spettacolo itinerante “I luoghi che vorrei”, primo atto della collaborazione fra la compagnia “Teatro del Carro Pino Michienzi” e il progetto di turismo lento “We’re South”. Il nuovo brand turistico calabrese, ideato da Giulia Montepaone e Aldo Pipicelli, è nato infatti proprio per celebrare la lentezza dei luoghi al fine di farli esplorare anche alle persone che li vivono, oltre che ai turisti, attraverso delle esperienze, non solo culturali come quella di martedì. Il lancio della collaborazione col Teatro del Carro è avvenuto proprio a Guardavalle, culla del progetto We’re South. Nel suggestivo borgo i partecipanti sono stati presi per mano dagli attori della compagnia, AnnaMaria De Luca, Luca Michienzi, Amalia Lostumbo e Francesco Gallelli, e accompagnati in un viaggio alla scoperta dell’essenza della Calabria attraverso alcune delle sue voci migliori quali Corrado Alvaro, Emilio Argiroffi, Franco Costabile, Achille Curcio, Pino Michienzi, Leonida Rèpaci.

In un percorso poetico tra le vie del borgo, lo spettatore locale ha potuto riconoscere le sue radici e la sua cultura, con un excursus di argomenti trattati dai celebri pensatori calabresi che in realtà riguardano la vita di tutti: natura e paesaggio, famiglia e comunità, sogno e realtà. La collaborazione tra We’re South e Teatro del Carro nasce infatti dal fine in comune di entrambi: conoscere e fare conoscere il posto in cui viviamo, con amore per la propria terra e tanta voglia di crescere, insieme.

La serata ha confermato la bontà dell’idea che sta alla base della collaborazione: con un lancio che ha registrato un bel sold out, l’esperienza può essere programmata nuovamente e ripetuta previo contatto con We’re South attraverso il sito https://weresouth.com/teatro-delcarro/.

Le esperienze proposte dal progetto, come dicevamo, vanno oltre quelle meramente culturali come “Il teatro viene da te – I luoghi che vorrei”, ma sono anche di esplorazione territoriale, quindi di trekking, di passeggiate tra i calanchi e le dune, o anche di esplorazione e scoperta enogastronomica, come ad esempio “La domenica della Nonna” – l’evento lancio sarà il prossimo 24 luglio – in cui si potrà fare, insieme alle passeggiate nel borgo, la pasta fatta in casa, che poi sarà degustata dagli stessi partecipanti.