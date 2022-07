IUC, I Bassifondi e il duo Rana-Giacopuzzi

Venerdì 15 luglio spazio al sesto doppio appuntamento di Classica al Tramonto 2022, la rassegna estiva organizzata dalla IUC nei magnifici spazi del Museo Orto Botanico di Roma, alle pendici del Gianicolo. Il primo concerto delle ore 20.30 è il progetto Roma ‘600 presentato dal Trio Bassifondi composto da Gabriele Miracle alle percussioni, Stefano Todarello al colascione, chitarra battente e sordellina e Simone Vallerotonda all’arciliuto, chitarra barocca e direzione. Questo insolito power trio barocco nasce da un’idea di Simone Vallerotonda e propone la musica del XVII e XVIII secolo per liuto, arciliuto, tiorba e chitarra barocca, con l’accompagnamento del “basso continuo” confermando la consuetudine dell’epoca secondo cui importanti liutisti e chitarristi dell’epoca, suonavano la loro musica “condividendola” con altri strumenti. I Bassifondi ricercano un comune linguaggio esecutivo e improvvisativo restituendo l’autenticità delle musiche anche di autori meno noti del mondo degli strumenti a pizzico. Con il progetto Roma 600, I Bassifondi esplorano gli aspetti popolari presenti nella musica romana, come specchio di quella colta quando risuonavano per le strade passacaglie, gagliarde, tarantelle e danze improvvisate dai cantastorie o negli oratori, quando il popolo si riuniva per ascoltare le sacrae historie, passando per le raffinate esecuzioni di Palazzo Barberini, animate dai numerosi musicisti spesso a servizio. Il secondo appuntamento delle ore 21.30 ospiterà Ludovica Rana al violoncello (figlia d’arte e sorella di Beatrice Rana) e Maddalena Giacopuzzi al pianoforte che eseguiranno un programma che prevede due impegnative pagine di Fryderyk Chopin: la Sonata in sol op. 65 e Introduzione e polacca brillante op. 3.Ludovica Rana ha studiato presso Il Conservatorio della Svizzera Italiana, la Menuhin Academy,la Pavia Cello Academy e l’Accademia di Santa Cecilia. Attualmente insegna Musica da Camera presso il Conservatorio “Piccinni” di Bari e suona un Claude Augustine Miremont del 1860. Maddalena Giacopuzzi ha studiato presso il Conservatorio di Bolzano, Accademia “Incontri col Maestro” di Imola, presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e insegna Pianoforte presso l’ISSM “Paisiello” di Taranto. La collaborazione delle giovani musiciste comincia nel 2018 ed ha già all’attivo numerosi concerti in importanti Festival e associazioni concertistiche. Nel 2021 il duo ha vinto il bando DV Young Sounds dell’etichetta discografica Da Vinci Records che nell’estate 2022 consentirà la pubblicazione del loro primo cd, “Affresco italiano”. È sempre consigliato l’acquisto dei biglietti in prevendita, è inoltre necessario munirsi del biglietto del Museo Orto Botanico, acquistabile al prezzo di € 4 direttamente al botteghino del museo. Si prega il gentile pubblico di arrivare al concerto in anticipo per consentire le operazioni di ingresso. Info 06-3610051/2 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, nei giorni di concerto ore 10-12) – www.concertiiuc.it.

Il primo concerto sarà preceduto, a partire dalle ore 20.00, dalla guida all’ascolto di Lorenzo Sabene, laureando del Corso di Musicologia della Sapienza Università di Roma.

Martedì 19 luglio ancora un nuovo doppio appuntamento di Classica al Tramonto 2022: apre la serata, alle 20.30, il primo concerto in collaborazione con Avos Project. Protagonisti, il Trio Synes e l’Ares Trio con un programma interamente dedicato a Šostakovič . Il secondo concerto delle ore 21.30 ospiterà il duo formato da Maristella Patuzzi al violino e Andrea Molteni al pianoforte con un programma dedicato a Pablo de Sarasate.

BIGLIETTI

€ 10,00 (interi) – € 8,00 (ridotti) – € 5,00 (under 30)

Biglietti interi acquistabili online su www.concertiuc.it e su www.vivaticket.com

Presso le rivendite del circuito Vivaticket, oppure interi e ridotti telefonando alla Iuc al n. 06 3610051-2 dal lunedì al venerdì (ore 10-13 e 14-17, nei giorni di concerto ore 10-12).

Il biglietto del concerto dovrà essere accompagnato dal biglietto di ingresso all’Orto Botanico acquistabile presso la biglietteria del museo stesso al costo ridotto di €4,00

INFO: 06.3610051 / 2 – www.concertiiuc.it

Venerdì 15 luglio 2022 – Museo Orto Botanico, Università Sapienza, Roma

ore 20.30

Roma ’600

I Bassifondi

Gabriele Miracle percussioni

Stefano Todarello colascione, chitarra battente, sordellina

Simone Vallerotonda arciliuto, chitarra barocca e direzione

H. Kapsberger (1580-1651) Toccata VI – Gagliarda X, dal Libro I d’intavolatura di liuto, Roma 1611

Tommaso Marchetti romano (?-XVII) Aurilla mia – Monica – Spagnoletta – Mal francese mi tormenta, dal Libro I d’intavolatura di chitarra spagnola, Roma 1660

Ferdinando Valdambrini romano (?- XVII) Mamma lo scorpiò – Passacaglia per la D, dal Libro I d’intavolatura di chitarra, Roma 1646

Giovanni Paolo Foscarini (1600-1647) Villan di Spagna Li cinque libri della chitarra spagnuola, Roma 1640

Arcangelo Lori (1611-1679) Toccata dell’Arcangelo dal Manoscritto di Perugia XVII sec.

H. Kapsberger (1580-1651) Sordellina, dall’Oratorio I Pastori di Bettelemme, Roma 1630

Giovanni Paolo Foscarini (1600-1647) Gagliarda francese – Passacaglio per la O – Aria di Firenze, da Li cinque libri della chitarra spagnuola, Roma 1640

Tommaso Marchetti romano (?-XVII) Romanesca Libro I d’intavolatura di chitarra spagnola, Roma 1660

Athanasius Kircher (1602-1680) Tarantella – Antidotum tarantulæ, da Magnes sive de arte magnetica, Roma 1641

ore 21.30

Ludovica Rana violoncello

Maddalena Giacopuzzi pianoforte

Fryderyk Chopin

Sonata in sol minore per violoncello e pianoforte op. 65

Introduzione e polacca brillante in do maggiore per violoncello e pianoforte op. 3