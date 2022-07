IUC, i concerti del 19 e 22 luglio per Classica al Tramonto

Settimana ricca di appuntamenti per Classica al Tramonto della IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti, la rassegna estiva ospitata negli spazi del Museo Orto Botanico di Roma nella tradizionale formula del doppio concerto.

La settimana si apre martedì 19 luglio con il primo concerto delle ore 20.30 con un programma tutto dedicato a Dmitrij Šostakovič. Il Trio Synes (Alessandro Baccaro al pianoforte, Federico Morbidelli al violino e Mattia Geracitano al violoncello) eseguirà il Trio n.1 per pianoforte e archi op.8 composto nel 1923 e a seguire l’Ares Trio (Andrea D’Amato al pianoforte, Carlotta Malquori al violino e Matthias Karl Balzat al violoncello) sarà impegnato nel Trio n.2 per pianoforte e archi op.67, composto a distanza di oltre venti anni dal precedente, nel 1944.

Le due formazioni sono strettamente legate all’Avos Project – Scuola Internazionale di Musica con cui collaborano stabilmente: il Trio Synes nasce nel 2020 proprio in un percorso di formazione iniziato presso l’Avos e l’Ares Trio, nato nel 2019 a Düsseldorf, segue regolarmente lezioni e Masterclass presso l’Avos.

Il secondo concerto della serata, alle ore 21.30 propone invece il duo formato da Maristella Patuzzi al violino e Andrea Molteni al pianoforte impegnati nella Sonata per violino e pianoforte n. 1 di Brahms e la virtuosistica Carmen Fantasy di Pablo de Sarasate.

Svizzera, Maristella Patuzzi, suona un violino Michael Platner, Roma 1728, frutto di un prestito che nell’attività del progetto “Adopt a Musician”, una fra le iniziative ideate e gestite da MusicMasterpieces di Lugano. Talento precoce, la musicista vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali, si esibisce anche all’estero e incide per Brilliant Classics, Decca e Dynamic. Accanto a lei, il talentoso Andrea Molteni, giovane pianista che sta sviluppando il suo profilo internazionale esibendosi con regolarità non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti, Francia, Germania, Svizzera, Cina.

Secondo appuntamento della settimana venerdì 22 luglio con una serata tra musica e poesia: alle ore 20.30 spazio al recital di Alessandro Simoni, giovane talentuoso pianista, classe 1996, che si è formato presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone sotto la guida di Gilda Buttà, in un impegnativo programma che va da Rachmaninov, con gli Etudes Tableaux op. 33, numeri 3 e 5, a Musorgskij di cui esegue la celebre suite per pianoforte Quadri di un’esposizione, composta nel 1874, percorso ideale ispirato a una serie di opere del pittore e architetto Victor Hartmann esposte a San Pietroburgo. Spazio alla poesia alle 21.30, nel secondo appuntamento della serata, per per la prima romana di Endeca – Undici poesie in musica, progetto – spettacolo che nasce dall’incontro tra l’attrice Emilia Agnesa, voce recitante, ma anche attrice, autrice e dramaturg, e il compositore Stefano Guzzetti ai dispositivi elettronici. Le undici poesie, incastonate dalla drammaturgia della Agnesa, si muovono fra modernità e classicità per raccontare la tradizione letteraria occidentale e i grandi temi del vivere umano attraverso le parole di Catullo e Sulpicia, Cecco Angiolieri e Arrigo Boito, Alda Merini e Cesare Pavese. Atmosfere sonore e musiche originali realizzate da Stefano Guzzetti compositore e sound designer.

I primi due concerti delle ore 20.30 prevedono l’introduzione all’ascolto da tenutaria laureandi del Corso di Musicologia della Sapienza Università di Roma: a introdurre il concerto del 19 luglio ci sarà Aurora Orsini, mentre il concerto del 22 luglio sarò introdotto da Luca Pergolotti sempre con inizio alle ore 20.15.

Si consiglia l’acquisto dei biglietti in prevendita ed è necessario munirsi del biglietto del Museo Orto Botanico, acquistabile al prezzo di € 4 direttamente al botteghino del museo. Il biglietto dell’Orto consente l’accesso solo nell’area spettacolo. Info e dettagli 06-3610051/2 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, nei giorni di concerto ore 10-12) – www.concertiiuc.it.