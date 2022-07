IUC, Quadri di un’esposizione ed Endeca – Undici poesie in musica

Nuovo appuntamento di Classica al Tramonto della IUC all’Orto Botanico di Roma fissato per venerdì 22 luglio con una serata tra musica e poesia: alle ore 20.30 spazio al recital di Alessandro Simoni, giovane talentuoso pianista, classe 1996, che si è formato presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone sotto la guida di Gilda Buttà, in un impegnativo programma che va da Rachmaninov, con gli Etudes Tableaux op. 33, numeri 3 e 5, a Musorgskij di cui esegue la celebre suite per pianoforte Quadri di un’esposizione, composta nel 1874, percorso ideale ispirato a una serie di opere del pittore e architetto Victor Hartmann esposte a San Pietroburgo. Spazio alla poesia alle 21.30, nel secondo appuntamento della serata, per per la prima romana di Endeca – Undici poesie in musica, progetto – spettacolo che nasce dall’incontro tra l’attrice Emilia Agnesa, voce recitante, ma anche attrice, autrice e dramaturg, e il compositore Stefano Guzzetti ai dispositivi elettronici. Le undici poesie, incastonate dalla drammaturgia della Agnesa, si muovono fra modernità e classicità per raccontare la tradizione letteraria occidentale e i grandi temi del vivere umano attraverso le parole di Catullo e Sulpicia, Cecco Angiolieri e Arrigo Boito, Alda Merini e Cesare Pavese. Atmosfere sonore e musiche originali realizzate da Stefano Guzzetti compositore e sound designer.

Il primo concerto sarà introdotto, a partire dalle ore 20.15, da Luca Pergolotti laureando del Corso di Musicologia della Sapienza Università di Roma.

Si consiglia l’acquisto dei biglietti in prevendita ed è necessario munirsi del biglietto del Museo Orto Botanico, acquistabile al prezzo di € 4 direttamente al botteghino del museo. Il biglietto dell’Orto consente l’accesso solo nell’area spettacolo. Info e dettagli 06-3610051/2 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, nei giorni di concerto ore 10-12) – www.concertiiuc.it.