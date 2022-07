IUC, serata Avos, Bassifondi, Rana-Giacopuzzi e il workshop di Gloria Campaner

Settimana ricca di appuntamenti per la IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti che prosegue con la rassegna estiva Classica al Tramonto, ospitata al Museo Orto Botanico di Roma.

Stasera, martedì 12 luglio, ancora un doppio appuntamento all’insegna del sodalizio con Avos Project – Scuola Internazionale di Musica con tanti giovani talenti: aprono la serata, alle ore 20.30, Giuseppe Torrisi e Matteo Spirito, giovani talentosi pianisti ventenni che proporranno un programma sul più romantico degli Chopin: Torrisi eseguirà lo Scherzo n. 1 op. 20 elo Scherzo n. 2 op. 31, mentre Spirito interpreterà i Dodici Studi op. 10. Il Il primo concerto sarà preceduto, a partire dalle ore 20.00, dalla guida all’ascolto di Federico Pariselli, laureando del Corso di Musicologia della Sapienza Università di Roma. Il concerto delle ore 21.30 è ancora all’insegna della collaborazione con Avos di cui la IUC propone giovani talento: il palco ospiterà due diverse formazioni cameristiche. In apertura il Trio Kegelstatt, con Lorenzo Corsaro al pianoforte, Niccolò Corsaro alla viola, Filippo Nuti al clarinetto, per il brillante Trio in mi bemolle maggiore “dei birilli” per pianoforte, clarinetto e viola K498 di Mozart. Segue una formazione allargata di Avos Project con la presenza dei giovani Matteo Baldoni e Sofia Bandini ai violini, Camila Sanchez e Chiara Mazzocchi alle viole, Maria Geracitano e Alessio Pianelli ai violoncelli e Simone Maurizi al contrabbasso per il brano Metamorphosen del compositore tedesco Richard Strauss, nella versione del settetto d’archi dell’Autore stesso, ricostruita da Rodolf Leopold.

Appuntamento con il secondo doppio concerto della settimana venerdì 15 luglio con il progetto Roma ‘600, alle ore 20.30, con il Trio Bassifondi composto da Gabriele Miracle alle percussioni, Stefano Todarello al colascione, chitarra battente e sordellina e Simone Vallerotonda all’arciliuto, chitarra barocca e direzione. Una serata per immergersi nelle atmosfere della musica barocca romana del XVII e XVIII all’insegna di un linguaggio esecutivo e improvvisativo che restituisce l’autenticità delle musiche dell’epoca fra passacaglie, gagliarde e tarantelle.

Il concerto verrà introdotto, a partire dalle ore 20.15, dalla guida all’ascolto di Lorenzo Sabene, laureando del Corso di Musicologia della Sapienza Università di Roma. Secondo appuntamento delle ore 21.30 con Ludovica Rana al violoncello (figlia d’arte, ma anche sorella di Beatrice Rana) e Maddalena Giacopuzzi al pianoforte per un programma all’insegna di Chopin, la Sonata in sol op. 65 e Introduzione e polacca brillante op. 3. La collaborazione fa le due giovani musiciste comincia nel 2018 ottenendo subito numerosi riconoscimenti e la partecipazione a importanti Festival, nonché l’imminente del loro primo cd, “Affresco italiano”, grazie alla Vittori del bando DV Young Sounds dell’etichetta discografica Da Vinci Records.

Novità di quest’anno, l’appuntamento speciale di giovedì 14 luglio (dalle ore 17 alle ore 20) con C# See Sharp – La palestra delle emozioni, workshop teorico e pratico ideato a tenuto dalla nota pianista Gloria Campaner. Una full immersion di tre ore nella natura dell’Orto Botanico pr imparare a gestire la propria creatività, a vincere le proprie paure concentrandosi sulle proprie emozioni. Un percorso indicato non solo a chi suoni uno strumento per gestire le proprie emozioni prima dell’esibizione, ma anche a chiunque voglia gestire al meglio la propria sfera emotiva grazie agli strumenti del corpo e dell’anima. Ancora aperte le iscrizioni per il laboratorio che prevede una quota di iscrizione e che si svolgerà dalle ore 17 alle ore 20. Info e dettagli su www.concertiiuc.it.