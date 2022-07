IUC, Viviana Lasaracina ed Enrico Pieranunzi per Classica al Tramonto

La quinta edizione di Classica al Tramonto della IUC al Museo Orto Botanico di Roma, prosegue mercoledì 6 luglio con il terzo appuntamento della rassegna, il primo con un doppio concerto tutto dedicato al pianoforte. Il primo concerto della serata, alle ore 20.30 è un recital per pianoforte di Viviana Lasaracina, vincitrice del 2° Premio, del Premio per la migliore interpretazione di musica spagnola al Concorso Pianistico Internazionale “Iturbi” di Valencia nel 2015, del 3° Premio e Premio del Pubblico al “Ciudad de Jaén” nel 2011 e del 3° Premio al “Ciudad de Ferrol” nel 2009. Il programma della serata comprende una Sonata di Enrique Granados (1867-1916) El amor y la muerte, da “Goyescas”, la Ballade op. 19 di Gabriel Fauré (1845-1924), tre Momenti Musicali op. 16 di Sergej Rachmaninov. Dopo il debutto in Sala Verdi a Milano per la “Società dei Concerti” nel 2006, Viviana Lasaracina si è esibita in importanti sale in Italia e all’estero, da Torino a Milano, da Londra a San Pietroburgo suonando con importanti orchestre. Il suo primo disco, dedicato al compositore “E. Granados”, è stato Editor’s Choice ed inserito tra i migliori dischi del 2021 dalla rivista Inglese “Gramophone”, ed ha esordito nella top30 delle UK Charts.

Protagonista del secondo concerto delle ore 21.30, Enrico Pieranunzi al pianoforte: eclettico jazzista, ma anche compositore e arrangiatore, già protagonista del concerto inaugurale di Classica al Tramonto poche settimane fa con Play Gershwin, accanto a Gabriele Pieranunzi e Gabriele Mirabassi. Enrico Pieranunzi propone Unlimited, sofisticato progetto che tratteggia il suo mondo musicale passando da Gershwin a Scarlatti, da Bach al blues ad alcune sue composizioni originali, con tutta la classe, la fantasia e l’eleganza che da sempre contraddistinguono il pianista romano. Unlimited è uno straordinario viaggio musicale, un appassionante racconto sonoro da gustare nota dopo nota fra jazz, blues, musica del periodo barocco e un’infinità di generi e stili. Pieranunzi, figura chiave del jazz italiano, vanta una discografia che conta oltre 80 album, collaborazioni con mostri sacri del jazz, da Chet Baker, a Charlie Haden a Kenny Wheeler, incisioni in ambito classico, da Scarlatti a Bach, da Handel a Gershwin. Numerosi i riconoscimenti ottenuti, tra cui un Django d’Or (1997), un Echo Award (2014) e il premio Una vita per il jazz, che viene assegnato dalla rivista Musica Jazz.

Classica al Tramonto 2022 prosegue venerdì 8 luglio: alle ore 20.30 è il turno della pianista sudcoreana Sun Hee You, impegnata in Fascinations e alle 21.30 con “Ethereal White Sound”, un progetto del trio formato da Raffaella Valente al pianoforte, Antonia d’Amato al flauto e Brian Meloni all’arpa celtica con un programma che spazia dalla musica tradizionale inglese e irlandese ad autori contemporanei come Philip Glass, Ludovico Einaudi e il Premio Oscar Hans Zimmer.

Infine, novità di quest’anno, il 14 luglio, dalle ore 17 alle ore 20, Gloria Campaner terrà il workshop C# See Sharp – La palestra delle emozioni presso il Museo Orto Botanico. Un progetto ideato e tenuto dalla nota pianista veneta per imparare a esprimere la creatività, vincere le paure, mettere a fuoco le proprie emozioni. Una teoria e una pratica rivolte non solo a chi per un’attività artistica deve a salire su un palcoscenico, ma anche a tutti coloro che siano in procinto di cimentarsi in prove importanti per la propria vita. Il workshop è aperto a un massimo di 20 partecipanti. Modalità di iscrizione e partecipazione sul sito www.concertiiuc.it

BIGLIETTI

€ 10,00 (interi) – € 8,00 (ridotti) – € 5,00 (under 30)

Biglietti interi acquistabili online su www.concertiuc.it e su www.vivaticket.com

Presso le rivendite del circuito Vivaticket, oppure interi e ridotti telefonando alla Iuc al n. 06 3610051-2 dal lunedì al venerdì (ore 10-13 e 14-17, nei giorni di concerto ore 10-12).

Il biglietto del concerto dovrà essere accompagnato dal biglietto di ingresso all’Orto Botanico acquistabile presso la biglietteria del museo stesso al costo ridotto di €4,00

INFO: 06.3610051 / 2 – www.concertiiuc.it

Programma mercoledì 6 luglio 2022

Mercoledì 6 luglio 2022 – Museo Orto Botanico, Università Sapienza, Roma

ore 20.30

Viviana Lasaracina pianoforte

Enrique Granados El amor y la muerte, da “Goyescas”

Gabriel Fauré Ballade op. 19

Sergej Rachmaninov da Momenti Musicali op. 16:

n. 1. Andantino

n. 3. Andante cantabile

n. 4. Presto

ore 21.30

Unlimited

Enrico Pieranunzi pianoforte