Jazz & Image Live @ Colosseo 2022, i concerti del weekend

Jazz & Image Live @ Colosseo 2022, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, presenta, sabato 30 luglio, Stefania Tallini & Gabriel Grossi, special guest Jaques Morelenbaum. Un folgorante incontro tra due illustri rappresentanti della scena musicale internazionale: Stefania Tallini, una delle più interessanti e originali pianiste, compositrici e arrangiatrici jazz italiane e Gabriel Grossi, eccellente armonicista e compositore brasiliano, considerato dallo stesso Toots Thielemans come il suo erede. Due straordinari artisti per un progetto discografico unico: Brasita (AlfaMusic, 2022), che fonde le suggestioni dell’armonica a quelle del pianoforte, in una dimensione senza confini di luoghi e generi. Un progetto in cui si alternano composizioni originali ispirate ad autori classici come Bach, Chopin, Piazzolla ad arrangiamenti di brani di Morricone, Puccini, Jobim, Villa Lobos in un linguaggio totalmente personale e caratteristico di questo duo italo-brasiliano, da cui il nome Brasita . Special Guest del disco e del concerto, uno dei grandi nomi della musica brasiliana e mondiale: il violoncellista, compositore e arrangiatore Jaques Morelenbaum, che della contaminazione ha fatto la sua ineguagliabile firma e che rappresenta appieno questa idea musicale di fusione tra generi. A seguire, Filippo Bianchini Trio: Filippo Bianchini, sax, Giulio Scianatico , contrabbasso e Armando Luongo, batteria. Alcuni dei più interessanti musicisti della scena nazionale, propongono un repertorio di grande Jazz con un amore per i maestri come Rollins, Coltrane, Monk e altri compositori del 900 del repertorio afroamericano. Swing, energia e improvvisazione.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

www.jazzimage.it

Accesso gratuito dalle 18,00 alle 21,00 tutti i giorni: EVENTO/SPETTACOLO – LABORATORIO – MOSTRA -INCONTRO

Inizio concerti ore 21,30

Ingresso €5 + consumazione obbligatoria

Ingresso €5 con prenotazione al tavolo per la cena

Info e prenotazioni:

Telefono fisso+39 06 86 78 12 96

Cellulare whatsapp +39 349 977 0309 E-mail info

E-mail prenotazioni prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

Acquisto biglietti c/o il botteghino della manifestazione

STEFANIA TALLINI & GABRIEL GROSSI

Special Guest

JAQUES MORELENBAUM

Stefania Tallini – pianoforte, composizioni

Gabriel Grossi – armonica, composizioni

Jaques Morelenbaum – violoncello

late night:

Filippo Bianchini Trio

Filippo Bianchini, sax

Giulio Scianatico , contrabbasso

Armando Luongo, batteria