Jazz & Image Live @ Colosseo 2022, Tribute to Nat King Cole e Piji e Jazz Basterds

Tribute to Nat King Cole e Piji e Jazz Basterds in programma stasera e domani a Jazz & Image Live @ Colosseo 2022 nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, a cura dell’Associazione Culturale Suond Image, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei.

Domenica 3 luglio, Walter Ricci, “Tribute to Nat King Cole”. Un omaggio a Nat King Cole, icona del jazz americano che attraverso le sue interpretazioni ci ha lasciato un repertorio di brani indimenticabili, sempre fresche ed attuali. Walter Ricci gli rende omaggio rispettando i canoni dell’epoca utilizzando la forma del trio jazz. Accompagnato da Dario Rosciglione al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria, due grandi musicisti, amici da sempre, esplora il repertorio sempreverde dei classici dell’eclettico artista americano. “Ho conosciuto Nat King Cole attraverso le sue interpretazioni ed è stato amore al primo ascolto, ma vederlo in tv recitare e cantare mi ha totalmente rapito al punto di considerarlo un modello di riferimento per la mia carriera artistica. E’ stato doveroso quindi, omaggiarlo attraverso la produzione di un disco in vinile registrato dal vivo in studio nel rispetto totale dei canoni del tempo”.

Jazz & Image Live prosegue lunedì 4 luglio, con Jazz Basterds, la mini rassegna curata dal cantautore romano Piji all’interno della grande rassegna. Il titolo Jazz Basterds oltre al chiaro richiamo ai “Basterds” di Tarantino vuole celebrare il jazz “imbastardito” con la canzone, il jazz impuro, illegittimo, ibridato con gli elementi del pop. Cantautori jazz, collaborazioni tra mondi diversi, ponti, tentativi di uscire dalle etichette canoniche ed entrare in linguaggi spuri e di sicura originalità, questo conterrà la rassegna, una sorta di carta bianca che il direttore artistico di Jazz & Image, Eugenio Rubei ha voluto affidare a Piji già in passato artista resident dell’Alexanderplatz e da sempre a cavallo tra il mondo della canzone e quello del jazz. Quest’ultimo, per la serata di lunedi 4 luglio ha chiamato a raccolta tantissimi amici oltre ai vari “jazz basterds” della rassegna ad alternerarsi sul palco di Colosseo per una grande maratona inaugurale dell’imbastardimento! Sarà anche l’occasione per Piji di presentare anche il suo nuovo singolo (in uscita il 1° luglio) “SARA E LE ALTRE” , un omaggio a Sara Gama, capitana della Nazionale Italiana femminile di calcio.

“La canzone si chiama “SARA E LE ALTRE” ed è una canzone dedicata al fondamentale tema della parità di genere, tema che fino ad ora è stato visto come tema “femminile”, ma io credo che la battaglia femminista debba essere portata avanti anche da noi uomini.La canzone zooma in particolare sul calcio femminile e su tutte le difficoltà che le calciatrici hanno incontrato da inizi Novecento fino ad oggi in un territorio massimo esempio di sessismo e machismo. La “musa” ispiratrice della canzone è la capitana della Nazionale italiana di calcio femminile (Sara Gama), che oltre ad essere una straordinaria calciatrice a guida della difesa italiana, è anche da sempre una barricadera che è riuscita con le sue battaglie dentro e fuori dal campo a ottenere e far ottenere risultati importanti per tutto il movimento del calcio femminile, che anche grazie a lei sta vivendo un momento cruciale, irripetibile, storico. Ma la canzone si chiama “Sara E LE ALTRE” perché in realtà da Sara Gama l’argomento è allargabile a tutte le calciatrici della Nazionale, ma anche a tutte le calciatrici di tutte le età, ma anche a tutte le sportive, ma anche a tutte le donne in assoluto.” (Piji)

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

