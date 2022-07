Jazz & Image Live @ Colosseo 2022, Trio Itnierario Brasile e Trio Corrente in concerto

Jazz & Image Live @ Colosseo 2022, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo , presenta, Giovedi 7 luglio, doppio concerto dedicato alla musica brasiliana, il trio Itnierario Brasile e il Trio Corrente. Il trio Itinerario Brasile è basato su una lunga e consolidata amicizia e collaborazione tra il multipercussionista Stefano Rossini e i chitarristi Gianluca Persichetti e Massimo Aureli. Sono tra i musicisti più accreditati in Italia per la divulgazione e diffusione della musica brasiliana, particolarmente attivi anche nel campo didattico.

Insegnano in varie scuole e Conservatori d’Italia, realizzando seminari, workshop, e docenze dedicati alla musica brasiliana anche in campo istituzionale.Hanno collaborato con alcuni fra i più importanti strumentisti brasiliani: Sergio Galvao, Guinga, Robertinho Silva, Joao Donato, Irio De Paula, Luis Agudo, Daniela Spielmann, Christianne Neves, Antonio Guerra.

Quella del trio è una musica altamente spettacolare che apre lo sguardo anche alla contaminazione e al “Brasilian Jazz”, e rende la musica brasiliana uno dei linguaggi più ricercati nell’attuale panorama musicale. A seguire da Rio De Janeiro, il Trio Corrente. Paulo Paulelli, Edu Ribeiro e Fabio Torres sono tra i più grandi musicisti brasiliani della loro generazione; insieme formano il Trio Corrente, una delle maggiori band di musica strumentale del Paese, vincitori nel 2014 dei prestigiosi premi Grammy Awards e Latin Grammy nella categoria Best Latin Jazz Album.Nel 2022 il Trio presenta il suo 7° album, Sincronia, con arrangiamenti nuovi ed originali di loro composizioni e di brani dei grandi autori brasiliani.Dopo oltre 20 anni di attività musicale, il Trio Corrente risuona più inventivo e maturo che mai.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

www.jazzimage.it

Accesso gratuito dalle 18,00 alle 21,00 tutti i giorni: EVENTO/SPETTACOLO – LABORATORIO – MOSTRA -INCONTRO

Inizio concerti ore 21,30

Ingresso €5 + consumazione obbligatoria

Ingresso €5 con prenotazione al tavolo per la cena

Info e prenotazioni:

Telefono fisso+39 06 86 78 12 96

Cellulare whatsapp +39 349 977 0309 E-mail info

E-mail prenotazioni prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

Acquisto biglietti c/o il botteghino della manifestazione