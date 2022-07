Disponibile da oggi 21 luglio in tutte le librerie e in formato Ebook il romanzo d’esordio di Federica Pucci dal titolo: Là dove porta il Maestrale. Il volume primo edito da Bookabook racconta le vite di numerosi passeggeri di una nave da crociera.

Volti sconosciuti che stringono legami forse destinati a durare il tempo di una vacanza, o forse a radicarsi nella vita vera. Ma la crociera è anche un teatro in cui vanno in scena, amplificate, le crudeltà dell’animo che le persone non possono fare a meno di rivolgere le une verso le altre.

Da dove viene la meschinità che ci portiamo dentro? Genera solo altro risentimento o, una volta disinnescata, è in grado di generare qualcosa di buono? Per scoprirlo, bisognerà salire a bordo della Mistral III e lasciarsi trasportare sulle acque del Mediterraneo

BIOGRAFIA. Federica Pucci è nata a Roma il 14 agosto 1987, dopo aver conseguito la maturità classica si è laureata in Medicina e Chirurgia e in seguito ha ottenuto il diploma specialistico in Medicina generale. Attualmente medico di famiglia, nutre da sempre una forte passione per la scrittura e la lettura. Un altro suo interesse sono i viaggi, che l’hanno portata a esplorare tutti e cinque i continenti. “Là dove porta il Maestrale” è il suo romanzo d’esordio.

Come tutti i libri di Bookabook, “Là dove porta il Maestrale – Volume Primo” è stato scelto con cura, due volte. La prima dagli editor della casa editrice, che hanno dato un giudizio professionale sulla qualità dell’opera; la seconda dai lettori che hanno sostenuto il libro pre-ordinandolo dopo aver letto l’anteprima e diventandone, in questo modo, gli editori morali.

Scheda Libro

Titolo: Là dove porta il Maestrale – Volume Primo

Autore: Federica Pucci

Casa Editrice: Bookabook

Pagine: 333

Prezzo: 18,00 € (cartaceo); 6,99 € (eBook)

Dal 21 luglio In libreria e in formato eBook