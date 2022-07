“L’evasione, il ritorno” è il nuovo singolo dei SANLEVIGO

In uscita oggi L’EVASIONE, IL RITORNO, il nuovo atteso brano dei SANLEVIGO, nato dall’amicizia e dalla collaborazione con il producer Daniele Montesi, conosciuto per il canale Youtube “The Suckerz”.

Guidato dalla coinvolgente voce di Matteo Lambertucci, L’EVASIONE, IL RITORNO ben traduce l’anima alternative-rock della band romana: un mondo sonoro, quello creato dai SANLEVIGO e arricchito dalle raffinate intuizioni elettroniche di Daniele Montesi, capace di avvolgere e attraversare, lasciare sulla pelle emozioni pungenti.

L’EVASIONE, IL RITORNO è un brano che parla di dipendenze, nel senso più ampio possibile.

Racconta di come molte delle cose che cerchiamo per stare meglio finiscano per farci stare peggio: dalle pessime abitudini, ai plagi subiti dai cattivi maestri, fino all’amore tossico. Per quanto ci si possa sforzare, non è possibile difendersi dal fascino di quello che ci fa stare male.

“Per scrivere questo pezzo ci siamo ispirati a mondi musicali un po’ diversi rispetto all’album “Un giorno all’alba”, per provare a toglierci questa etichetta di “rock band” che sentiamo un po’ stretta. Fra le influenze più grandi ci sono sicuramente le atmosfere alternative degli Alt-J di “An awesome wave” e un certo tipo di elettronica più moderna, come quella di Iglooghost. Lavorare insieme a Daniele Montesi per la realizzazione di questo brano è stato molto stimolante: è il primo featuring della nostra carriera e siamo contenti di aver potuto sperimentare qualcosa di nuovo con un amico e un grande professionista. Siamo sicuri che sarà una tappa importantissima per la nostra crescita.”

Nel frattempo continua il tour estivo dei SANLEVIGO, per la presentazione del disco d’esordio “Un giorno all’alba”: il prossimo appuntamento, l’8 agosto a Palmi (RC).

Calendario dei concerti

17 giugno – Urbino – Il parco ARTbiotico

1 luglio – Taranto – Jackstore Social Club

8 agosto – Palmi (RC) – Officine Balena

9 agosto – Marina di Gioiosa Ionica (RC) – Blue Dahlia

22 agosto – Fossombrone (PU) – Kuma

25 agosto – Biella – BollediMalto

La band romana ha da poco concluso il tour nei club, che li ha portati in 12 club del centro e del nord Italia in soli due mesi: ora si appresta a tradurre la propria attitudine alternative rock, declinandola nei palchi di tutta Italia, a colpi di chitarre distorte e solide batterie, per un sound che, forte dei testi in italiano, ammicca al panorama internazionale.

Crediti “L’evasione, il ritorno”

Prodotto da Sanlevigo

Autore – Lorenzo Imperi

Compositore – Matteo Lambertucci

Arrangiamento – Matteo Lambertucci, Emanuele Campanella, Lorenzo Imperi, Mattia Leoni, Daniele Montesi

Rec & Mix – Fabio Grande

Master – Filippo Strang Distribuzione digitale – Artist First

Copertina singolo – Alberto Talone, Matteo Lambertucci

Shooting Promozionale – Paolo Giordano

SANLEVIGO | BIOGRAFIA

I Sanlevigo sono una band alternative rock nata a Roma nel 2017.

Nel 2018, grazie a un’intensa attività live, inizia ad ottenere i primi riscontri dalla critica, affronta le prime interviste e calca i palchi dei locali più importanti della capitale (Monk, Largo Venue, Na cosetta). Nello stesso anno firma la colonna sonora del cortometraggio “Agnes”, diretto da Raffaele Grasso, che arriva in semifinale al Rai Cinema Channel 2018.

Il 30 dicembre 2019 la band pubblica su tutti i digital stores il primo EP “Doppelganger” (distr. Artist First), anticipato dai due singoli “La tua luce nel buio” e “24 Anime”. Nello stesso anno il gruppo apre il concerto di Lucci dei BrokenSpeakers e di Giorgio Canali al Festival Borgo in Musica 2019 a Patrica (FR).

Dopo un lungo periodo di scrittura e registrazione, il 3 dicembre 2021 i Sanlevigo pubblicano il disco d’esordio “Un giorno all’alba”, distribuito sempre da Artist First: un concept-album sulla psicotanatologia, anticipato dai tre singoli “Nei panni sporchi di Venere”, “Mille fiori” e “Un’insurrezione”.

Alla realizzazione dell’intero lavoro prendono parte numerosi collaboratori, tra cui Fabio Grande (rec & mix), Alessia Amendola (voci interludi) Giovanni Versari (master), Claudia Pajewski (copertine) e Crooner Films (videoclip). La promozione è curata dall’ufficio stampa Purr Press e dal servizio di PR digitale di Seitutto Press di Giuseppe Piccoli.

“Questo album, pieno di chitarre distorte e di un’inequivocabile ricerca sonora, strizza l’occhio soprattutto a un panorama alt-rock internazionale.” Exitwell

“Un lavoro curatissimo, eseguito e prodotto alla perfezione, intenso e riuscito.”Radiocoop

“Un disco avvolgente, coraggioso, ricercato e da non sottovalutare affatto.” Tuttorock

“Pezzi come “Le mie ombre” o la suite “Perdersi”, piuttosto che “Origami” testimoniano un talento che merita di trovare il proprio spazio nel panorama del pop-rock italiano.”Indieoteque

Il 18 marzo 2022 la band inizia un tour promozionale di oltre 20 date lungo tutta l’Italia. Tra le città toccate, Milano, Torino, Roma, Treviso, Urbino e Taranto.

Il 15 luglio 2022 i Sanlevigo pubblicano “L’evasione, il ritorno” (distr. Artist First), il primo singolo estratto dal nuovo ep Eterociclico Vol. I, in uscita per la fine del 2022. Il brano conta il featuring di Daniele Montesi, produttore di musica elettronica e proprietario del canale YouTube The Suckerz con 200.000 iscritti. La produzione è di nuovo affidata a Fabio Grande mentre il master è a cura di Filippo Strang.