La band di Lucio Dalla ai Giardini di Villa Nuova Italia.

Appuntamento con la grande musica del cantautore bolognese in programma sabato 16 luglio ore 21.30 nella Rassegna “Estate in scena” promossa dal Teatro Carbonetti di Broni. “Lucio tra le stelle. Omaggio a Lucio Dalla ” vedrà in scena la voce inconfondibile di Iskra Menarini, che con Dalla ha vissuto un sodalizio lungo tutta la sua carriera. L’artista infatti, decide di farla conoscere anche come solista, facendola esibire in tutto il mondo nei suoi concerti per i 24 anni in cui lo affianca nelle tournée, nelle trasmissioni televisive e in diversi video musicali, come Ciao e Attenti al lupo. Con lei anche Stefano Fucili alla chitarra e Teo Ciavarella al pianoforte, anche loro parte della storica band del musicista scomparso.

Fucili, cantautore, chitarrista, compositore e arrangiatore, ha collaborato con Lucio Dalla, suo produttore, scrivendo con e per lui.

Ciavarella svolge professionalmente attività concertistica e didattica. Ha registrato dischi con jazzisti quali Jerry Mulligan, con il cantante lirico Ruggero Raimondi e con artisti italiani come Paolo Rossi, Renzo Arbore, Pupi Avati, Paolo Conte, Lucio Dalla, Vinicio Capossela, Claudio Baglioni, Enzo Jannacci, Iskra Menarini ed altri.

Biglietteria presso il Teatro Carbonetti, via Leonardo Da Vinci 27, Broni.

Orario estivo (in vigore fino al 30 luglio 2022): mercoledì e giovedì dalle 17.30 alle 20.00

Telefono 0385/54691-366/8190785

E-mail biglietteria@teatrocarbonetti.it

Acquisto on-line dal sito www.teatrocarbonetti.it