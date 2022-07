Multiculturita Summer Festival apre Chiara Civello

Al via la Ventesima edizione del Multiculturita Summer Festival. In scena il nuovo progetto musicale di Chiara Civello Chansons: Chiara Civello Sings International French Standards. Inizio ore 21.

Apre i battenti la ventesima edizione del Multiculturita Summer Festival, rassegna organizzata dall’associazione Multiculturita, presieduta da Giacomo Santorsola e con la direzione di Nicola Taranto, con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione Comunale di Capurso e dei contributi di privati, main sponsor Webit srl, e con il supporto promozionale di Telebari, Radio Bari e Jazzitalia.

Giovedì 14 luglio sarà in scena la suadente voce di Chiara Civello, con il suo nuovo progetto Chansons: Chiara Civello Sings International French Standards. Brani classici dal 1945 al 1975 di autori francesi: da Michel Legrand a Charles Aznavour, Charles Trénet, Édith Piaf, Jacques Brel o Gilbert Bécaud e Francis Lai. Chiara Civello, nella sua carriera, che si è dipanata tra Brasile, Italia e Stati Uniti, ha collaborato con artisti di spicco internazionale, come Michael Bublè, Tony Bennett, James Taylor, Burt Bacharach, Juan Luis Guerra, Pino Daniele, Ana Carolina, Gilberto Gil, Chico Buarque, Esperanza Spalding e Al Jarreau. Al fianco della Civello, impegnata anche alla chitarra e al pianoforte, ci saranno: Dario Bassolino alle tastiere, Federico Romeo alla batteria e Dario Giacovelli al basso.

I biglietti sono in vendita presso il circuito ciaoticket. Main center: 101 Caffè, via Madonna del Pozzo 172, Capurso. Tel. 080.5127645.

Prezzi biglietti (esclusi diritti di prevendita)

Chiara Civello: 15 euro, settore unico

Per i concerti di Roberto Vecchioni e Raphael Gualazzi:

Settore A: 30 Euro; Settore B: 25 Euro; Settore C: 20 Euro

Tutti i posti a sedere sono numerati.

Info: 380.4604661

Website: www.multiculturita.it ; info@multiculturita.it