Torna la rassegna di concerti ORT alla Badia di Passignano

Tre gli appuntamenti tra luglio e agosto (ore 21). La produzione con la giovane

bacchetta di Diego Ceretta e il violoncello di Augusto Gasbarri (8 luglio), il

rodato spettacolo “Gli anni Verdi” di e con Alessandro Riccio (20 luglio), e in

ultimo Daniele Giorgi sul podio (5 agosto).

Nella rassegna estiva “I Concerti di Badia” si rinnova la collaborazione tra la Fondazione ORT e gli Amici della Musica di Tavarnelle a Badia di Passignano, da anni splendido luogo che accoglie i concerti dell'Orchestra della Toscana. Il complesso monastico dell’Abbazia di San Michele Arcangelo a Passignano detto Badia a Passignano è il centro di una meravigliosa area protetta circondata da cipressi e dall’antico borgo. All’importanza storica e architettonica della Badia, si aggiunge la bellezza delle colline del Chianti.

Immersi in questo magnifico paesaggio, all'interno il cortile dell'Abbazia, il primo appuntamento della rassegna è venerdì 8 luglio. Sul podio dell'orchestra un giovane in carriera, Diego Ceretta, solista il primo violoncello dell'ORT Augusto Gasbarri, per un programma in cui la leggerezza e soavità del Concerto n.1 per violoncello di Haydn incontra la colossale Seconda Sinfonia di Beethoven.

A seguire, mercoledì 20 luglio, l'ensemble di archi e fiati dell'ORT insieme all’attore Alessandro Riccio nello spettacolo musicale Gli anni Verdi, nel quale musica, storia e comicità trovano un accordo perfetto intorno alla figura di Giuseppe Verdi.

Chiude venerdì 5 agosto il concerto guidato dal fiorentino Daniele Giorgi, nome conosciuto e apprezzato che da sempre si dedica alla musica da molteplici prospettive, alternandosi tra il violino, spalla dell'ORT, e il podio. In programma la seconda delle due Serenate composte da Brahms e la Sinfonia n.4 di Mendelssohn, chiamata Italiana poiché trasferisce in note le impressioni che il compositore tedesco riportò durante il suo Grand Tour nel Belpaese. Ingresso a pagamento (Intero €15,00 ridotto €5,00), acquistabile sul posto la sera dei concerti ma prenotabile chiamando il numero cel.320 6008278 o scrivendo una mail a info@amicidellamusicatavarnelle.it

I Concerti di Badia 2022

venerdì 8 luglio | Tavarnelle in Val di Pesa (FI), Badia a Passignano ore 21:00

Diego Ceretta direttore

Augusto Gasbarri violoncello

Orchestra della Toscana

HAYDN Concerto n.1 per violoncello e orchestra

BEETHOVEN Sinfonia n.2 op.36

mercoledì 20 luglio | Tavarnelle in Val di Pesa (FI), Badia a Passignano ore 21:00

GLI ANNI VERDI

Alessandro Riccio attore

Ensemble di archi e fiati dell’ORT

spettacolo ideato e scritto da Alessandro Riccio

musiche di Giuseppe Verdi – arrangiamenti di Francesco Oliveto

venerdì 5 agosto | Tavarnelle in Val di Pesa (FI), Badia a Passignano ore 21:00

Daniele Giorgi direttore

Orchestra della Toscana

BRAHMS Serenata n.2 op.16

MENDELSSOHN Sinfonia n.4 op.90 Italiana

Biglietto intero €15,00 ridotto €5,00. Biglietti acquistabili sul posto; è consigliata la prenotazione – Info e prenotazioni

cell.320 6008278 / info@amicidellamusicatavarnelle.it