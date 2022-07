“RACCONTO D’INVERNO”, SULLA TERRAZZA DI GIULIETTA VA IN SCENA LA FIABA FIRMATA DA PIERMARIO VESCOVO

Sulla Terrazza di Giulietta, a ridosso del celeberrimo balcone, da giovedì 21 a martedì 26 luglio (pausa domenica 24), alle ore 21 debutta in prima assoluta Racconto d’inverno, fiaba per voci e figure da “The Winter’s Tale” di Shakespeare. Adattamento e regia sono di Piermario Vescovo, figure e costruzione di Antonella Zaggia, in scena Manuela Muffatto, Marika Tesser e la stessa Zaggia per una produzione Fondazione Atlantide – Teatro Stabile di Verona.

Il titolo di questa tragicommedia del 1611 s’ispira a una richiesta che Ermione fa a suo figlio Mamilio: “Siediti e raccontami una storia”. “Lieta o triste?” chiede il bambino. La madre la vorrebbe più lieta possibile, ma il figlio risponde che una favola triste è più adatta per l’inverno. Perché l’inverno? Perché è la stagione in cui si raccontano le favole, nelle lunghe notti, davanti al fuoco? Oppure perché è una metafora della vita, che attende, dopo vicende oscure e traversie, una redenzione in tempo d’estate?

“Racconto d’inverno – dice Piermario Vescovo – fa seguito al nostro Titus presentato nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese 2021 e continua un progetto dedicato a Shakespeare che intende unire ‘teatro di persona’ e ‘teatro di figura’. Rispetto alle più ampie dimensioni di durata e organico del precedente spettacolo (otto attrici e un attore-narratore) Racconto d’inverno presenta il respiro di un teatro ‘da camera’, con un piccolo organico e mezzi essenziali. Tre attrici, narratrici e manovratrici di burattini, con un cerchio di spettatori raccolto intorno ad esse, danno vita a questa ‘fiaba con figure’. Il presente adattamento ha come scopo proprio quello di fare dell’intreccio l’oggetto stesso dello spettacolo, nella scommessa di dare risalto alla costruzione geometrica del testo.”

Ulteriori informazioni sul sito www.spettacoloverona.it.

Biglietti in vendita al Box Office Verona di via Pallone 16. Online sui siti www.boxofficelive.it e www.boxol.it/boxofficelive. Al Teatro Nuovo di Verona, piazza Viviani 10, dal lunedì al sabato ore 16.30-19.30, nei giorni di spettacolo fino alle 21, tel. 0458006100.