Rock in Roma, i concerti dell’ultima settimana

Mercoledì 27 luglio: PATTI SMITH QUARTET (Auditorium Parco della Musica, Cavea)

Mercoledì 27 luglio: BLANCO + special guest: bnkr44 (Ippodromo delle Capannelle) – SOLD OUT

Giovedì 28 luglio: BLANCO + special guest: bnkr44 (Ippodromo delle Capannelle) – SOLD OUT

Venerdì 29 luglio: NASKA E SIMONE PANETTI (Ippodromo delle Capannelle)

Sabato 29 luglio: RKOMI (Ippodromo delle Capannelle)

PATTI SMITH QUARTET

ROCK IN ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (CAVEA) 27 LUGLIO 2022

Apertura porte h 19:00 Inizio concerti h 21.00

Prezzo biglietti

PARTERRE: € 30,00 + € 4,50 d.p. TRIBUNA CENTRALE: € 43,50 + € 6,50 d.p. TRIBUNA MEDIANA: € 39,50 + € 5,50 d.p. TRIBUNA LATERALE: € 35,00 + € 5,00 d.p. TRIBUNA ALTA: € 30,50 + € 4,50 d.p.

Biglietti disponibili su rockinroma.com, su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati

A Rock in Roma la ‘sacerdotessa del rock’ in concerto: PATTI SMITH si esibirà il 27 luglio 2022 all’Auditorium Parco della Musica (Cavea), accompagnata sul palco da Jackson Smith, Tony Shanahan, Seb Rochford.

I biglietti sono disponibili in prevendita su rockinroma.com, su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Instancabile e sovversiva, Patti Smith ha recentemente conseguito due nuovi riconoscimenti: il prestigioso Premio Puccini – assegnato dalla Città di Viareggio e dalla Fondazione Festival Pucciniano, per la prima volta a un’artista rock – e le chiavi della città di New York, ricevute dall’ormai ex sindaco Bill De Blasio, a testimonianza del rapporto straordinario della ‘sacerdotessa del rock’ con la città.

Vera icona del rock vivente, Patti Smith nella sua carriera di oltre quaranta anni ha attraversato il punk diventandone l’icona, analizzato il mondo in tutte le sue forme d’arte, attraverso la musica, la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura, lasciando un segno indelebile in ogni sua espressione. Amata, discussa, potente ed idealista, Patti Smith è un vero e proprio mito del rock per tutte le generazioni e, senza dubbio alcuno, tra gli artisti più influenti di sempre.

Il concerto che la porterà sul palco di Rock in Roma il 27 luglio vedrà l’artista ripercorrere la sua lunga e prolifica carriera, accompagnata sul palco dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall’amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford,

Cantante, cantautrice e poetessa, Patricia Lee Smith, in arte Patti Smith, è nata il 30 dicembre 1946 a Chicago, Illinois. Nel 1950 si trasferisce con la famiglia a Philadelphia e poi nel New Jersey. La maggiore di quattro figli, Patti

Smith è sempre stata una bambina alta, allampanata, malaticcia, con un occhio sinistro pigro. Comportamenti timidi che mai avrebbero fatto pensare che Patti avrebbe potuto trasformarsi nella rockstar innovativa che sarebbe poi diventata. Tuttavia, Patti racconta di aver sempre saputo di essere destinata alla grandezza. “Quando ero una ragazzina, ho sempre saputo che avevo qualcosa di speciale dentro di me. Voglio dire, non ero attraente, non ero molto comunicativa, non ero molto intelligente, almeno a scuola. Non ero nulla di tutto ciò, e non ho mai dimostrato al mondo che ero qualcosa di speciale, ma ho avuto questa enorme speranza per tutto il tempo ed è questo lo spirito che mi mantenuto forte…ero una bambina felice perché avevo la sensazione che sarei andata oltre il mio corpo fisico..” dichiara Patti Smith. Erano gli anni ’60 quando la giovanissima Patti Smith, poco più che ventenne, si trasferisce nella vibrante New York per trovare la sua strada. Il resto è storia: dalla chiacchierata relazione con il fotografo Robert Mapplethorpe fino alle primissime esibizioni nello storico CBGB’s, senza tralasciare il contratto con la Arista e la pubblicazione di “Horses”, uno dei migliori album della storia del rock. Patti Smith si è conquistata di diritto un posto nell’olimpo delle leggende del rock. Senza dubbio tra gli artisti più influenti di sempre, cantautrice e poetessa di enorme talento, Patti viene spesso citata da illustri colleghi come grande fonte di ispirazione, da Michael Stipe (R.E.M.) a Morrissey e Johnny Marr (The Smiths), da Madonna agli U2 a molti altri, al punto da presenziare alla cerimonia del Nobel per la letteratura al posto di Bob Dylan, per suo espresso desiderio. Brani come “People Have The Power”, “Gloria” (cover del brano dei Them di Van Morrison), “Dancing Barefoot” e “Because The Night” (scritta insieme a Bruce Springsteen) sono vere e proprie pietre miliari della musica e dell’immaginario collettivo.

BLANCO

Special guest: bnkr44

27 – 28 LUGLIO

IPPODROMO DELLE CAPANNELLE

BLANCO

ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE 27 e 28 LUGLIO 2022

Apertura porte h 16:00 Inizio concerti h 20.00

Biglietti disponibili su rockinroma.com, su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati

A Rock in Roma 2022 arriva, per due date da subIto sold out, BLANCO: l’artista si esibirà il 27 e il 28 luglio l’Ippodromo delle Capannelle. Special guest: bnkr44.

L’annuncio è arrivato all’indomani della straordinaria vittoria alla 72ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il brano Brividi insieme a Mahmood e dopo aver registrato in pochissime ore il tutto esaurito delle date primaverili comunicate a dicembre.

Blanco, in qualità di vincitore al Festival di Sanremo, ha parteciparo con Mahmood all’Eurovision Song Contest (Torino, 10-14 maggio 2022).

Voce tra le più dirompenti del panorama nazionale e rivelazione musicale del 2021, è reduce dal grandioso successo riscosso a Sanremo insieme a Mahmood grazie a BRIVIDI – il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita. Un nuovo record che si aggiunge al più alto debutto di sempre per una canzone italiana in posizione #5 nella classifica global della piattaforma, oltre alle #1 posizioni nelle classifiche di tutte le piattaforme digitali e l’esordio al primo posto nella classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti in Italia – Blanco è pronto a tornare sul palco portando tutta la sua attitudine punk, cruda e provocatoria del suo album d’esordio, “Blu Celeste”, certificato triplo disco di platino con oltre 370 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali e 160 milioni di views su YouTube.

Oltre ad aver collezionato in meno di un anno 28 dischi di platino, 7 dischi d’oro e più di 1 miliardo di streaming totali, è il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti e il secondo artista del 2021 più ascoltato su Spotify. Dopo aver pubblicato i brani “Belladonna” (adieu), “Notti in Bianco” e “Ladro di Fiori” il giovane cantautore ha conquistato il grande pubblico grazie alla collaborazione con MACE e Salmo per il singolo “La Canzone Nostra” brano che ha dominato per sette settimane la classifica Fimi / GfK.

NASKA E SIMONE PANETTI

29 LUGLIO

IPPODROMO DELLE CAPANNELLE

NASKA E SIMONE PANETTI

ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE 29 LUGLIO 2022

Apertura porte h 19:00 Inizio concerto h 21.45

Prezzo biglietti

POSTO UNICO INTERO: € 25,00 + € 3,75 d.p.

Biglietti disponibili su rockinroma.com, su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati

Nella linea up di ROCK IN ROMA si aggiunge un nuovo appuntamento live: NASKA e SIMONE PANETTI il 29 luglio all’Ippodromo delle Capannelle.

I biglietti saranno disponibili in prevendita su rockinroma.com e www.ticketone.it dalle ore 14.30 di lunedì 23 maggio, e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati dalle ore 14.30 di sabato 28 maggio.

Classe ’97, NASKA, nome d’arte di Diego Caterbetti, è un artista di origini marchigiane e milanese d’adozione. Cresciuto ascoltando il punk/rock dei Blink 182 e Sum 41, si avvicina successivamente alla scena emo trap americana, guidata da Lil Peep: influenze che trovano ampio spazio nella sua musica e che gli consentono di dare al suo progetto un sound al momento unico in Italia. Nel 2020 pubblica il suo EP “ALO/VE”; il primo singolo estratto, dal titolo “Dormi”, è il manifesto della gelosia, dell’insicurezza e della fiducia nelle relazioni

dei ragazzi di oggi. Seguono successivamente i brani “Tu che ne sai”, “California”, “Mamma non mi parla” e “Spezzami il cuore”, che precedono l’uscita del disco “Rebel”, che colleziona oltre 20 milioni di ascolti. Nel 2019 Naska apre il suo canale Twitch: nasce così il percorso da streamer, parallelamente a quello musicale, che gli consente di raggiungere un fidelizzato pubblico che lo segue nelle trasmissioni quotidiane.

Simone Panetti è un creator romano, tra gli streamer e artisti musicali più creativi, eccentrici e controversi nel panorama artistico italiano. Nel 2019 ha intrapreso la sua attività su Instagram e da streamer su Twitch, assicurandosi da subito una fanbase ampia, solida e molto fedele. I suoi contenuti sono vari, innovativi, tra operazioni da stuntman e creazione di meme. Sul suo canale Twitch tiene diversi appuntamenti giornalieri, che spaziano dal gameplay a interviste con ospiti.

Inizia a esplorare il mondo musicale da adolescente; dopo la pubblicazione dei suoi primi singoli, nel 2021 esce “Su di te”, brano da più di 10 milioni di stream du Spotify, prima traccia del disco d’esordio intitolato “Profondo Rosa”.

RKOMI

30 LUGLIO

IPPODROMO DELLE CAPANNELLE