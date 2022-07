Second Festival di Microteatro al Teatrino Gatteschi di Pistoia

Dal 20 al 22 luglio 2022 torna a Pistoia, con una seconda edizione, il Festival di Microteatro al Teatrino Gatteschi di Pistoia. La manifestazione, realizzata da G713 APS in collaborazione con Teatro per la Coscienza APS, prevede l’alternarsi durante i tre giorni di programmazione di tre compagnie, le quali presenteranno ciascuna uno spettacolo della durata di quindici minuti per quindici spettatori per replica.

Tema di questa seconda edizione: NATI PER GIOCARE.

“Torniamo alle origini, al seme che genera il meccanismo teatrale. Abbiamo scelto, per questa edizione, di offrire al pubblico spettacoli ed esperienze in cui il gioco, ancor prima della professione e del mestiere, appaia in primo piano con tutto il suo carico di emozioni e nostalgie” dichiara il Direttore Artistico Tommaso De Santis che, assieme al Condirettore Artistico Alessandro Terranova, ha curato la selezione degli spettacoli. “Torniamo a giocare e a far giocare il pubblico con i pensieri, le parole, i sentimenti e le azioni. Come quando, tanti anni fa, alcuni di noi hanno scelto una vita nel Teatro e per il Teatro, coscienti che preservare il gioco dell’immaginazione fosse l’unica e vera vocazione, come un bisogno, una missione, un destino. Siamo adulti, siamo bambini, siamo attori, siamo esseri umani. Siamo nati per giocare”. Ancora una volta, il pubblico sarà protagonista nello svolgimento del Festival: infatti il Premio al Miglior Spettacolo di Microteatro verrà decretato dai voti degli spettatori. Nei tre giorni di programmazione, oltre agli spettacoli menzionati, il pubblico potrà assistere a eventi in plenaria, ovvero l’inaugurazione del Festival (20 luglio), l’incontro con le compagnie ospiti (21 luglio) e la premiazione (22 luglio) durante la quale la Direzione Artistica assegnerà anche due menzioni speciali al Miglior Testo e alla Migliore Interpretazione. Novità di questa seconda edizione, lo spettacolo fuori concorso LUDO, con Valentina Salvagno, per la regia di Ylenia Politano, realizzato in memoria dell’attrice pistoiese Ludovica Bargellini, recentemente scomparsa.

I biglietti sono disponibili online su https://www.eventbrite.com/cc/2-festival-di-

microteatro-al-teatrino-gatteschi-676439.