Settimana intensa a Marcialla per la IV “Sagra dell’aria bona”

Settimana intensa da giovedì 14 a domenica 17 luglio per la “IV Sagra dell’aria bona”, in programma nella Piazza Brandi a Marcialla, Comune di Barberino – Tavarnelle (Firenze).

Giovedì 14 luglio alle 21,30 musica dal vivo con il concerto della band “La Carovanna”. Venerdì 15 luglio alle 2130 “HPO” in concerto presenta ”Acquazzurra” progetto musicale teatrale dedicato a Lucio Battisti, con la partecipazione dell’attrice Chiara Savoi. Sabato 16 luglio alle 21,30 l’atteso concerto di Sergio Caputo. Grande autore di noti successi degli anni 80, basta nominare “Un sabato italiano” del 1983. Sarà presente in Piazza Brandi con il suo trio musicale.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a newsteatromargherita@gmail.com. Dalle 19,00 ci sarà un servizio navetta da Tavarnelle Val di Pesa incrocio via Togliatti con via Garibaldi (parcheggio autobus). Domenica 17 luglio alle 21,30 tocca al teatro con Alessandro Riccio che presenta lo spettacolo “Ars bellica”, con Alessandro Riccio e Joe Manganas.

La “IV Sagra dell’aria bona”, dal 2 al 31 luglio, contiene quasi una ventina di appuntamenti tra musica, prosa, teatro popolare toscano, dj set tutti da ballare, musica bandistica, eventi sportivi e gastronomia. Con ospiti d’eccezione come Sergio Caputo, Lisetta Luchini, Alessandro Riccio, Chiara Savoi.

A cura della locale Filarmonica “Giuseppe Verdi”, Unione Ciclistica Marcialla, circolo MCL, Consiglio di Frazione, Associazione Culturale Marcialla, Comitato Trofeo Matteotti e Asd Marcialla City.

«Dopo tre anni di sosta forzata – spiega Damiano Masini – il direttore artistico e presidente dell’Associazione Culturale Marcialla – finalmente sabato 2 luglio ripartirà la “IV Sagra dell’ aria bona” di Marcialla che si protrarrà fino al 31 luglio 2022. Quest’anno la sagra, organizzata da tutte le associazioni culturali e sportive di Marcialla, sarà un’importante ripartenza dal punto di vista sociale e culturale, vogliamo infatti che sia una vera e propria rinascita. Non mancheranno i nostri stand gastronomici e soprattutto non mancherà un ricco palinsesto di spettacoli musicali e teatrali. Abbiamo voluto abbracciare ogni genere musicale e teatrale proprio per offrire al pubblico la scelta più ampia».

Per citarne alcuni ci sarà il 16 luglio il maestro Sergio Caputo, autore di grandi successi degli anni 80, basta nominare “Un sabato italiano” del 1983, che con il suo trio incanterà Piazza Brandi. La chiusura della festa sarà affidata a Lisetta Luchini, tra le più grandi cantore popolari della tradizione toscana e non solo, che accompagnata dai suoi musicisti porterà in scena il 31 luglio lo spettacolo ” Popolar… issimamente”. Per il teatro ci sarà Alessandro Riccio con il suo nuovo lavoro “Ars bellica” e Chiara Savoi in ben due spettacoli, uno d’improvvisazione teatrale l’altro che ripercorre, con l’aiuto di una band musicale, i grandi successi di Lucio Battisti.

«Insomma – aggiunge Masini – sarà una festa densa di appuntamenti da non perdere nella suggestiva cornice di Piazza Brandi a Marcialla».

Il programma prosegue: il 22 luglio alle 20,30 “Torneo dell’aria bona”, triangolare di calcio organizzato da Asd Marcialla City che si svolgerà presso il campo sportivo di Marcialla, alle 21,30 in piazza “La Bandaccia di Marcialla”. Il 24 luglio “Gli amici di Ale” organizzano il “IV Ricordando Day” con motoraduno, aperitivo al “barrino” e pranzo in piazza. Una giornata all’insegna dell’amicizia e della beneficenza. Alle 21,30 “Charlie & lab trio ft. Giuseppe Scarpato in concerto, rivisitazione acustica di classici pop e rock con la partecipazione straordinaria di Giuseppe Scarpato. Il 29 luglio alle 21,30 “Monkey Shot” in concerto. Il 30 luglio alle 21,30, “Sopron” in concerto, rock, soul e funk. Chiusura il 31 luglio alle 21,30 con Lisetta Luchini per presentare “Popolar… issimamente”, spettacolo di canti popolari toscani, con Lisetta Luchini, Marta Marini e Alessandro Moretti.

Informazioni: Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito. Durante tutte le serate sono aperti gli stand gastronomici, bar e pizzeria. Tutto il programma sulla pagina Facebook.