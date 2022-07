Sincopatica – Festival Anteprime… e non solo!

By

Venerdì 8 Luglio 2022 | Ex Convento dell’Annunciata | via Pontida 22, Abbiategrasso

“Anteprime… e non solo!”

Festival teatrale presso l’Ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso

presenta

Sincopatica – Spettacolo teatrale

Venerdì 8 Luglio alle ore 21.00, all’interno del festival teatrale “Anteprime… e non solo!” presso l’Ex Convento dell’Annunciata (via Pontida 22, Abbiategrasso) va in scena Sincopatica, uno spettacolo teatrale comico con Valentina Cardinali e Lorenzo Attanasio.

Un batterista e un’attrice. O meglio, un batterista e cinque personaggi.

Sincopatica è una carrellata di ritmi e maschere che raccontano ironicamente cinque volti diversi dell’essere una donna. Cinque volti contemporanei alle prese con il desiderio, i dubbi, la ricerca e le contraddizioni di una relazione. Quelle di Sincopatica sono donne che si sentono fuori tempo: dalla single convinta alla neo-sposa, dall’insegnante di tecniche di corteggiamento, alla giovane imprenditrice. Ognuna ci traghetta con leggerezza nella sua vita e nel suo ritmo, nonostante lo scorrere inevitabile del ticchettio di un orologio che le vorrebbe, appunto, “andare a tempo”.

Apriamo con un rock: è la Single, chi ha fatto della totale indipendenza la propria bandiera. Subito seguita dalla Ragazza di Arezzo, imprenditrice di successo alla ricerca di una relazione a lungo termine. Poi, è il turno dell’anziana Maria Teresa Router un’altra generazione di donna che, sul tempo di una marcia militare, ci spiega per punti come funziona la coppia. Arriva poi la Sposa, colei che ha raggiunto i propri obiettivi organizzativi tralasciando il sentimento. Infine, troviamo Valentina. L’attrice si sveste di ogni personaggio per un’aperta confessione sul ruolo dell’amore (e Tinder) nelle nostre vite.

Uno spettacolo brillante con un’apertura finale in stile gospel.

Un finale che invita a godere del nostro personalissimo ritmo di vita, permettendoci di sbagliare per andare completamente fuori tempo.

SINCOPATICA – di Greta Cappelletti e Valentina Cardinali con Valentina Cardinali e Lorenzo Attanasio

INFORMAZIONI

DATA E ORARIO

Venerdì 8 Luglio ore 21.00 – LUOGO: Ex Convento dell’Annunciata (via Pontida 22, Abbiategrasso)

PREZZI: INTERO: 15€ – RIDOTTO: 10€

INFO e PRENOTAZIONI

cell. 349 7085598

pianoinbilico@gmail.com

www.pianoinbilico.com