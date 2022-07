Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa, la JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

“Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa“, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, presenta, sabato 30 luglio alle 21, il Concerto JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, direttore Simone Genuini, in programma musiche di Beethoven, Bartok, Mascagni, Ravel, Borodin e Bernstein.

La JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è stata la prima Orchestra di bambini e ragazzi creata nell’ambito delle Fondazioni lirico-sinfoniche italiane e oggi è diventata una delle compagini giovanili più interessanti nel panorama italiano. È attualmente composta da più di 400 strumentisti, suddivisi in cinque gruppi a seconda della fascia d’età e delle abilità acquisite. I ragazzi della JuniOrchestra Young eseguono musiche del grande repertorio sinfonico e cameristico da Rossini a Mozart, Vivaldi, Čajkovskij, Bartók, Puccini, Beethoven e molti altri, in versione originale. Sotto la responsabilità di Gregorio Mazzarese, seguita con professionalità e competenza da Simone Genuini, direttore dalla sua fondazione, e con l’affiancamento dei tutor e dei Professori dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, la JuniOrchestra ha avuto l’onore di essere diretta, tra gli altri, da Antonio Pappano, Mario Brunello, Steven Mercurio, Yoel Levi, Fabio Biondi, Salvatore Accardo, Giovanni Sollima e Nicola Piovani. Insignita di prestigiosi Premi, quali il Premio Anima (2009), il Praemium Imperiale (2013) e il Premio Internazionale Guido d’Arezzo (2017), la JuniOrchestra è impegnata in produzioni della Stagione “Tutti a Santa Cecilia”, prende parte a concerti e spettacoli, tiene il tradizionale concerto di Natale presso la Camera dei Deputati, ha suonato alla presenza del Presidente della Repubblica, ma soprattutto è impegnata in numerose esibizioni a scopi sociali quali il Concerto a favore dell’Unità Pediatrica del Policlinico Umberto I. Nel novembre 2016 ha partecipato alla trasmissione televisiva Rai “L’importante è avere un piano” condotta da Stefano Bollani, suonando con il duo Igudesman & Joo. Nel settembre 2017 ha preso parte al Celebrity Fight Night, insieme ad artisti italiani e internazionali quali Andrea Bocelli, Sharon Stone, Antonio Banderas, Elton John, Steve Tyler, Renato Zero e i 2Cellos.

Simone Genuini è direttore, dalla sua fondazione, della JuniOrchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, alla guida della quale ha diretto più di trecento concerti e ha vinto, nel 2013, il Praemium Imperiale delle Arti, per la sezione giovani. Con la JuniOrchestra si è esibito, tra l’altro, per il Ravello Festival, per la Stagione dell’Orchestra da Camera di Mantova, per il Festival Pontino, per la Fondazione Pergolesi-Spontini, più volte presso la Camera dei Deputati, per la RAI, e in più di 250 concerti per l’Accademia di Santa Cecilia, collaborando con numerosi solisti. È stato direttore ospite dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Bucarest, I Solisti del Teatro dell’Opera di Roma, Orchestra della Toscana, Orchestra Sinfonica Abruzzese, e molte altre. Elemento centrale del suo percorso professionale è la costante ricerca sulle metodologie della Direzione di orchestre giovanili e didattiche; tiene regolarmente corsi di formazione per docenti sulla pratica orchestrale per i giovani.

Ha conseguito i Diplomi di Pianoforte, Direzione d’orchestra, Composizione, Strumentazione per Banda, Musica corale e Direzione di Coro. Da anni si occupa di ricerca musicale con particolare attenzione degli aspetti pedagogici, metodologici e tecnici dell’apprendimento della musica nei bambini e negli adolescenti attraverso la musica d’insieme. Nel 2021 ha pubblicato per Accademia Nazionale di Santa Cecilia in coedizione con CURCI editore il manuale Giochi d’orchestra. Ha insegnato nei conservatori di Verona, L’Aquila, Foggia e Potenza. Attualmente è docente di Esercitazioni orchestrali e Direzione d’orchestra al Conservatorio “Gaetano Braga” di Teramo.

Il Castello, di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture.

