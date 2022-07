Una striscia di terra feconda, il programma del fine settimana

Sabato 30 luglio, nuovo appuntamento nella sua versione “Oltreroma” per Una striscia di Terra Feconda, Festival Franco-Italiano di musiche improvvisate, giunto alla XXV Edizione con la direzione artistica Paolo Damiani ,Armand Meignan e Roberto Catucci a Caprarola, Palazzo Farnese Santuario con il concerto, in prima nazionale, di Paul Lay, pianoforte, a seguire, Metropolitan Band con Giovanni Falzone, tromba, Danilo Tarso, pianoforte, Stefano Zambon, contrabbasso, Andrea Bruzzone, batteria.

Domenica 31 luglio, una produzione originale, Canto per l’Europa, con Giovanni Guidi, pianoforte, Anais Drago, violino e Mariasole De Pascale, flauto. A seguire,in prima nazionale, Geraldine Laurent Quartet “ Cooking”, con Geraldine Laurent, sax, Paul Lay, pianoforte, Yoni ZelniK, contrabbasso e Donald Kontomanou, batteria.

Sabato 30 luglio, in prima nazionale, Paul Lay, piano solo.Paul Lay ha vinto i premi più prestigiosi in Francia, tra cui il Prix Soliste du Concours National de Jazz de la Défense, Grand Prix de l’Académie Charles Cros, Prix Django Reinhardt, Concours International Piano-Jazz de Moscou. Tra gli astri nascenti del jazz, occupa un posto privilegiato tra i più richiesti sidemen , ma anche come compositore di talento : tra i vari progetti a suo nome in particolare questo magnifico assolo che possiamo ascoltare nel suo ultimo album “Full Solo”, grande successo in Francia nel 2021.A seguire, Metropolitan Band , che nasce con il desiderio di indagare attorno alle potenzialità che offre una grande metropoli come Milano, città oggi molto fertile e con un importante numero di giovani musicisti di valore.

Brani originali composti per questo Quartetto – formazione, storicamente intesa tra le più “classiche”-, dove si miscelano il jazz con le molteplici forme di scrittura, con la sonorità (acustica ed elettrica) e con le diverse tipologie di approccio all’improvvisazione che durante il XX Secolo si sono avvicendate, fino ad arrivare ai nostri giorni. Le composizioni sono fortemente caratterizzate da componenti ritmiche e melodiche attraverso le quali si snoda il quadro sonoro. Fanno parte di questo nuovo progetto di Giovanni Falzone tre giovani musicisti di talento della scena milanese, con i quali è stato molto semplice e naturale intraprendere, grazie alla loro sensibilità e curiosità, questo nuovo viaggio verso quell’interminabile ricerca del

Domenica 31 luglio, Canto per L’Europa. Giovanni Guidi e Anais Hanno scelto di chiamare questo concerto ‘Canto per Europa’ dopo aver letto un bellissimo libro di Paolo Rumiz che ha lo stesso titolo. In questo concerto quindi ci sarà tutto quello che in quelle parole hanno trovato e tutto quello che ha permesso la nascita di ciò che viene chiamata Europa.

Europa era una ragazza che veniva dal mare e dall’oriente, come quelle decine di migliaia di ragazze che ogni anno vengono abbandonate… La storia comincia da qui… tutto il resto lo diranno con la musica. A seguire, Geraldine Laurent Quartet “ Cooking”.

“Victoire du Jazz 2020” con il suo album “Cooking”, Geraldine Laurent, dopo la sua partecipazione nei gruppi di Aldo Romano, Henri Texier, Emmanuel Bex, Laurent de Wilde è oggi una delle sassofoniste più conosciute della scena europea. Dopo aver partecipato a un incontro molto creativo nell’edizione del 2021 con Rosario Giuliani, arriva per la prima volta in Italia con il suo quartetto.

Una striscia di terra feconda, si avvale del sostegno del Ministero della Cultura (MiC), la Direzione Regionale Musei del Lazio (MiC), il Ministero Francese della Cultura, la SIAE, il Comune di Roma – Assessorato alle Politiche Culturali, la Regione Lazio, la Fondazione Musica per Roma e la Casa del Jazz, l’Ambasciata di Francia a Roma attraverso la Fondazione Nuovi Mecenati, Midj (associazione musicisti di jazz), l’INPS fondo PSMSAD. E inoltre: AJC ( association Jazzé Croisé), CNM ( Centre National de la Musique), Institut Français, SACEM, SPEDIDAM, ADAMI, SPPF, BNP Parisbas, CCP.

INGRESSO 5 EURO – agevolato euro 2 (18-25 anni) /gratuito fino a 18 anni

Info. 0761 646052

CAPRAROLA, PALAZZO FARNESE

Sabato 30 Luglio 2022 ore 21.00

PAUL LAY

PAUL LAY pianoforte solo

Prima nazionale

a seguire

‘METROPOLITAN BAND’

GIOVANNI FALZONE tromba, DANILO TARSO, pianoforte, STEFANO ZAMBON contrabbasso, ANDREA BRUZZONE batteria

Domenica 31 Luglio 2022 ore 21.00

‘

CANTO PER L’EUROPA’

GIOVANNI GUIDI pianoforte/ANAIS DRAGO violino/MARIASOLE DE PASCALI flauto

Produzione originale

A seguire

GERALDINE LAURENT QUARTET ‘Cooking’

GÉRALDINE LAURENT sassofono alto, PAUL LAY piano, YONI ZELNIK contrabbasso, DONALD KONTOMANOU batteria

Prima nazionale