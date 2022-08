Abaco Teatro – XV Festival Internazionale della Sostenibilità – Giardini Aperti

MArteLive Sardegna 2022: assegnati i Premi Speciali

La Cerimonia di Premiazione si svolgerà lunedì 1 agosto dalle 19.30 al Parco di San Platano a Villaspeciosa nell’ambito del XV Festival Internazionale della Sostenibilità “Giardini Aperti” organizzato da Abaco Teatro in collaborazione con Impatto Teatro

Focus sui giovani talenti e su artisti e gruppi emergenti dell’Isola con la Cerimonia di Premiazione del MArteLive Sardegna 2022 – in programma DOMANI ( lunedì 1 agosto ) dalle 19.30 al Parco di San Platano a Villaspeciosa nell’ambito del XV Festival Internazionale della Sostenibilità “Giardini Aperti” organizzato da Abaco Teatro in collaborazione con Impatto Teatro.

Oltre ai premi per i vincitori delle Finali Regionali che parteciperanno alle Finali Nazionali e Internazionali della Biennale MArteLive 2022 / lo spettacolo totale in programma in ottobre a Roma, verranno assegnati i Premi Speciali messi in palio da operatori, strutture e realtà di spicco della cultura isolana (e non solo). Presentano Rosalba Piras e Karim Galici.

ELENCO DEI VINCITORI:

TEATRO

Premio MArteLiveSardegna 2022 – Emanuele Bosu con “Autunno”

 Premio speciale Impatto Teatro: Mycras

Borsa di studio per l’artista a copertura totale per partecipare ad un laboratorio di teatro immersivo e sensoriale diretto dal regista Karim Galici insieme ai suoi collaboratori, con la possibilità di far parte del cast nello spettacolo successivo (2022)

 Premio speciale Intersezioni: Emanuele Bosu e Mokaky

L’artista e la compagnia saranno inseriti in un festival della Rete Intersezioni nel 2023.

 Premio speciale “Giardini Aperti“: Emanuele Bosu

L’artista sarà selezionato per la prossima edizione del Festival organizzato da Abaco Teatro (2023).

 Premio speciale “Sard Up Commedy”: Alessandro Solinas

Il comico sarà selezionato per uno stage di stand up commedy diretto da Francesca Falchi con la possibilità di partecipare ad una delle serate “Sard Up Commedy” (2022/2023).

LETTERATURA

Premio MArteLiveSardegna 2022: Dario Mameli con “Pomodori Mon Amour”

 Premio speciale “Giardini Aperti”: Anastassia Caterina Angioi

La scrittrice sarà selezionata per la prossima edizione del Festival (2023) in cui potrà presentare la sua opera letteraria in un reading con letture di attrici/attori di Abaco Teatro

MUSICA

Premio MArteLiveSardegna 2022: Licia Svein

 Premio speciale MITA: Licia Svein

La band vincitrice avrà un ingaggio nelle rassegne/eventi organizzate da MITA / Music Is The Answer nel 2023

 Premio speciale Intersezioni: Licia Svein

La band selezionata avrà un ingaggio nel festival Suoni e Voci 2023 organizzato da OfficinAcustica all’interno di Intersezioni / rete di festival senza rete

 Premio speciale “Hermaea / Arte e Archeologia e Abaco Teatro”: Medulla

Lo spazio espositivo e di spettacolo Hermaea ospiterà le opere della fotografa Valeria Spiga e un concerto del musicista Medulla nell’ambito della Rassegna di Abaco Scuole e Famiglie a Teatro

CINEMA

Premio MArteLiveSardegna 2022: Artisti Fuori Posto con “Boredom”

 Premio speciale Casting Sardegna: Artisti Fuori Posto

Il gruppo avrà la possibilità di utilizzare gli spazi di Casting Sardegna per selezionare il cast della sua prossima opera in collaborazione con Rossana Patricelli.

VIDEOARTE

Premio MArteLiveSardegna 2022: Elisa Meloni con “Pareidolia”

 Premio speciale Casting Sardegna: Elisa Meloni

La regista avrà la possibilità di utilizzare gli spazi di Casting Sardegna per selezionare il cast della sua prossima opera in collaborazione con Rossana Patricelli

FOTOGRAFIA

Premio MArteLiveSardegna 2022: Sara Argiolas

 Premio speciale Fondazione Bartoli Felter: Sara Argiolas (prima classificata)

Il premio consisterà nella possibilità di partecipare ad una mostra collettiva, della durata minima di 10 giorni, per il vincitore della sezione Fotografia alla Galleria Temporary Storing / Fondazione Bartoli Felter entro il 2023 con la curatela di Roberta Vanali.

 Premio speciale Fondazione Siotto: Francesca Corriga

Il premio consisterà nella possibilità di organizzare una mostra della durata minima di 10 giorni, nelle sale del Palazzo Siotto, entro il 2023, con la curatela di Roberta Vanali, Alice Deledda e Elena Calaresu

 Premio speciale “Hermaea / Arte e Archeologia e Abaco Teatro”: Valeria Spiga

Lo spazio espositivo e di spettacolo Hermaea ospiterà le opere della fotografa Valeria Spiga e un concerto del musicista Medulla nell’ambito della Rassegna di Abaco Scuole e Famiglie a Teatro

PITTURA

Premio MArteLiveSardegna 2022: Damiano Rossi

 Premio speciale Fondazione Bartoli Felter: Damiano Rossi (primo classificato)

Il premio consisterà nella possibilità di partecipare ad una mostra collettiva, della durata minima di 10 giorni, per il vincitore della sezione Pittura alla Galleria Temporary Storing / Fondazione Bartoli Felter entro il 2023 con la curatela di Roberta Vanali.

 Premio speciale Fondazione Siotto: Ilaria Gorgoni

Il premio consisterà nella possibilità di organizzare una mostra della durata minima di 10 giorni, nelle sale del Palazzo Siotto, entro il 2023, con la curatela di Roberta Vanali, Alice Deledda e Elena Calaresu

 Premio Speciale MancaSpazio: Ilaria Gorgoni

Il premio consiste nella possibilità di organizzare una mostra personale, entro il 2023, con la curatela di Roberta Vanali, Chiara Manca, Alice Deledda e Elena Calaresu

ILLUSTRAZIONE \ GRAFICA

Premio MArteLiveSardegna 2022 : Matteo Tauriello

 Premio speciale Fondazione Bartoli Felter: Matteo Tauriello (primo classificato)

Il premio consisterà nella possibilità di partecipare ad una mostra collettiva, della durata minima di 10 giorni, per il vincitore della sezione Illustrazione / Grafica alla Galleria Temporary Storing / Fondazione Bartoli Felter entro il 2023 con la curatela di Roberta Vanali.

 Premio Speciale Fondazione Siotto: Monica Serra

Il premio consisterà nella possibilità di organizzare una mostra della durata minima di 10 giorni, nelle sale del Palazzo Siotto, entro il 2023, con la curatela di Roberta Vanali, Alice Deledda e Elena Calaresu

SCULTURA

Premio MArteLiveSardegna 2022: Francesco Cogoni

 Premio Speciale Fondazione Bartoli Felter: Francesco Cogoni (primo classificato)

Il premio consisterà nella possibilità di partecipare ad una mostra collettiva, della durata minima di 10 giorni, per il vincitore della sezione Scultura alla Galleria Temporary Storing / Fondazione Bartoli Felter entro il 2023 con la curatela di Roberta Vanali.

 Premio Speciale Fondazione Siotto: Eleonora Todde

Il premio consisterà nella possibilità di organizzare una mostra della durata minima di 10 giorni, nelle sale del Palazzo Siotto, entro il 2023, con la curatela di Roberta Vanali, Alice Deledda e Elena Calaresu

MODA E RICICLO

Premio MArteLiveSardegna 2022: Claude Couture Creation e Madelyce

 Premio Adelaide C. ecoage: Claude Couture Creation e Madelyce (primo classificato)

Il vincitore della sezione Moda e Riciclo decretato durante il MArteLive Sardegna 2022, riceverà un premio tra le seguenti opzioni:

 Promozione sul sito web del partner

 Esposizione dei lavori in vetrina

 Internship finalizzata alla coproduzione di una collezione

 Premio Atelier Marinella Staico: Claude Couture Creation e Madelyce (primo classificato)

Il vincitore della sezione Moda e Riciclo decretato durante il MARTELIVE SARDEGNA 2022, riceverà in premio materiali utili per la prossima collezione.

 Premio Alessandra Addari: Claude Couture Creation e Madelyce

Realizzazione di un filmato/intervista sul vincitore da che verrà divulgato sui social.

INFO:

www.sardegna.martelive.it