Biennale del cinema 2022 – Venezia

“VILLE VENETE. UN VIAGGIO PER IMMAGINI”

Le Ville Venete alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica grazie alla Veneto Film Commission che già da alcuni anni ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Associazione per identificare proprio nelle Ville Venete ideali set per produzioni cinematografiche.

L’appuntamento è al Lido di Venezia il 2 settembre 2022 a partire dalle 16.30 nello spazio riservato della Regione Veneto all’Hotel Excelsior.



Un’occasione per ammirare e conoscere le tante Ville Venete, ubicate tra Veneto e Friuli, vero fiore all’occhiello del territorio.

Uno spaccato di storia dell’arte che vede sempre più spesso la sua celebrazione in film e fiction, come ad esempio:

Ca’ Marcello è una delle Ville Venete più ricercate e utilizzate come set cinematografico e per la realizzazione di spot pubblicitari.

Registi, scenografi e location manager la scelgono non solo per la sua bellezza e maestosità, ma per la grande scelta di ambientazioni esterne ed interne, gli spazi e i servizi disponibili per le troupe e l’esperienza ormai ventennale di tutto lo staff della villa. cfr: https://www.camarcello.it/location/film-e-pubblicita/

Villa Godi Malinverni, una delle prime opere di Andrea Palladio, commissionata nel 1537 dai fratelli Godi è stata utilizzata da Luchino Visconti per il film Senso (1954) assistito dagli esordienti Francesco Rosi e Franco Zeffirelli, e con protagonisti Farley Granger e Alida Valli.

Porcile è un film del 1969 diretto da Pier Paolo Pasolini, che scelse di ambientare parte della pellicola nella magnifica Villa Pisani di Stra, sulle rive del Brenta. Venne costruita da due architetti di scuola palladiana all’inizio del Settecento su commissione della Famiglia Pisani di Santo Stefano, il cui massimo rappresentante fu Alvise Pisani, ambasciatore alla corte del Re Sole e poi Doge della Serenissima.

La versione cinematografica del celebre dramma mozartiano “Don Giovanni” diretto da Joseph Losey, che vede come protagonista lo straordinario baritono Ruggero Raimondi, è del 1979.

Don Giovanni è stato girato in varie location del vicentino. Tra queste spicca la meravigliosa Villa Capra, nei sobborghi di Vicenza. Venne commissionata dal canonico Almerico, ritiratosi dalla curia romana, ad Andrea Palladio nel 1566 e completata dai fratelli Capra nel 1591. La villa è nota come uno dei più celebri e imitati edifici della storia dell’architettura dell’epoca moderna, senza dubbio la più celebre del Palladio. Fa parte dei patrimoni dell’UNESCO dal 1994. La villa si ispira al Pantheon di Roma e usa, per la prima volta nella storia per uso abitativo, la cupola e la pianta centrale, riservate fino ad allora all’architettura religiosa.

“Il Gioco di Ripley” di Liliana Cavani è un thriller del 2002 con John Malkovich. Alcune scene sono state girate nell’incantevole Villa Emo, costruita da Andrea Palladio nel 1558 per la famiglia omonima, ancora oggi proprietaria della dimora. Si trova in provincia di Treviso, nei pressi di Fanzolo, a Vedelago.

“Il Mercante di Venezia” di Michael Radford del 2004 è tratto dall’omonima opera teatrale di William Shakespeare e vede come protagonisti Al Pacino e Jeremy Irons. Gran parte del film è stato girato tra Vicenza e Venezia. A Valsanzibio, frazione del comune di Galzignano Terme, sorge il parco di Valsanzibio, che ha ospitato alcune scene del film. E’ un esempio di giardino simbolico seicentesco, con un complesso sistema di fontane ancora funzionanti. Venne costruito su richiesta del nobile veneziano Barbarigo, e la villa era un tempo raggiungibile grazie ad una rete di canali direttamente da Venezia.

A questo link info sulle Ville Venete e un video emozionante della Regione Veneto : https://www.veneto.eu/ville-venete/