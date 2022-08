Domingo in Verdi Opera Night – Arena di Verona Opera Festival 2022

Parata di stelle in scena con Plácido Domingo per tre atti d’opera di Verdi:

Macbeth, Don Carlo e Aida con il debutto dell’artista madrileno come

Amonasro.

Jordi Bernàcer dirige Orchestra e Coro della Fondazione con Maria José Siri,

Yulia Matochkina, Fabio Sartori e il basso Ildar Abdrazakov per la prima

volta all’Arena di Verona in occasione del 99° Opera Festival 2022

Una serata imperdibile è l’ultimo gala del 99° Arena di Verona Opera

Festival 2022: l’evento straordinario del grande Plácido Domingo che, fin

dal suo esordio italiano avvenuto proprio in Arena nel 1969, ha sempre

mantenuto vivo il legame con Verona per tutta la sua lunga carriera come

tenore, baritono, direttore d’orchestra, mentore di talenti. Il rapporto fra

l’Arena e il M° Domingo ogni anno si arricchisce di sorprese e si

diversifica nella proposta artistica che spazia dalla Zarzuela alla grande

opera italiana, dal repertorio francese e tedesco all’operetta viennese. Il

gala del 2022 ha come denominatore comune il repertorio verdiano: un viaggio

all’interno di Aida, Don Carlo e Macbeth in cui Domingo è interprete in

scena di tre intensi ruoli baritonali, di cui uno al debutto assoluto sulla

scena nel repertorio record dell’artista madrileno, che supera i 150 ruoli.

La regia della serata-evento Domingo in Verdi Opera Night, che circonda il

protagonista di un irripetibile cast di stelle, è curata da Stefano

Trespidi, indiscusso conoscitore degli spazi dell’Anfiteatro veronese, che

consolida il suo rapporto con Plácido Domingo, culminato

nell’indimenticabile gala scenico del 2019, una vera e propria festa che ha

celebrato i 50 anni dal debutto assoluto del Maestro in Arena e Italia. Le

scene sono affidate alla mano esperta di Ezio Antonelli, che ha realizzato

set e visual design per gli eventi con Plácido Domingo nelle trasferte di

Fondazione Arena a Tokyo nel 2010 e a Muscat nel 2018 e per l’appuntamento

areniano del 2019. Le luci sono curate da Paolo Mazzon, storico lighting

designer del Festival, e le coreografie da Luc Bouy. In un ricco spettacolo

completamente nuovo e popolato da numerosi mimi e figuranti, sono impegnati

l’Orchestra, il Coro preparato dal nuovo maestro Ulisse Trabacchin, il Ballo

coordinato da Gaetano Petrosino e i Tecnici della Fondazione Arena di

Verona. Dirige il maestro valenciano Jordi Bernàcer, ospite regolare

dell’Arena dalla solida carriera internazionale.

Il gala in forma scenica è articolato in tre atti operistici, con

altrettante sorprese inedite per il pubblico areniano, a cominciare dalla

prima parte dedicata ad Aida, opera regina dell’Arena, di cui è eseguita

interamente la seconda scena dell’atto secondo, con il trionfo e il gran

finale concertato. Con l’occasione Plácido Domingo debutta nel ruolo

baritonale di Amonasro, padre della principessa etiope interpretata

dall’applaudito soprano Maria José Siri. Con loro il tenore Fabio Sartori è

il guerriero Radamès, al suo debutto stagionale, il mezzosoprano Yulia

Matochkina, prossima protagonista di Carmen, è la di lei rivale Amneris,

figlia del Re egizio di Simon Lim, mentre il grande basso Ildar Abdrazakov,

tra gli artisti più richiesti dai principali teatri del mondo, interpreta il

gran sacerdote Ramfis. per il suo atteso esordio all’Arena di Verona. Per la

seconda parte si susseguono le scene principali di Don Carlo, monumentale

titolo verdiano, a trent’anni esatti dall’ultima rappresentazione areniana.

Il giovanissimo Domingo lo interpretò a Verona l’anno del suo esordio. Dopo

il notturno Preludio all’atto II, sono in scena Fabio Sartori nel ruolo del

titolo con la sua prima aria Io la vidi, quindi suo padre Re Filippo II di

Spagna, interpretato da Ildar Abdrazakov con l’ampio monologo Ella giammai

m’amò. A seguire è la volta della grande aria finale di Elisabetta di Valois

interpretata da Maria José Siri. La star madrilena dà voce e corpo a

Rodrigo, ruolo tra i più intensi e amati del repertorio baritonale in una

delle pagine più imponenti e complesse di tutto Verdi, per forza drammatica

e pensiero politico: il duetto di Rodrigo con Filippo II. Il gala si chiude

con il secondo atto di Macbeth, altro capolavoro di rara esecuzione in

anfiteatro (l’ultima volta venticinque anni fa), introdotto

dall’originalissimo Preludio che perfettamente crea le atmosfere cupe e

soprannaturali della tragedia scozzese. Accanto a Domingo nei panni del

protagonista impegnato vocalmente e attorialmente nella scena finale del

banchetto, sull’immenso palcoscenico sale l’inedita Lady Macbeth del soprano

Maria José Siri, con il Sicario di Gabriele Sagona, il Macduff del tenore

Fabio Sartori e, soprattutto, Ildar Abdrazakov, al cimento con la celebre

scena e aria di Banco, vetta poetica fra le più alte nella creazione

verdiana e biglietto da visita di tutti i più grandi bassi.

Il gala apre una settimana speciale per il Festival, con nuovi cast e gli

spettacoli di Franco Zeffirelli. Plácido Domingo ritorna sul podio

dell’Orchestra areniana per un’unica data come direttore di Turandot venerdì

26 agosto, con Oksana Dyka e il debutto del tenore Yonghoon Lee. Sabato 27

l’ultima rappresentazione di Carmen vede l’esordio della protagonista Yulia

Matochkina accanto all’intenso Vittorio Grigolo. Infine domenica 28 Aida

torna in scena con la prima volta di Jonas Kaufmann in ruolo completo

all’Arena di Verona.

Domingo in Verdi Opera Night – giovedì 25 agosto

Turandot – venerdì 26 agosto

Carmen (ultima recita) – sabato 27 agosto

Aida – domenica 28 agosto

