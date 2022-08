Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti, Il racconto d’inverno

Al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti, il teatro elisabettiano nel cuore di Villa Borghese a Roma, va in scena Il racconto d’inverno di William Shakespeare con la regia di Valentino Villa.

“ Racconto d’inverno si manifesta come un piccolo mistero già nel momento in cui si tenta di classificarlo: late romance è la definizione che cerca di cogliere gli aspetti contradditori della forma mutevole del testo stesso. Tra dramma e commedia trova forse l’immagine migliore che lo definisce nella coincidenza o confusione fra la statua di Ermione ed Ermione stessa in carne ed ossa. Siamo al centro del dilemma, o del gioco, fra realtà e rappresentazione.

Racconto d’inverno è però anche un contenitore in cui un altro binomio scatena tutta la sua potenza: passione e sentimento. E quando ci sembra che alcuni eventi si scatenino senza apparente ragione dobbiamo ricordarci che la passione ci possiede, ci attraversa senza un apparente motivo, spesso senza una logica. Ed ecco che la gelosia di Leonte scatena un comportamento malvagio che causa un immenso dolore, Mammilius si ammala e muore quando sua madre viene imprigionata, Ermione viene creduta morta di crepacuore e le conseguenze del comportamento di Leonte, o del suo Demone si ripercuotono sull’intero regno, non più sicuro perché privo di un erede. E come tipico nei Romances la sofferenza è però la via per arrivare alla redenzione e, perché no, al lieto fine!” spiega il regista nelle note di sala. La commedia va in scena dal 19 al 28 agosto ore 21.00, dal mercoledì alla domenica, a Roma. Info e dettagli su globetheatreroma.com.

Interpreti

(In ordine alfabetico)

Leonte EROS PASCALE

Ermione ANNA BISCIARI

Mamilio DANIELE DI PIETRO

Pèrdita VANDA COLECCHIA

Camillo VINCENZO GRASSI

Antigono/Pastore MARCO SELVATICO

Cleomene/Edorca GIULIA SESSICH

Dione/Mopsa DORIANA COSTANZO

Paulina ILARIA MARTINELLI

Polissene MARCO FANIZZI

Florizel LORENZO CIAMBRELLI

Autolico ALESSIO DEL MASTRO

Contadino FEDERICO FIOCCHETTI

Nobile DOMENICO PINCERNO

Scene

FRANCESCO GHISU

Costumi

MARIA SABATO

Movimenti

MARCO ANGELILLI

Assistenti alla Regia

ANDREA LUCCHETTA, LUIGI SIRACUSA

Assistente costumista

DARIA LATINI

Sound Designer

FEDERICO MEZZANA

Parrucchiera

ANNA FONTANA